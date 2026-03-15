فيدان: لم تتلق تركيا أي طلب لإرسال قوات إلى قطاع غزة
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن بلاده "لم تتلق أي طلب لإرسال قوات للعمل كقوة استقرار في قطاع غزة"، وفق تعبيره. 15.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-15T06:44+0000
وقال فيدان: "تركيا لم تتلق طلبًا بتوفير قوات لقوة الاستقرار (في غزة)".وأوضح أن هذا الوضع يعكس، بحسب رأيه، معارضة إسرائيل لأي مشاركة تركية عسكرية في القطاع.ووفقاً له، فإن أولوية تركيا هي إنشاء لجنة إدارية لغزة، والتي ينبغي أن تتألف من 15 مسؤولاً فلسطينيًا مستقلًا سياسيًا.وتابع الوزير التركي، في مقابلة مع وسيلة إعلام غربية: "ليس لدينا أي أوهام بأن مجلس السلام سيعالج جميع المشاكل القائمة".وفي الوقت ذاته، أشارت تقارير إعلامية إلى أن الحكومة التركية، ستعلن خلال الأسبوع المقبل، موقفها النهائي بشأن إمكانية إرسال قوات إلى غزة، في خطوة يراقبها المجتمع الدولي عن كثب.وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، وافق مجلس الأمن الدولي على قرارٍ اقترحته الولايات المتحدة لدعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للتسوية في قطاع غزة. وصوّت 13 عضوًا من أصل 15 عضوًا في المجلس لصالح القرار، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت. وتقترح خطة الولايات المتحدة لغزة إدارة دولية مؤقتة للقطاع، وإنشاء "مجلس سلام" برئاسة ترامب. كما تنصّ على تفويض عسكري لقوة استقرار دولية، تُنشر بالتنسيق مع إسرائيل ومصر.
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن بلاده "لم تتلق أي طلب لإرسال قوات للعمل كقوة استقرار في قطاع غزة"، وفق تعبيره.
وقال فيدان: "تركيا لم تتلق طلبًا بتوفير قوات لقوة الاستقرار (في غزة)".
وأوضح أن هذا الوضع يعكس، بحسب رأيه، معارضة إسرائيل لأي مشاركة تركية عسكرية في القطاع.
وأضاف وزير الخارجية التركي أن "واشنطن تحاول حل هذه القضية مع إسرائيل بهدوء، من أجل السماح لتركيا بالمشاركة كقوة استقرار".
ووفقاً له، فإن أولوية تركيا هي إنشاء لجنة إدارية لغزة، والتي ينبغي أن تتألف من 15 مسؤولاً فلسطينيًا مستقلًا سياسيًا.
وأشار فيدان إلى إنه من المهم لتركيا "الانضمام إلى مجلس السلام لأنه سيكون فرصة لوقف العمليات العسكرية في قطاع غزة".
وتابع الوزير التركي، في مقابلة مع وسيلة إعلام غربية: "ليس لدينا أي أوهام بأن مجلس السلام سيعالج جميع المشاكل القائمة".
وفي الوقت ذاته، أشارت تقارير إعلامية إلى أن الحكومة التركية، ستعلن خلال الأسبوع المقبل، موقفها النهائي بشأن إمكانية إرسال قوات إلى غزة، في خطوة يراقبها المجتمع الدولي عن كثب.
وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، وافق مجلس الأمن الدولي على قرارٍ اقترحته الولايات المتحدة لدعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للتسوية في قطاع غزة. وصوّت 13 عضوًا من أصل 15 عضوًا في المجلس لصالح القرار، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
وتقترح خطة الولايات المتحدة لغزة إدارة دولية مؤقتة للقطاع، وإنشاء "مجلس سلام" برئاسة ترامب. كما تنصّ على تفويض عسكري لقوة استقرار دولية، تُنشر بالتنسيق مع إسرائيل ومصر.