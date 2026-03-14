https://sarabic.ae/20260314/السيسي-المنطقة-تقف-على-مفترق-طرق-تاريخي-ونبذل-قصارى-الجهد-لإخماد-النيران-في-الخليج-1111499019.html

السيسي: المنطقة تقف على مفترق طرق تاريخي ونبذل قصارى الجهد لإخماد النيران في الخليج

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن "المنطقة العربية تواجه تحديات جسيمة وحروبًا في الشرق الأوسط، بما فيها غزة وإيران". 14.03.2026, سبوتنيك عربي

مصر

أخبار مصر الآن

أخبار إيران

إيران

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0e/1111497896_0:101:1600:1001_1920x0_80_0_0_339e522434af62f0f7da523a56206e8a.jpg

وخلال حضوره حفل إفطار الأسرة المصرية الذي أقيم بدار القوات الجوية، بحضور كبار الشخصيات، شدد السيسي على "جهود مصر لخفض التصعيد والحفاظ على استقرار الدول العربية الشقيقة، مع الدعوة للالتزام بالقانون الدولي والإنساني"، مؤكدا بذل قصارى الجهد لإخماد نيران الحرب في الخليج.وأشار إلى تأثير النزاعات على الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة والغذاء، وتداعياتها المباشرة على مصر، لافتا إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات اقتصادية ضرورية لضمان استقرار السوق وتوفير السلع الاستراتيجية.وتطرق الرئيس المصري إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ 2016، والتحديات التي واجهتها مصر بعد 2020، بما في ذلك خسائر بقيمة نحو 10 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس.وأكد السيسي أن مصر تهدف إلى إنتاج 42% طاقة جديدة ومتجددة بحلول 2030، مشددا على أهمية مصارحة المواطنين بالحقائق وتوضيح القرارات الاقتصادية والسياسية لضمان الشفافية، بما في ذلك الرد على المقالات الصحفية التي تنتقد الحكومة.ودعا الحكومة لتقديم شرح واضح عن الإجراءات والتحديات ولفت النظر إلى أن الخيارات المتخذة تمثل أقل تكلفة ممكنة على المواطنين.وأكّد الرئيس المصري استمرار تقديم السلع المدعومة للأسر الأكثر احتياجًا، مع إطلاق حزم اجتماعية جديدة للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي ومتوسطي الدخل، مشددا على أن الإصلاح الاقتصادي ليس خيارًا بل ضرورة لبناء اقتصاد قوي ومستقبل أفضل للأجيال القادمة.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".

مصر

أخبار إيران

إيران

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

