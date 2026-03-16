الأمن الفيدرالي الروسي يلقي القبض على عميل استخباري أوكراني يجمع معلومات لصالح نظام كييف في القرم
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان له اليوم الاثنين، أنه ألقى القبض على عميل استخباري أوكراني، كان يجمع معلومات لصالح نظام كييف في جمهورية القرم... 16.03.2026, سبوتنيك عربي
وجاء في البيان: "أرسل أحد سكان مدينة فيودوسيا، جمهورية القرم، البالغ من العمر 45 عامًا، طواعية صورًا إلى الجانب الأوكراني عبر تطبيق "تلغرام"، تتضمن معلومات عن معدات عسكرية تستخدم في دوريات المجال الجوي وتوفير غطاء جوي لمنشآت البنية التحتية الحيوية للوقود والطاقة، وقد استخدم العدو هذه المعلومات لتوجيه ضربات المدفعية والصواريخ والقنابل على مواقع القوات المسلحة الروسية".
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان له اليوم الاثنين، أنه ألقى القبض على عميل استخباري أوكراني، كان يجمع معلومات لصالح نظام كييف في جمهورية القرم الروسية.
وجاء في البيان: "أرسل أحد سكان مدينة فيودوسيا، جمهورية القرم، البالغ من العمر 45 عامًا، طواعية صورًا إلى الجانب الأوكراني عبر تطبيق "تلغرام"، تتضمن معلومات عن معدات عسكرية تستخدم في دوريات المجال الجوي وتوفير غطاء جوي لمنشآت البنية التحتية الحيوية للوقود والطاقة، وقد استخدم العدو هذه المعلومات لتوجيه ضربات المدفعية والصواريخ والقنابل على مواقع القوات المسلحة الروسية".
وأشار الجهاز إلى أن "إدارة التحقيقات التابعة لمديرية جهاز الأمن الفيدرالي في جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول، فتحت تحقيقًا جنائيًا بحق المحتجز بموجب المادة 275 (الخيانة) من قانون العقوبات الروسي، وتم إيداع المشتبه به في الحبس الاحتياطي".
وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أفاد في وقت سابق، بأن أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، تواصل عمليات البحث على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة، عن أشخاص لتنفيذ هجمات إرهابية وأعمال تخريبية في روسيا.
وقال الجهاز في بيان: "يلفت جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، مجددًا، انتباه المواطنين إلى حقيقة أن الاستخبارات الأوكرانية تواصل بحثها النشط عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة عن مرتكبين محتملين لهجمات إرهابية وأنشطة تخريبية بهدف الإضرار ببلادنا".
وحذّر الجهاز من أنه "سيتم تحديد جميع الأفراد الذين وافقوا على مساعدة العدو، وسيحاكمون، وهو ما يعاقب عليه بالسجن لمدة قد تصل إلى السجن المؤبد".