https://sarabic.ae/20260316/أستراليا-ترفض-إرسال-قوات-عسكرية-إلى-مضيق-هرمز-1111536455.html

أستراليا تعلن رفضها إرسال قوات بحرية إلى مضيق هرمز

أعلنت وزيرة النقل الأسترالية كاثرين كينغ، اليوم الاثنين، أن بلادها لن ترسل سفنًا حربية إلى مضيق هرمز.

أستراليا

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

مضيق هرمز

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0d/1111455533_0:25:1283:747_1920x0_80_0_0_34fd29df97020e86896306ec1d5d0701.jpg

وأكدت كينغ أن أستراليا لن ترسل أي سفينة إلى مضيق هرمز لحماية الملاحة في المضيق.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعا دولًا عدة لإرسال قوات بحرية إلى المنطقة للمساعدة في تأمين هذا الممر الملاحي الحيوي، الذي يعدّ مسؤولا عن نحو 20% من إمدادات الوقود العالمية.وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، طلب ترامب من الدول التي تتلقى الوقود عبر المضيق تقديم دعم بحري.وأضافت: "لن نرسل سفينة إلى مضيق هرمز، نحن ندرك مدى أهمية هذا الأمر، لكننا لم نتلقَ أي طلب بهذا الشأن، ولن نسهم فيه".وردًا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة الأسترالية قد تلقت طلبًا لإرسال سفينة حربية إلى المضيق، قالت كينغ إنها ليست على علم بأي طلب من هذا القبيل.وأضافت الصحيفة: "يرفض ستارمر إرسال سفن حربية للمساعدة في فتح مضيق هرمز".وبحسب الصحيفة، فإن رفض بريطانيا إرسال سفن حربية إلى المنطقة، "قد يؤدي إلى تدهور علاقة ستارمر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".كما تشهد أسعار الغاز ارتفاعا ملحوظا، لا سيما في الدول الأوروبية، حيث قفزت أسعار الصرف، منذ نهاية فبراير/ شباط الماضي، بأكثر من 100%.

https://sarabic.ae/20260315/كوريا-الجنوبية-ترد-على-طلب-ترامب-بإرسال-سفن-حربية-إلى-مضيق-هرمز-1111514391.html

https://sarabic.ae/20260316/ترامب-العملية-ضد-إيران-لم-تنته-بعد-وواشنطن-تبحث-تأمين-مضيق-هرمز-مع-7-دول-1111533944.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

