السيسي: المنطقة تقف على مفترق طرق تاريخي ونبذل قصارى الجهد لإخماد النيران في الخليج

عربي
تغطية مباشرة لليوم 15 من الحرب على إيران.. واشنطن تضرب "خرج" وهجوم على سفارتها ببغداد.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
من الملعب
نتائج كبيرة في دوري أبطال أوروبا.. وصراع عربي على الأميرة السمراء
10:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
خطوط التماس
منطقة العرقوب والبقاع الغربي في لبنان وصعود المقاومة الفلسطينية
15:00 GMT
46 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
15:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
16:00 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
16:14 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:44 GMT
19 د
ملفات ساخنة
حدود العمل العسكري الإسرائيلي في إيران ولبنان
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
17:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:52 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
المرشد الجديد لإيران يعلن استمرار استهداف القواعد الامريكية في الخليج
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
من التفاوض إلى التشدد: كيف يغير مجتبى خامنئي موازين الصراع بين طهران وواشنطن؟
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تصاعد الصراع في الشرق الأوسط يفاقم الأزمة الصحية.. تحذيرات أممية من كارثة إنسانية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
22:30 GMT
55 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:41 GMT
49 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
تصاعد الصراع في الشرق الأوسط يفاقم الأزمة الصحية.. تحذيرات أممية من كارثة إنسانية
09:19 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:03 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
10:12 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
14:03 GMT
26 د
من الملعب
نتائج كبيرة في دوري أبطال أوروبا.. وصراع عربي على الأميرة السمراء
14:30 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
15:00 GMT
28 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
15:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
16:00 GMT
6 د
خطوط التماس
منطقة العرقوب والبقاع الغربي في لبنان وصعود المقاومة الفلسطينية
16:07 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:03 GMT
11 د
شؤون عسكرية
من التفاوض إلى التشدد: كيف يغير مجتبى خامنئي موازين الصراع بين طهران وواشنطن؟
17:14 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:44 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
موسكو: "الحرب الخاطفة" ضد إيران فشلت وليس لدى واشنطن استراتيجية خروج من العملية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مسارات الحرب على إيران في ظل غياب استراتيجية أمريكية واضحة لإنهاءها
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260314/السيسي-المنطقة-تقف-على-مفترق-طرق-تاريخي-ونبذل-قصارى-الجهد-لإخماد-النيران-في-الخليج-1111499019.html
السيسي: المنطقة تقف على مفترق طرق تاريخي ونبذل قصارى الجهد لإخماد النيران في الخليج
السيسي: المنطقة تقف على مفترق طرق تاريخي ونبذل قصارى الجهد لإخماد النيران في الخليج
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن "المنطقة العربية تواجه تحديات جسيمة وحروبًا في الشرق الأوسط، بما فيها غزة وإيران". 14.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-14T19:33+0000
2026-03-14T19:33+0000
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار إيران
إيران
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0e/1111497896_0:101:1600:1001_1920x0_80_0_0_339e522434af62f0f7da523a56206e8a.jpg
وخلال حضوره حفل إفطار الأسرة المصرية الذي أقيم بدار القوات الجوية، بحضور كبار الشخصيات، شدد السيسي على "جهود مصر لخفض التصعيد والحفاظ على استقرار الدول العربية الشقيقة، مع الدعوة للالتزام بالقانون الدولي والإنساني"، مؤكدا بذل قصارى الجهد لإخماد نيران الحرب في الخليج.وأشار إلى تأثير النزاعات على الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة والغذاء، وتداعياتها المباشرة على مصر، لافتا إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات اقتصادية ضرورية لضمان استقرار السوق وتوفير السلع الاستراتيجية.وتطرق الرئيس المصري إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ 2016، والتحديات التي واجهتها مصر بعد 2020، بما في ذلك خسائر بقيمة نحو 10 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس.وأكد السيسي أن مصر تهدف إلى إنتاج 42% طاقة جديدة ومتجددة بحلول 2030، مشددا على أهمية مصارحة المواطنين بالحقائق وتوضيح القرارات الاقتصادية والسياسية لضمان الشفافية، بما في ذلك الرد على المقالات الصحفية التي تنتقد الحكومة.ودعا الحكومة لتقديم شرح واضح عن الإجراءات والتحديات ولفت النظر إلى أن الخيارات المتخذة تمثل أقل تكلفة ممكنة على المواطنين.وأكّد الرئيس المصري استمرار تقديم السلع المدعومة للأسر الأكثر احتياجًا، مع إطلاق حزم اجتماعية جديدة للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي ومتوسطي الدخل، مشددا على أن الإصلاح الاقتصادي ليس خيارًا بل ضرورة لبناء اقتصاد قوي ومستقبل أفضل للأجيال القادمة.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0e/1111497896_0:0:1600:1201_1920x0_80_0_0_4a4af7c23fa22cbd433a2dba001c2686.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
السيسي: المنطقة تقف على مفترق طرق تاريخي ونبذل قصارى الجهد لإخماد النيران في الخليج

