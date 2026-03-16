الأمن الفيدرالي الروسي يلقي القبض على عميل استخباري أوكراني يجمع معلومات لصالح نظام كييف في القرم

عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ17 من الحرب على إيران.. دول إقليمية تتدخل لوقف الصراع.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
09:18 GMT
9 د
من الملعب
نتائج كبيرة في دوري أبطال أوروبا.. وصراع عربي على الأميرة السمراء
09:27 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
10:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
14:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
14:50 GMT
10 د
خطوط التماس
منطقة العرقوب والبقاع الغربي في لبنان وصعود المقاومة الفلسطينية
15:00 GMT
46 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
15:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:00 GMT
17 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
16:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:47 GMT
16 د
ملفات ساخنة
ما مسارات الحرب على إيران في ظل غياب استراتيجية أمريكية واضحة لإنهاءها
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:33 GMT
21 د
عالم سبوتنيك
أمريكا وإيران ترفضان وقف إطلاق النار.. ومصر تبذل جهودا لخفض التصعيد
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
من التفاوض إلى التشدد: كيف يغير مجتبى خامنئي موازين الصراع بين طهران وواشنطن؟
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:15 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
قمة ثلاثية في جيبوتي مع إثيوبيا والصومال تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر
15:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
15:45 GMT
9 د
ملفات ساخنة
ما مسارات الحرب على إيران في ظل غياب استراتيجية أمريكية واضحة لإنهاءها
16:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
16:30 GMT
21 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:51 GMT
12 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
إعصار النار لإزالة أثار التلوث النفطي في البحار، وبصمة الحروب السيبرانية في حرب إيران
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260316/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يلقي-القبض-على-عميل-استخباري-أوكراني-يجمع-معلومات-لصالح-نظام-كييف-في-القرم-1111537089.html
الأمن الفيدرالي الروسي يلقي القبض على عميل استخباري أوكراني يجمع معلومات لصالح نظام كييف في القرم
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان له اليوم الاثنين، أنه ألقى القبض على عميل استخباري أوكراني، كان يجمع معلومات لصالح نظام كييف في جمهورية القرم... 16.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-16T07:20+0000
2026-03-16T07:20+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0c/1109148014_0:94:1533:956_1920x0_80_0_0_9180a5e27ca8b86090ccb4c81eef4b66.jpg
وجاء في البيان: "أرسل أحد سكان مدينة فيودوسيا، جمهورية القرم، البالغ من العمر 45 عامًا، طواعية صورًا إلى الجانب الأوكراني عبر تطبيق "تلغرام"، تتضمن معلومات عن معدات عسكرية تستخدم في دوريات المجال الجوي وتوفير غطاء جوي لمنشآت البنية التحتية الحيوية للوقود والطاقة، وقد استخدم العدو هذه المعلومات لتوجيه ضربات المدفعية والصواريخ والقنابل على مواقع القوات المسلحة الروسية".وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أفاد في وقت سابق، بأن أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، تواصل عمليات البحث على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة، عن أشخاص لتنفيذ هجمات إرهابية وأعمال تخريبية في روسيا.وحذّر الجهاز من أنه "سيتم تحديد جميع الأفراد الذين وافقوا على مساعدة العدو، وسيحاكمون، وهو ما يعاقب عليه بالسجن لمدة قد تصل إلى السجن المؤبد".
https://sarabic.ae/20260312/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحبط-هجوما-إرهابيا-استهدف-ضابطا-رفيع-المستوى-في-القرم-1111380155.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0c/1109148014_67:0:1467:1050_1920x0_80_0_0_0089a63f34ac6deb954952bdc71ce6d9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأمن الفيدرالي الروسي يلقي القبض على عميل استخباري أوكراني يجمع معلومات لصالح نظام كييف في القرم

© Photo / ФСБ РФ / الانتقال إلى بنك الصورجهاز الأمن الفيدرالي الروسي
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2026
© Photo / ФСБ РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان له اليوم الاثنين، أنه ألقى القبض على عميل استخباري أوكراني، كان يجمع معلومات لصالح نظام كييف في جمهورية القرم الروسية.
وجاء في البيان: "أرسل أحد سكان مدينة فيودوسيا، جمهورية القرم، البالغ من العمر 45 عامًا، طواعية صورًا إلى الجانب الأوكراني عبر تطبيق "تلغرام"، تتضمن معلومات عن معدات عسكرية تستخدم في دوريات المجال الجوي وتوفير غطاء جوي لمنشآت البنية التحتية الحيوية للوقود والطاقة، وقد استخدم العدو هذه المعلومات لتوجيه ضربات المدفعية والصواريخ والقنابل على مواقع القوات المسلحة الروسية".

وأشار الجهاز إلى أن "إدارة التحقيقات التابعة لمديرية جهاز الأمن الفيدرالي في جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول، فتحت تحقيقًا جنائيًا بحق المحتجز بموجب المادة 275 (الخيانة) من قانون العقوبات الروسي، وتم إيداع المشتبه به في الحبس الاحتياطي".

جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2026
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا استهدف ضابطا رفيع المستوى في القرم
12 مارس, 07:37 GMT
وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أفاد في وقت سابق، بأن أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، تواصل عمليات البحث على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة، عن أشخاص لتنفيذ هجمات إرهابية وأعمال تخريبية في روسيا.
وقال الجهاز في بيان: "يلفت جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، مجددًا، انتباه المواطنين إلى حقيقة أن الاستخبارات الأوكرانية تواصل بحثها النشط عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة عن مرتكبين محتملين لهجمات إرهابية وأنشطة تخريبية بهدف الإضرار ببلادنا".
وحذّر الجهاز من أنه "سيتم تحديد جميع الأفراد الذين وافقوا على مساعدة العدو، وسيحاكمون، وهو ما يعاقب عليه بالسجن لمدة قد تصل إلى السجن المؤبد".
الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط أكثر من 1000 هجوم إرهابي في البلاد خلال 20 عاما
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала