مقتل 8 ضباط وعناصر من الشرطة الفلسطينية في قصف إسرائيلي استهدف مركبتهم وسط غزة

مقتل 8 ضباط وعناصر من الشرطة الفلسطينية في قصف إسرائيلي استهدف مركبتهم وسط غزة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية مقتل 8 ضباط وعناصر من الشرطة الفلسطينية، بينهم مسؤول أمني بارز، جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبتهم وسط قطاع غزة.

2026-03-15T14:37+0000

2026-03-15T14:37+0000

2026-03-15T14:37+0000

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، إن مدير شرطة التدخل في المحافظة الوسطى العقيد إياد أبو يوسف قد قتل برفقة سبعة من ضباط وعناصر الشرطة، إثر غارة نفذتها طائرات إسرائيلية استهدفت مركبة تابعة للشرطة في شارع صلاح الدين قرب مدخل بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، وافق مجلس الأمن الدولي على قرارٍ اقترحته الولايات المتحدة لدعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للتسوية في قطاع غزة. وصوّت 13 عضوًا من أصل 15 عضوًا في المجلس لصالح القرار، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.وتقترح خطة الولايات المتحدة لغزة إدارة دولية مؤقتة للقطاع، وإنشاء "مجلس سلام" برئاسة ترامب. كما تنصّ على تفويض عسكري لقوة استقرار دولية، تُنشر بالتنسيق مع إسرائيل ومصر.

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, غزة, أخبار إسرائيل اليوم