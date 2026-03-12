مصر تدعو إلى بلورة رؤية جديدة وشاملة للأمن الإقليمي وتفعيل اتفاقية الدفاع العربي

عربي
مجتبى خامنئي: أفشلنا مساعي تقسيم البلاد ويجب الاستمرار في إغلاق مضيق هرمز
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
10:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:30 GMT
7 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
15:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
في يومها العالمي: تحديات تنتظر المرأة في عام 2026
16:00 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
16:19 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
17:03 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: لم يتوقع المتحاربون أن تصل الحرب على إيران إلى هذه الخطورة
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
بين المواجهة العسكرية والسياسة.. أوراق إيران للخروج من الحرب
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
إعصار النار لإزالة أثار التلوث النفطي في البحار، وبصمة الحروب السيبرانية في حرب إيران
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
10:16 GMT
24 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
بين المواجهة العسكرية والسياسة.. أوراق إيران للخروج من الحرب
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
15:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مصر ترفع أسعار المحروقات.. ودول شرق أفريقيا تبحث تحسين الظروف المعيشية لموطنيها
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
16:45 GMT
18 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
حقوقي: الأمم المتحدة فقدت مصداقيتها وواشنطن تهدد القضاة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حدود العمل العسكري الإسرائيلي في إيران ولبنان
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260312/مصر-تدعو-إلى-بلورة-رؤية-جديدة-وشاملة-للأمن-الإقليمي-وتفعيل-اتفاقية-الدفاع-العربي-1111398409.html
مصر تدعو إلى بلورة رؤية جديدة وشاملة للأمن الإقليمي وتفعيل اتفاقية الدفاع العربي
مصر تدعو إلى بلورة رؤية جديدة وشاملة للأمن الإقليمي وتفعيل اتفاقية الدفاع العربي
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الخميس، إدانة مصر للاعتداءات الأخيرة في المنطقة، وفي مقدمتها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة في سلطنة عُمان،... 12.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-12T11:54+0000
2026-03-12T11:54+0000
إيران
أخبار إيران
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/08/1111228318_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_5768b10f1d6a097405e2dfd085fb14de.jpg
وشدد عبد العاطي، على رفض مصر الكامل لاستمرار الهجمات الإيرانية، مؤكداً ضرورة وضع حد فوري لهذه التصرفات التي تنتهك قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم، مع الدعوة إلى الالتزام بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية. وجاءت هذه التصريحات خلال اتصالات هاتفية أجراها عبد العاطي مع نظرائه في قطر والإمارات والبحرين وسلطنة عمان وألمانيا، لبحث التصعيد العسكري الخطير في المنطقة. ورحب الوزير بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي دعا إلى وقف الهجمات الإيرانية، مشيراً إلى أن مصر كانت من أوائل الدول الراعية للقرار، والذي شدد على رفض استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية واعتبار ذلك خرقاً للقانون الدولي وتهديداً للسلم والأمن الدوليين. كما دعا وزير الخارجية إلى بلورة رؤية جديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية، مؤكداً أهمية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة لحماية الأمن القومي العربي. واتفق الوزراء خلال الاتصالات على أن الحل الدبلوماسي هو السبيل الوحيد لاحتواء الأزمة، مع ضرورة تكثيف الجهود والاتصالات الدولية لوقف الحرب في أسرع وقت ممكن، محذرين من أن استمرار التصعيد العسكري واتساعه يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.وأفاد الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق اليوم، أنه "استهدف اليوم ناقلة نفط أمريكية في مياه الخليج بسبب عدم امتثالها للتحذيرات الإيرانية".وأكد الحرس الثوري، في بيان له، أن "جميع السفن ملزمة بالالتزام بقوانين العبور من مضيق هرمز التي أعلنتها إيران"، موضحًا أن السفينة المستهدفة هي "صفا سيا"، وترفع علم جزر المارشال.وكانت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، قالت إن الأوضاع الأمنية في السواحل الجنوبية لإيران "مستتبة"، مؤكدة أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة استعداد كامل لمواصلة القتال.وقال المتحدث باسم اللجنة إبراهيم رضائي، إن "الحرس الثوري الإيراني، وتحديداً قواته البحرية، تسيطر بشكل كامل على الخليج ومضيق هرمز".وأشار إلى أن "العمليات الجمركية في محافظة هرمزكان وميناء الشهيد رجائي تسير بشكل طبيعي"، مؤكداً أنه لا توجد أي مشاكل في هذا الصدد.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
