أمريكا وإيران ترفضان وقف إطلاق النار.. ومصر تبذل جهودا لخفض التصعيد

أفادت وسائل إعلام بأن أمريكا رفضت جهود وساطة دبلوماسية قادتها دول من الشرق الأوسط، لبدء مفاوضات تهدف إلى وقف إطلاق النار وإنهاء النزاع مع إيران. 15.03.2026

وقالت مصادر إن دولا حاولت التوسط لإقناع واشنطن وطهران ببدء محادثات لوقف الحرب، لكن البيت الأبيض أصرّ على مواصلة الضربات بدل الحوار في الوقت الحالي.ووفقا للمصادر، فقد أعلنت طهران أيضا رفضها أي وقف لإطلاق النار أو الدخول في مفاوضات ما لم تتوقف الضربات ضدها.قال أستاذ العلوم السياسية، د. إكرام بدر الدين، إن "هناك تطورات متلاحقة في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ولم يستطع أي طرف حتى الآن أن يحقق انتصارا حاسما".وأضاف أن "الرئيس الأمريكي يخشى قبول التفاوض في هذه اللحظة، حتى لا يصور الأمر بأنه لم يتمكن من تحقيق النصر الحاسم الذي كان يتوقعه".مزاعم أمريكية بتدمير قدرات إيران العسكرية.. وعراقجي يقول إن مضيق هرمز مغلق أمام ناقلات الأعداء وحلفائهم فقطزعمت أمريكا أن ضرباتها العسكرية دمرت قدرات، اقتصادياً وعسكرياً وبكل الطرق.وكشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن عددا من الدول، خاصة المتضررة من محاولة إغلاق مضيق هرمز، ستقوم بإرسال سفن حربية بالتنسيق مع بلاده لضمان بقاء المضيق آمناً أمام حركة الملاحة.إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن إيران ستستهدف الشركات التي تمتلك أمريكا حصصا فيها داخل المنطقة إذا تعرضت المنشآت الإيرانية لأي هجوم.وأشار فيصل في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أنه "ليس هناك حرب دائمة وإنما ستخضع الحرب الحالية لتوازنات معينة ستفرض نهاية لها، لكن المشهد العام يشير إلى أن الجانبين باتجاه التصعيد، وكلا الطرفين يستعين بحلفائه لدعم هذا التصعيد".فرنسا تدعم مفاوضات بين لبنان وإسرائيل.. وحكومة نتنياهو ترفض إجراء مباحثات بوقف النارنفت وزارة الخارجية الفرنسية، "صحة تقارير تحدثت عن تقديم باريس مقترحًا لإنهاء الحرب الإسرائيلية على لبنان"، مشيرة إلى أنها اقترحت تسهيل هذه المحادثات دون أن تقدم مبادرة رسمية أو خطة مفصلة.جاء ذلك، بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن السلطات اللبنانية أبدت استعدادها لإجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، مؤكدا أن فرنسا "مستعدة لتسهيل هذه المفاوضات عبر استضافتها"، مطالبا إسرائيل باغتنام الفرصة للتوصل إلى وقف إطلاق النار.وأضاف العبيدي في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "فرنسا تذهب لما هو أبعد من هذا في دور الوساطة، إذ تتوسط بين الحكومة اللبنانية وحزب الله للتوصل لصيغة ما لنزع سلاح "حزب الله" اللبناني، تفاديا لعملية عسكرية برية يُحتمل أن تقوم بها إسرائيل في الجنوب اللبناني لنزع سلاح الحزب بنفسها، وهو ما لن تحتمله المنطقة".الرئيس المصري يؤكد أن بلاده تبذل جهودا لخفض التصعيد في المنطقةأكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، أن "المنطقة العربية تواجه تحديات جسيمة وحروبا في الشرق الأوسط، بما فيها غزة وإيران".وشدد السيسي على "جهود القاهرة لخفض التصعيد والحفاظ على استقرار الدول العربية، مع الدعوة للالتزام بالقانون الدولي والإنساني"، مؤكدا بذل قصارى الجهد لإخماد نيران الحرب في الخليج، كما أشار الرئيس المصري، إلى تأثير النزاعات على الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة والغذاء، وتداعياتها المباشرة على مصر.وأشار فهمي في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "مصر منفتحة على الجانب الإسرائيلي والأمريكي للقيام بدور ما ليس بالضرورة أن يكون وساطة وإنما من الممكن أن يكون في شكل نقل رسائل أو تقريب وجهات نظر".احتياطيات الغاز الأوروبي عند أدنى مستوياتها.. وارتفاع حاد في الأسعارأفادت شركة "غازبروم" الروسية بأن احتياطيات الغاز في مرافق التخزين الجوفية الأوروبية بلغت أدنى مستوياتها منذ بداية موسم السحب.وأوضحت "غازبروم" في بيان، أن مستويات الاحتياطيات بلغت 29.1%، وفقا لبيانات هيئة البنية التحتية للغاز في أوروبا.وشهدت أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعا حادا خلال الأيام الـ10 الأولى من الحرب على إيران، وغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خُمس الإمدادات العالمية، وتأثر منشآت الغاز في قطر.قال الخبير الاقتصادي، د. محمود مفيد عبد الكريم، إن "هناك نقص إمداد يصل إلى 20% من الإنتاج العالمي من النفط والطاقة ما يؤثر على كامل الاقتصاد الأوروبي بشكل كبير".ولفت إلى أن "مخزونات الغاز في أوروبا تتراوح في بعض الفترات بين نحو 20 إلى 30% فقط من الطاقة التخزينية مقارنة بالمتوسط التاريخي الذي يقارب من 40 إلى 55% بمثل هذا التوقيت من السنة".

خالد عبد الجبار https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103988346_25:0:1078:1053_100x100_80_0_0_83843363baec2b966d8b45533b85548e.jpg

