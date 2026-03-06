https://sarabic.ae/20260306/موسكو-تتم-الآن-مناقشة-إمكانية-إجراء-اتصالات-على-مستوى-خبراء-الخماسية-النووية-1111129159.html
موسكو: تتم الآن مناقشة إمكانية إجراء اتصالات على مستوى خبراء "الخماسية النووية"
سبوتنيك عربي
2026-03-06T06:29+0000
2026-03-06T06:29+0000
2026-03-06T06:29+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d668a7cdfc6142ebc7511465c4f5dfa8.jpg
وقال ريابكوف لوكالة "سبوتنيك": "نحن بصدد مناقشة إمكانية إجراء اتصالات بصيغة "الخماسية النووية"، ولكن لا توجد اتفاقيات بشأن هذه المسألة".وردًا على سؤال بشأن المستوى الذي ينبغي أن يُعقد فيه مثل هذا الاجتماع، أوضح ريابكوف أنه سيكون "على مستوى الخبراء والعاملين".وتعتبر مجموعة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، تجمعا غير رسمي للدول الحائزة للأسلحة النووية، وتضم روسيا والصين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا، وتتولى إحدى هذه الدول الخمس تنسيق المجموعة سنويًا.يُذكر أن معاهدة تدابير الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (نيو ستارت) بين روسيا والولايات المتحدة - وهي آخر قيد قانوني دولي على نشر الأسلحة النووية - قد انتهت صلاحيتها في 5 فبراير/شباط بسبب عدم تجديد واشنطن لها. اقترحت الولايات المتحدة توسيع نطاق القيود المنصوص عليها في المعاهدة لتشمل الصين.فانس: الولايات المتحدة تواصل محادثاتها مع روسيا بشأن معاهدة " نيو ستارت"
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_58df9314fe20794facd84825a79b5d6e.jpg
روسيا, أخبار روسيا اليوم
موسكو: تتم الآن مناقشة إمكانية إجراء اتصالات على مستوى خبراء "الخماسية النووية"
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، بدء مناقشة إمكانية عقد اجتماعات بين الدول الخمس النووية على مستوى الخبراء ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد.
وقال ريابكوف لوكالة "سبوتنيك": "نحن بصدد مناقشة إمكانية إجراء اتصالات بصيغة "الخماسية النووية"، ولكن لا توجد اتفاقيات بشأن هذه المسألة".
وردًا على سؤال بشأن المستوى الذي ينبغي أن يُعقد فيه مثل هذا الاجتماع، أوضح ريابكوف أنه سيكون "على مستوى الخبراء والعاملين".
وتعتبر مجموعة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، تجمعا غير رسمي للدول الحائزة للأسلحة النووية، وتضم روسيا والصين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا، وتتولى إحدى هذه الدول الخمس تنسيق المجموعة سنويًا.
وقد تولت روسيا تنسيق المجموعة في عام 2023 وحتى منتصف عام 2024، ثم نُقلت المهمة إلى الصين.
يُذكر أن معاهدة تدابير الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (نيو ستارت)
بين روسيا والولايات المتحدة - وهي آخر قيد قانوني دولي على نشر الأسلحة النووية - قد انتهت صلاحيتها في 5 فبراير/شباط بسبب عدم تجديد واشنطن لها. اقترحت الولايات المتحدة توسيع نطاق القيود المنصوص عليها في المعاهدة لتشمل الصين.