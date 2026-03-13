برلماني مصري: اتصال الرئيس الإيراني بالسيسي يعكس قبول وساطة القاهرة لإنهاء الحرب

علق البرلماني المصري مصطفى بكري، اليوم الجمعة، على الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن "هذا...

وقال النائب مصطفى بكري في تصريحات لـ "سبوتنيك"، إن "الاتصال ينطلق من دور مصر التاريخي والمركزي، المرتكز دائما على احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول".وأوضح بكري أن "الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، كان دائما واضحا في مواقفه، خاصة فيما يتعلق برفض أي تهديدات تمس أمن دول الخليج العربي"، معتبرا أن "استقرار تلك الدول جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري".وتوقع بكري أن "تبدأ القاهرة فورا في إجراء اتصالات مع الأطراف المعنية لجلوس الجميع إلى مائدة المفاوضات بحثا عن حل سلمي أو وقف مؤقت لإطلاق النار دون شروط مسبقة، خاصة في ظل إشارات من الإدارة الأمريكية (ترامب) تبدي استعدادا للتفاوض".وحول مخاطر استمرار الصراع، شدد مصطفى بكري، على أن "العالم يواجه تحديات غير مسبوقة، وأن استهداف ممرات الطاقة، وخاصة مضيق هرمز، يهدد بوقف تصدير نحو 20.5 مليون برميل نفط يوميا، بالإضافة إلى 20% من إمدادات الغاز العالمي، وهو ما سيؤدي إلى نزيف اقتصادي لا يمكن للمجتمع الدولي تحمله".ويرى بكري أن "الحرب بدأت تتوسع جغرافيا واقتصاديا، لتتحول من معركة عسكرية ميدانية إلى معركة مواجهة سياسية واقتصادية شاملة".ويرى أن "لجوء إيران للضغط عبر ملف الطاقة والممرات الدولية هو وسيلة لممارسة ضغوط مضادة على الجانبين الأمريكي والإسرائيلي، وهو ما دفع الرأي العام الدولي والمراقبين للمطالبة بضرورة العودة إلى المسار الدبلوماسي، وهو المسار الذي تقوده مصر الآن بحنكة لتجنيب المنطقة انفجارا شاملا".وتلقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني، مسعود بزشكيان.وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي أكد إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق، مشددا على أن هذه الدول الشقيقة لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية–الأمريكية سعيا للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة.وأعرب السيسي عن تطلع مصر إلى إعلاء مبدأ حسن الجوار ووقف هذه الهجمات على وجه السرعة، مؤكدا أسف مصر للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها، ومستعرضاً الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على ضرورة التحلي بالمرونة في هذا السياق.وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن "الرئيس الإيراني أعرب من جانبه عن تقديره لجهود مصر وللسيد الرئيس في سبيل وقف التصعيد، مؤكداً أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية".وفي السياق ذاته، تناول الرئيس المصري مع نظيره الإيراني السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، مؤكدا استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة.وشدد السيسي على ضرورة احترام الكافة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