© Photo / Presidency of Egyptالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2026
© Photo / Presidency of Egypt
تابعنا عبر
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن "المنطقة العربية تواجه تحديات جسيمة وحروبًا في الشرق الأوسط، بما فيها غزة وإيران".
وخلال حضوره حفل إفطار الأسرة المصرية الذي أقيم بدار القوات الجوية، بحضور كبار الشخصيات، شدد السيسي على "جهود مصر لخفض التصعيد والحفاظ على استقرار الدول العربية الشقيقة، مع الدعوة للالتزام بالقانون الدولي والإنساني"، مؤكدا بذل قصارى الجهد لإخماد نيران الحرب في الخليج.
وأشار إلى تأثير النزاعات على الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة والغذاء، وتداعياتها المباشرة على مصر، لافتا إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات اقتصادية ضرورية لضمان استقرار السوق وتوفير السلع الاستراتيجية.
برلماني مصري: اتصال الرئيس الإيراني بالسيسي يعكس قبول وساطة القاهرة لإنهاء الحرب
برلماني مصري: اتصال الرئيس الإيراني بالسيسي يعكس قبول وساطة القاهرة لإنهاء الحرب
أمس, 14:52 GMT
وتطرق الرئيس المصري إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ 2016، والتحديات التي واجهتها مصر بعد 2020، بما في ذلك خسائر بقيمة نحو 10 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس.

وأوضح أن رفع أسعار المنتجات البترولية كان إجراء حتمياً لتفادي أعباء أكبر على الدولة، مشيرًا إلى أن استهلاك المنتجات البترولية يذهب جزئيًا للسيارات والجزء الأكبر لمحطات الكهرباء والطاقة.

وأكد السيسي أن مصر تهدف إلى إنتاج 42% طاقة جديدة ومتجددة بحلول 2030، مشددا على أهمية مصارحة المواطنين بالحقائق وتوضيح القرارات الاقتصادية والسياسية لضمان الشفافية، بما في ذلك الرد على المقالات الصحفية التي تنتقد الحكومة.
ودعا الحكومة لتقديم شرح واضح عن الإجراءات والتحديات ولفت النظر إلى أن الخيارات المتخذة تمثل أقل تكلفة ممكنة على المواطنين.
مصر تدعو إلى بلورة رؤية جديدة وشاملة للأمن الإقليمي وتفعيل اتفاقية الدفاع العربي
مصر تدعو إلى بلورة رؤية جديدة وشاملة للأمن الإقليمي وتفعيل اتفاقية الدفاع العربي
12 مارس, 11:54 GMT
وأكّد الرئيس المصري استمرار تقديم السلع المدعومة للأسر الأكثر احتياجًا، مع إطلاق حزم اجتماعية جديدة للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي ومتوسطي الدخل، مشددا على أن الإصلاح الاقتصادي ليس خيارًا بل ضرورة لبناء اقتصاد قوي ومستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، بدأتها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала