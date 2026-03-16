https://sarabic.ae/20260316/إفطار-جماعي-يعزز-روح-التآلف-بين-شباب-مناطق-وسط-بنغازي-في-رمضان-صور-1111557341.html

إفطار جماعي يعزز روح التآلف بين شباب مناطق وسط بنغازي في رمضان... صور

سبوتنيك عربي

16.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-16T14:35+0000

أخبار ليبيا اليوم

العالم العربي

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/10/1111557000_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_38866a760d60695cffe0394ea59a15ec.jpg

وتأتي هذه الفعاليات في إطار تقليد رمضاني بات يتكرر سنويًا في بعض الأحياء، حيث يجتمع الأهالي في أجواء يسودها الود والمحبة.وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، قال إيهاب العمامي، عضو اللجنة التنظيمية للإفطار الجماعي في منطقة سيدي حسين، إن الإفطار الجماعي في مناطق وسط مدينة بنغازي أصبح تقليدًا وعادة رمضانية يحرص شباب هذه المناطق على إقامتها كل عام خلال الشهر الفضيل.وأضاف العمامي أن هذه المبادرات تشمل عددًا من المناطق والأحياء، من بينها سوق الحوت، ووسط البلاد، والسكابلي، إضافة إلى شباب شارع جمال، حيث يجتمع شباب هذه المناطق لتنظيم موائد إفطار مشتركة تجمع الأهالي وتعزز روح الألفة والمحبة بينهم.وأشار إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو تقوية الروابط الاجتماعية بين سكان الأحياء، وإحياء قيم التكافل والتعاون التي يتميز بها المجتمع الليبي خلال شهر رمضان.وأكد العمامي أن هذه العادة مستمرة منذ عدة سنوات، ويحرص الشباب على تنظيمها سنويًا، متوقعًا استمرارها في شهر رمضان خلال الأعوام المقبلة، لما تعكسه من روح التآخي والاستقرار والأمان التي تنعم بها هذه المناطق.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

الأخبار

ar_EG

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

