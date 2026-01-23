https://sarabic.ae/20260123/ترامب-يعلن-سحب-الدعوة-الموجهة-إلى-كندا-للانضمام-إلى-مجلس-السلام-1109544415.html
ترامب يعلن سحب الدعوة الموجهة إلى كندا للانضمام إلى "مجلس السلام"
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، سحب الدعوة الموجهة إلى كندا للانضمام إلى مجلس السلام الخاص بقطاع غزة. 23.01.2026, سبوتنيك عربي
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار كندا
وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "عزيزي رئيس الوزراء (الكندي مارك) كارني، أرجو أن تجعل هذه الرسالة بمثابة إشارة إلى أن مجلس السلام يسحب دعوته إليك فيما يتعلق بانضمام كندا إلى مجلس القادة الأكثر شهرة على الإطلاق، في أي وقت".وشهد منتدى "دافوس"، الخميس، مراسم توقيع ميثاق إنشاء "مجلس السلام"، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من قادة الدول، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة.وقال ترامب، خلال إطلاق "مجلس السلام"، إن "المجلس لديه فرصة ليكون من أهم الكيانات الدولية"، مشيرًا إلى أنه يضم "أفضل القادة في العالم".وأكد الرئيس الأمريكي أن إدارته حافظت على صمود وقف إطلاق النار في غزة، وضمنت استمرار المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى مشاركة 59 دولة في جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط.وأضاف ترامب: "نجحنا في الحفاظ على تماسك وقف إطلاق النار في غزة، وأوقفنا المجاعة هناك، وتمكنا من الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة ستحقق نجاحا باهرا في غزة".واعتبر أن المنطقة "تشهد اليوم سلاما في الشرق الأوسط لم يكن أحد يعتقد أنه ممكن"، في إشارة إلى التطورات السياسية والأمنية الأخيرة.
ترامب يعلن سحب الدعوة الموجهة إلى كندا للانضمام إلى "مجلس السلام"
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، سحب الدعوة الموجهة إلى كندا للانضمام إلى مجلس السلام الخاص بقطاع غزة.
وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "عزيزي رئيس الوزراء (الكندي مارك) كارني، أرجو أن تجعل هذه الرسالة بمثابة إشارة إلى أن مجلس السلام يسحب دعوته إليك فيما يتعلق بانضمام كندا إلى مجلس القادة الأكثر شهرة على الإطلاق، في أي وقت".
وشهد منتدى "دافوس"، الخميس، مراسم توقيع ميثاق إنشاء "مجلس السلام"، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من قادة الدول، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة.
وقال ترامب، خلال إطلاق "مجلس السلام"، إن "المجلس لديه فرصة ليكون من أهم الكيانات الدولية"، مشيرًا إلى أنه يضم "أفضل القادة في العالم
".
وأضاف أن "مجلس السلام" في غزة سيكون الأفضل عالميا وأنه ملتزم بإعادة إعمار غزة، معربا عن فخره بتوليه رئاسته.
وأكد الرئيس الأمريكي أن إدارته حافظت على صمود وقف إطلاق النار في غزة، وضمنت استمرار المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى مشاركة 59 دولة في جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
وأضاف ترامب: "نجحنا في الحفاظ على تماسك وقف إطلاق النار في غزة
، وأوقفنا المجاعة هناك، وتمكنا من الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة ستحقق نجاحا باهرا في غزة".
واعتبر أن المنطقة "تشهد اليوم سلاما في الشرق الأوسط لم يكن أحد يعتقد أنه ممكن"، في إشارة إلى التطورات السياسية والأمنية الأخيرة.