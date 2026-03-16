أستراليا تعلن رفضها إرسال قوات بحرية إلى مضيق هرمز
أستراليا تعلن رفضها إرسال قوات بحرية إلى مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
أعلنت وزيرة النقل الأسترالية كاثرين كينغ، اليوم الاثنين، أن بلادها لن ترسل سفنًا حربية إلى مضيق هرمز. 16.03.2026, سبوتنيك عربي
وأكدت كينغ أن أستراليا لن ترسل أي سفينة إلى مضيق هرمز لحماية الملاحة في المضيق.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعا دولًا عدة لإرسال قوات بحرية إلى المنطقة للمساعدة في تأمين هذا الممر الملاحي الحيوي، الذي يعدّ مسؤولا عن نحو 20% من إمدادات الوقود العالمية.وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، طلب ترامب من الدول التي تتلقى الوقود عبر المضيق تقديم دعم بحري.وأضافت: "لن نرسل سفينة إلى مضيق هرمز، نحن ندرك مدى أهمية هذا الأمر، لكننا لم نتلقَ أي طلب بهذا الشأن، ولن نسهم فيه".وردًا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة الأسترالية قد تلقت طلبًا لإرسال سفينة حربية إلى المضيق، قالت كينغ إنها ليست على علم بأي طلب من هذا القبيل.وأضافت الصحيفة: "يرفض ستارمر إرسال سفن حربية للمساعدة في فتح مضيق هرمز".وبحسب الصحيفة، فإن رفض بريطانيا إرسال سفن حربية إلى المنطقة، "قد يؤدي إلى تدهور علاقة ستارمر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".كما تشهد أسعار الغاز ارتفاعا ملحوظا، لا سيما في الدول الأوروبية، حيث قفزت أسعار الصرف، منذ نهاية فبراير/ شباط الماضي، بأكثر من 100%.
أستراليا تعلن رفضها إرسال قوات بحرية إلى مضيق هرمز

06:48 GMT 16.03.2026 (تم التحديث: 06:49 GMT 16.03.2026)
© REUTERSناقلة نفط تبحر في الخليج، بالقرب من مضيق هرمز
ناقلة نفط تبحر في الخليج، بالقرب من مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2026
أعلنت وزيرة النقل الأسترالية كاثرين كينغ، اليوم الاثنين، أن بلادها لن ترسل سفنًا حربية إلى مضيق هرمز.
وأكدت كينغ أن أستراليا لن ترسل أي سفينة إلى مضيق هرمز لحماية الملاحة في المضيق.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعا دولًا عدة لإرسال قوات بحرية إلى المنطقة للمساعدة في تأمين هذا الممر الملاحي الحيوي، الذي يعدّ مسؤولا عن نحو 20% من إمدادات الوقود العالمية.
وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، طلب ترامب من الدول التي تتلقى الوقود عبر المضيق تقديم دعم بحري.

وقالت وزيرة النقل الأسترالية كاثرين كينغ: "لقد أوضحنا تماما طبيعة مساهمتنا في هذه الطلبات، وهي حتى الآن تقتصر على الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال توفير طائرات للمساعدة في الدفاع، لا سيما مع وجود عدد كبير من الأستراليين في تلك المنطقة".

وأضافت: "لن نرسل سفينة إلى مضيق هرمز، نحن ندرك مدى أهمية هذا الأمر، لكننا لم نتلقَ أي طلب بهذا الشأن، ولن نسهم فيه".
ناقلات النفط تعبر مضيق هرمز، 21 ديسمبر/ كانون الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2026
كوريا الجنوبية ترد على طلب ترامب بإرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز
أمس, 09:13 GMT
وردًا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة الأسترالية قد تلقت طلبًا لإرسال سفينة حربية إلى المضيق، قالت كينغ إنها ليست على علم بأي طلب من هذا القبيل.

ويأتي هذا التطور، بعد أن ذكرت صحيفة بريطانية، أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، رفض إرسال سفن حربية لإعادة فتح الملاحة عبر مضيق هرمز.

وأضافت الصحيفة: "يرفض ستارمر إرسال سفن حربية للمساعدة في فتح مضيق هرمز".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2026
ترامب: العملية ضد إيران لم تنته بعد وواشنطن تبحث تأمين مضيق هرمز مع 7 دول
01:26 GMT
وبحسب الصحيفة، فإن رفض بريطانيا إرسال سفن حربية إلى المنطقة، "قد يؤدي إلى تدهور علاقة ستارمر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

ونتيجة للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وردّ طهران عليها، توقفت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل شبه كامل، ما أثّر بشكل كبير على أسعار الطاقة. ففي يوم الاثنين الماضي، ارتفعت أسعار خام "برنت" لتتجاوز 119 دولارًا للبرميل، لأول مرة منذ يونيو/ حزيران 2022، مسجلةً زيادة تتراوح بين 29 و31%.

كما تشهد أسعار الغاز ارتفاعا ملحوظا، لا سيما في الدول الأوروبية، حيث قفزت أسعار الصرف، منذ نهاية فبراير/ شباط الماضي، بأكثر من 100%.
