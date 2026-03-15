السيسي يؤكد لأمير قطر تكثيف الاتصالات الدولية والإقليمية لوقف الحرب في أقرب وقت
السيسي يؤكد لأمير قطر تكثيف الاتصالات الدولية والإقليمية لوقف الحرب في أقرب وقت
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر تكثّف اتصالاتها وتحركاتها الدولية والإقليمية بهدف وقف الحرب في المنطقة في أقرب وقت ممكن، وذلك خلال اتصال هاتفي مع... 15.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-15T15:37+0000
2026-03-15T15:37+0000
2026-03-15T15:37+0000
وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية المصرية، اليوم الأحد، أن السيسي شدد خلال الاتصال على أن القاهرة تبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة على المستويين الإقليمي والدولي لاحتواء التصعيد ووقف الحرب بأسرع وقت. وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"ردّ غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
أخبار مصر الآن, أخبار قطر اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران
أخبار مصر الآن, أخبار قطر اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران
السيسي يؤكد لأمير قطر تكثيف الاتصالات الدولية والإقليمية لوقف الحرب في أقرب وقت
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر تكثّف اتصالاتها وتحركاتها الدولية والإقليمية بهدف وقف الحرب في المنطقة في أقرب وقت ممكن، وذلك خلال اتصال هاتفي مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.
وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية المصرية، اليوم الأحد، أن السيسي شدد خلال الاتصال على أن القاهرة تبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة على المستويين الإقليمي والدولي لاحتواء التصعيد ووقف الحرب
بأسرع وقت.
وأعرب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن "رفض مصر القاطع وإدانتها للاعتداءات الإيرانية على قطر"، مؤكدًا استعداد بلاده لتقديم مختلف أشكال الدعم اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار دول الخليج.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران
، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"ردّ غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران
رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.