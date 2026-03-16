الخارجية الروسية: مصير نظام عدم انتشار الأسلحة النووية مصدر قلق بالغ
صرّح وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن مصير معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية يشكل مصدر قلق بالغ. 16.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-16T07:34+0000
07:19 GMT 16.03.2026 (تم التحديث: 07:34 GMT 16.03.2026)
صرّح وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن مصير معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية يشكل مصدر قلق بالغ.
وقال لافروف في كلمة له، وجهها إلى المشاركين في مؤتمر موسكو لعدم الانتشار النووي: "ستُعقد مناقشات هذا العام في ظل أزمات عسكرية وسياسية حادة في الشرق الأوسط والخليج العربي، إن مصير نظام عدم انتشار الأسلحة النووية يثير قلقًا بالغًا".
وأضاف: "إنّ الحد من وضع التسلح صعب أيضا، ففي 5 فبراير/شباط 2026، انتهى العمل بمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية الروسية الأمريكية، ولم تتلق مبادرة الرئيس فلاديمير بوتين(الرئيس الروسي)، التي تدعو الأطراف إلى استمرار الامتثال الطوعي لمعاهدة ستارت الجديدة، بما فيها القيود الكمية الأساسية، أي رد من الولايات المتحدة".
وأضاف: "لا يزال دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ مستحيلا، وكما يعلم الجميع، فإن السبب الرئيسي هو أن الولايات المتحدة لم تصادق على هذه المعاهدة قط".
وحول أن الأعمال التخريبية الأمريكية تزيد من مخاطر عسكرة الفضاء، أوضح: "نتيجة للأعمال التخريبية التي تقوم بها الولايات المتحدة وحلفاؤها، ازدادت مخاطر عسكرة الفضاء وتحوله إلى منطقة صراع".