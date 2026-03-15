فيدان: لم تتلق تركيا أي طلب لإرسال قوات إلى قطاع غزة

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن بلاده "لم تتلق أي طلب لإرسال قوات للعمل كقوة استقرار في قطاع غزة"، وفق تعبيره.

وقال فيدان: "تركيا لم تتلق طلبًا بتوفير قوات لقوة الاستقرار (في غزة)".وأوضح أن هذا الوضع يعكس، بحسب رأيه، معارضة إسرائيل لأي مشاركة تركية عسكرية في القطاع.ووفقاً له، فإن أولوية تركيا هي إنشاء لجنة إدارية لغزة، والتي ينبغي أن تتألف من 15 مسؤولاً فلسطينيًا مستقلًا سياسيًا.وتابع الوزير التركي، في مقابلة مع وسيلة إعلام غربية: "ليس لدينا أي أوهام بأن مجلس السلام سيعالج جميع المشاكل القائمة".وفي الوقت ذاته، أشارت تقارير إعلامية إلى أن الحكومة التركية، ستعلن خلال الأسبوع المقبل، موقفها النهائي بشأن إمكانية إرسال قوات إلى غزة، في خطوة يراقبها المجتمع الدولي عن كثب.وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، وافق مجلس الأمن الدولي على قرارٍ اقترحته الولايات المتحدة لدعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للتسوية في قطاع غزة. وصوّت 13 عضوًا من أصل 15 عضوًا في المجلس لصالح القرار، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت. وتقترح خطة الولايات المتحدة لغزة إدارة دولية مؤقتة للقطاع، وإنشاء "مجلس سلام" برئاسة ترامب. كما تنصّ على تفويض عسكري لقوة استقرار دولية، تُنشر بالتنسيق مع إسرائيل ومصر.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

