فيدان: لم تتلق تركيا أي طلب لإرسال قوات إلى قطاع غزة

تغطية مباشرة لليوم الـ16 من الحرب على إيران.. ترامب يحسم قراره وطهران تطلق الموجة الـ53.. صور وفيديو
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:41 GMT
49 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
تصاعد الصراع في الشرق الأوسط يفاقم الأزمة الصحية.. تحذيرات أممية من كارثة إنسانية
09:19 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:03 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
10:12 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
14:03 GMT
26 د
من الملعب
نتائج كبيرة في دوري أبطال أوروبا.. وصراع عربي على الأميرة السمراء
14:30 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
15:00 GMT
28 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
15:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
16:00 GMT
6 د
خطوط التماس
منطقة العرقوب والبقاع الغربي في لبنان وصعود المقاومة الفلسطينية
16:07 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:03 GMT
11 د
شؤون عسكرية
من التفاوض إلى التشدد: كيف يغير مجتبى خامنئي موازين الصراع بين طهران وواشنطن؟
17:14 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:44 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
موسكو: "الحرب الخاطفة" ضد إيران فشلت وليس لدى واشنطن استراتيجية خروج من العملية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مسارات الحرب على إيران في ظل غياب استراتيجية أمريكية واضحة لإنهاءها
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
09:18 GMT
9 د
من الملعب
نتائج كبيرة في دوري أبطال أوروبا.. وصراع عربي على الأميرة السمراء
09:27 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
10:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
14:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
14:50 GMT
10 د
خطوط التماس
منطقة العرقوب والبقاع الغربي في لبنان وصعود المقاومة الفلسطينية
15:00 GMT
46 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
15:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:00 GMT
17 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
16:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:47 GMT
16 د
ملفات ساخنة
ما مسارات الحرب على إيران في ظل غياب استراتيجية أمريكية واضحة لإنهاءها
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:33 GMT
21 د
أمساليوم
فيدان: لم تتلق تركيا أي طلب لإرسال قوات إلى قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن بلاده "لم تتلق أي طلب لإرسال قوات للعمل كقوة استقرار في قطاع غزة"، وفق تعبيره. 15.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال فيدان: "تركيا لم تتلق طلبًا بتوفير قوات لقوة الاستقرار (في غزة)".وأوضح أن هذا الوضع يعكس، بحسب رأيه، معارضة إسرائيل لأي مشاركة تركية عسكرية في القطاع.ووفقاً له، فإن أولوية تركيا هي إنشاء لجنة إدارية لغزة، والتي ينبغي أن تتألف من 15 مسؤولاً فلسطينيًا مستقلًا سياسيًا.وتابع الوزير التركي، في مقابلة مع وسيلة إعلام غربية: "ليس لدينا أي أوهام بأن مجلس السلام سيعالج جميع المشاكل القائمة".وفي الوقت ذاته، أشارت تقارير إعلامية إلى أن الحكومة التركية، ستعلن خلال الأسبوع المقبل، موقفها النهائي بشأن إمكانية إرسال قوات إلى غزة، في خطوة يراقبها المجتمع الدولي عن كثب.وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، وافق مجلس الأمن الدولي على قرارٍ اقترحته الولايات المتحدة لدعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للتسوية في قطاع غزة. وصوّت 13 عضوًا من أصل 15 عضوًا في المجلس لصالح القرار، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت. وتقترح خطة الولايات المتحدة لغزة إدارة دولية مؤقتة للقطاع، وإنشاء "مجلس سلام" برئاسة ترامب. كما تنصّ على تفويض عسكري لقوة استقرار دولية، تُنشر بالتنسيق مع إسرائيل ومصر.
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن بلاده "لم تتلق أي طلب لإرسال قوات للعمل كقوة استقرار في قطاع غزة"، وفق تعبيره.
وقال فيدان: "تركيا لم تتلق طلبًا بتوفير قوات لقوة الاستقرار (في غزة)".
وأوضح أن هذا الوضع يعكس، بحسب رأيه، معارضة إسرائيل لأي مشاركة تركية عسكرية في القطاع.

وأضاف وزير الخارجية التركي أن "واشنطن تحاول حل هذه القضية مع إسرائيل بهدوء، من أجل السماح لتركيا بالمشاركة كقوة استقرار".

ووفقاً له، فإن أولوية تركيا هي إنشاء لجنة إدارية لغزة، والتي ينبغي أن تتألف من 15 مسؤولاً فلسطينيًا مستقلًا سياسيًا.

وأشار فيدان إلى إنه من المهم لتركيا "الانضمام إلى مجلس السلام لأنه سيكون فرصة لوقف العمليات العسكرية في قطاع غزة".

وتابع الوزير التركي، في مقابلة مع وسيلة إعلام غربية: "ليس لدينا أي أوهام بأن مجلس السلام سيعالج جميع المشاكل القائمة".
باحث بالشأن الفلسطيني: إسرائيل تحاول عرقلة إمكانية وصول قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة
باحث بالشأن الفلسطيني: إسرائيل تحاول عرقلة إمكانية وصول قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة
16 فبراير, 18:18 GMT
وفي الوقت ذاته، أشارت تقارير إعلامية إلى أن الحكومة التركية، ستعلن خلال الأسبوع المقبل، موقفها النهائي بشأن إمكانية إرسال قوات إلى غزة، في خطوة يراقبها المجتمع الدولي عن كثب.
وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، وافق مجلس الأمن الدولي على قرارٍ اقترحته الولايات المتحدة لدعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للتسوية في قطاع غزة. وصوّت 13 عضوًا من أصل 15 عضوًا في المجلس لصالح القرار، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
وتقترح خطة الولايات المتحدة لغزة إدارة دولية مؤقتة للقطاع، وإنشاء "مجلس سلام" برئاسة ترامب. كما تنصّ على تفويض عسكري لقوة استقرار دولية، تُنشر بالتنسيق مع إسرائيل ومصر.