https://sarabic.ae/20260312/موسكو-كارثة-بيئية-وإشعاعية-تهدد-الشرق-الأوسط-على-خلفية-الصراع-حول-إيران-1111397700.html
https://sarabic.ae/20260312/مستشار-الرئيس-الإماراتي-نقف-اليوم-في-موقف-صلب-وثابت-في-مواجهة-عدوان-إيران-1111385251.html
https://sarabic.ae/20260312/الكرملين-الحل-الدبلوماسي-للوضع-في-إيران-هو-الأفضل-وممر-شمال-جنوب-ما-زال-مطروحا-1111386485.html
إيران
أخبار إيران
مصر
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/08/1111228318_245:0:1280:776_1920x0_80_0_0_3460739ead5403278a53cc9c3070e7a8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إيران, أخبار إيران, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مصر تدعو إلى بلورة رؤية جديدة وشاملة للأمن الإقليمي وتفعيل اتفاقية الدفاع العربي

11:54 GMT 12.03.2026
© Photo / Egyptian Ministry of Foreign Affairsوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية لبحث التصعيد العسكري في المنطقة والاعتداءات الإيرانية على الدول العربية
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية لبحث التصعيد العسكري في المنطقة والاعتداءات الإيرانية على الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2026
© Photo / Egyptian Ministry of Foreign Affairs
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الخميس، إدانة مصر للاعتداءات الأخيرة في المنطقة، وفي مقدمتها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة في سلطنة عُمان، إضافة إلى الاعتداءات التي طالت قطر ودول الخليج العربي.
وشدد عبد العاطي، على رفض مصر الكامل لاستمرار الهجمات الإيرانية، مؤكداً ضرورة وضع حد فوري لهذه التصرفات التي تنتهك قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم، مع الدعوة إلى الالتزام بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية.
وجاءت هذه التصريحات خلال اتصالات هاتفية أجراها عبد العاطي مع نظرائه في قطر والإمارات والبحرين وسلطنة عمان وألمانيا، لبحث التصعيد العسكري الخطير في المنطقة.
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2026
موسكو: كارثة بيئية وإشعاعية تهدد الشرق الأوسط على خلفية الصراع حول إيران
11:41 GMT
ورحب الوزير بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي دعا إلى وقف الهجمات الإيرانية، مشيراً إلى أن مصر كانت من أوائل الدول الراعية للقرار، والذي شدد على رفض استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية واعتبار ذلك خرقاً للقانون الدولي وتهديداً للسلم والأمن الدوليين.
كما دعا وزير الخارجية إلى بلورة رؤية جديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية، مؤكداً أهمية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة لحماية الأمن القومي العربي.
واتفق الوزراء خلال الاتصالات على أن الحل الدبلوماسي هو السبيل الوحيد لاحتواء الأزمة، مع ضرورة تكثيف الجهود والاتصالات الدولية لوقف الحرب في أسرع وقت ممكن، محذرين من أن استمرار التصعيد العسكري واتساعه يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
وأفاد الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق اليوم، أنه "استهدف اليوم ناقلة نفط أمريكية في مياه الخليج بسبب عدم امتثالها للتحذيرات الإيرانية".
الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2026
‏مستشار الرئيس الإماراتي: نقف اليوم في موقف صلب وثابت في مواجهة عدوان إيران
09:34 GMT
وأكد الحرس الثوري، في بيان له، أن "جميع السفن ملزمة بالالتزام بقوانين العبور من مضيق هرمز التي أعلنتها إيران"، موضحًا أن السفينة المستهدفة هي "صفا سيا"، وترفع علم جزر المارشال.
وكانت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، قالت إن الأوضاع الأمنية في السواحل الجنوبية لإيران "مستتبة"، مؤكدة أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة استعداد كامل لمواصلة القتال.
وقال المتحدث باسم اللجنة إبراهيم رضائي، إن "الحرس الثوري الإيراني، وتحديداً قواته البحرية، تسيطر بشكل كامل على الخليج ومضيق هرمز".
وأشار إلى أن "العمليات الجمركية في محافظة هرمزكان وميناء الشهيد رجائي تسير بشكل طبيعي"، مؤكداً أنه لا توجد أي مشاكل في هذا الصدد.
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2026
الكرملين: الحل الدبلوماسي للوضع في إيران هو الأفضل وممر "شمال جنوب" ما زال مطروحا
10:10 GMT
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала