https://sarabic.ae/20260306/موسكو-تتم-الآن-مناقشة-إمكانية-إجراء-اتصالات-على-مستوى-خبراء-الخماسية-النووية-1111129159.html

موسكو: تتم الآن مناقشة إمكانية إجراء اتصالات على مستوى خبراء "الخماسية النووية"

موسكو: تتم الآن مناقشة إمكانية إجراء اتصالات على مستوى خبراء "الخماسية النووية"

سبوتنيك عربي

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، بدء مناقشة إمكانية عقد اجتماعات بين الدول الخمس النووية على مستوى الخبراء ولكن لم يتم التوصل إلى... 06.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-06T06:29+0000

2026-03-06T06:29+0000

2026-03-06T06:29+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d668a7cdfc6142ebc7511465c4f5dfa8.jpg

وقال ريابكوف لوكالة "سبوتنيك": "نحن بصدد مناقشة إمكانية إجراء اتصالات بصيغة "الخماسية النووية"، ولكن لا توجد اتفاقيات بشأن هذه المسألة".وردًا على سؤال بشأن المستوى الذي ينبغي أن يُعقد فيه مثل هذا الاجتماع، أوضح ريابكوف أنه سيكون "على مستوى الخبراء والعاملين".وتعتبر مجموعة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، تجمعا غير رسمي للدول الحائزة للأسلحة النووية، وتضم روسيا والصين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا، وتتولى إحدى هذه الدول الخمس تنسيق المجموعة سنويًا.يُذكر أن معاهدة تدابير الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (نيو ستارت) بين روسيا والولايات المتحدة - وهي آخر قيد قانوني دولي على نشر الأسلحة النووية - قد انتهت صلاحيتها في 5 فبراير/شباط بسبب عدم تجديد واشنطن لها. اقترحت الولايات المتحدة توسيع نطاق القيود المنصوص عليها في المعاهدة لتشمل الصين.فانس: الولايات المتحدة تواصل محادثاتها مع روسيا بشأن معاهدة " نيو ستارت"

https://sarabic.ae/20260210/لافروف-بعد-انتهاء-نيو-ستارت-من-الضروري-ضمان-القدرة-على-التنبؤ-في-مجال-الاستقرار-الاستراتيجي-1110223172.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم