مصر تدعو إلى بلورة رؤية جديدة وشاملة للأمن الإقليمي وتفعيل اتفاقية الدفاع العربي

وشدد عبد العاطي، على رفض مصر الكامل لاستمرار الهجمات الإيرانية، مؤكداً ضرورة وضع حد فوري لهذه التصرفات التي تنتهك قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم، مع الدعوة إلى الالتزام بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية. وجاءت هذه التصريحات خلال اتصالات هاتفية أجراها عبد العاطي مع نظرائه في قطر والإمارات والبحرين وسلطنة عمان وألمانيا، لبحث التصعيد العسكري الخطير في المنطقة. ورحب الوزير بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي دعا إلى وقف الهجمات الإيرانية، مشيراً إلى أن مصر كانت من أوائل الدول الراعية للقرار، والذي شدد على رفض استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية واعتبار ذلك خرقاً للقانون الدولي وتهديداً للسلم والأمن الدوليين. كما دعا وزير الخارجية إلى بلورة رؤية جديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية، مؤكداً أهمية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة لحماية الأمن القومي العربي. واتفق الوزراء خلال الاتصالات على أن الحل الدبلوماسي هو السبيل الوحيد لاحتواء الأزمة، مع ضرورة تكثيف الجهود والاتصالات الدولية لوقف الحرب في أسرع وقت ممكن، محذرين من أن استمرار التصعيد العسكري واتساعه يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.وأفاد الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق اليوم، أنه "استهدف اليوم ناقلة نفط أمريكية في مياه الخليج بسبب عدم امتثالها للتحذيرات الإيرانية".وأكد الحرس الثوري، في بيان له، أن "جميع السفن ملزمة بالالتزام بقوانين العبور من مضيق هرمز التي أعلنتها إيران"، موضحًا أن السفينة المستهدفة هي "صفا سيا"، وترفع علم جزر المارشال.وكانت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، قالت إن الأوضاع الأمنية في السواحل الجنوبية لإيران "مستتبة"، مؤكدة أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة استعداد كامل لمواصلة القتال.وقال المتحدث باسم اللجنة إبراهيم رضائي، إن "الحرس الثوري الإيراني، وتحديداً قواته البحرية، تسيطر بشكل كامل على الخليج ومضيق هرمز".وأشار إلى أن "العمليات الجمركية في محافظة هرمزكان وميناء الشهيد رجائي تسير بشكل طبيعي"، مؤكداً أنه لا توجد أي مشاكل في هذا الصدد.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

