موسكو: تتم الآن مناقشة إمكانية إجراء اتصالات على مستوى خبراء "الخماسية النووية"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
15:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
15:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
16:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
17:10 GMT
15 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:25 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
On air
17:45 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: الولايات المتحدة خططت للضغط على الدول العربية والقوى الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسارات الحرب على إيران في ظل الحديث عن اتصالات سرية أمريكية مع إيران
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
15:00 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
15:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
16:00 GMT
45 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:45 GMT
18 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
17:41 GMT
19 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260306/موسكو-تتم-الآن-مناقشة-إمكانية-إجراء-اتصالات-على-مستوى-خبراء-الخماسية-النووية-1111129159.html
موسكو: تتم الآن مناقشة إمكانية إجراء اتصالات على مستوى خبراء "الخماسية النووية"
موسكو: تتم الآن مناقشة إمكانية إجراء اتصالات على مستوى خبراء "الخماسية النووية"
سبوتنيك عربي
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، بدء مناقشة إمكانية عقد اجتماعات بين الدول الخمس النووية على مستوى الخبراء ولكن لم يتم التوصل إلى... 06.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-06T06:29+0000
2026-03-06T06:29+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d668a7cdfc6142ebc7511465c4f5dfa8.jpg
وقال ريابكوف لوكالة "سبوتنيك": "نحن بصدد مناقشة إمكانية إجراء اتصالات بصيغة "الخماسية النووية"، ولكن لا توجد اتفاقيات بشأن هذه المسألة".وردًا على سؤال بشأن المستوى الذي ينبغي أن يُعقد فيه مثل هذا الاجتماع، أوضح ريابكوف أنه سيكون "على مستوى الخبراء والعاملين".وتعتبر مجموعة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، تجمعا غير رسمي للدول الحائزة للأسلحة النووية، وتضم روسيا والصين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا، وتتولى إحدى هذه الدول الخمس تنسيق المجموعة سنويًا.يُذكر أن معاهدة تدابير الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (نيو ستارت) بين روسيا والولايات المتحدة - وهي آخر قيد قانوني دولي على نشر الأسلحة النووية - قد انتهت صلاحيتها في 5 فبراير/شباط بسبب عدم تجديد واشنطن لها. اقترحت الولايات المتحدة توسيع نطاق القيود المنصوص عليها في المعاهدة لتشمل الصين.فانس: الولايات المتحدة تواصل محادثاتها مع روسيا بشأن معاهدة " نيو ستارت"
https://sarabic.ae/20260210/لافروف-بعد-انتهاء-نيو-ستارت-من-الضروري-ضمان-القدرة-على-التنبؤ-في-مجال-الاستقرار-الاستراتيجي-1110223172.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_58df9314fe20794facd84825a79b5d6e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

موسكو: تتم الآن مناقشة إمكانية إجراء اتصالات على مستوى خبراء "الخماسية النووية"

06:29 GMT 06.03.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، بدء مناقشة إمكانية عقد اجتماعات بين الدول الخمس النووية على مستوى الخبراء ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد.
وقال ريابكوف لوكالة "سبوتنيك": "نحن بصدد مناقشة إمكانية إجراء اتصالات بصيغة "الخماسية النووية"، ولكن لا توجد اتفاقيات بشأن هذه المسألة".
وردًا على سؤال بشأن المستوى الذي ينبغي أن يُعقد فيه مثل هذا الاجتماع، أوضح ريابكوف أنه سيكون "على مستوى الخبراء والعاملين".
وتعتبر مجموعة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، تجمعا غير رسمي للدول الحائزة للأسلحة النووية، وتضم روسيا والصين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا، وتتولى إحدى هذه الدول الخمس تنسيق المجموعة سنويًا.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2026
لافروف: بعد انتهاء "نيو ستارت" من الضروري ضمان القدرة على التنبؤ في مجال الاستقرار الاستراتيجي
10 فبراير, 16:35 GMT
وقد تولت روسيا تنسيق المجموعة في عام 2023 وحتى منتصف عام 2024، ثم نُقلت المهمة إلى الصين.
يُذكر أن معاهدة تدابير الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (نيو ستارت) بين روسيا والولايات المتحدة - وهي آخر قيد قانوني دولي على نشر الأسلحة النووية - قد انتهت صلاحيتها في 5 فبراير/شباط بسبب عدم تجديد واشنطن لها. اقترحت الولايات المتحدة توسيع نطاق القيود المنصوص عليها في المعاهدة لتشمل الصين.
فانس: الولايات المتحدة تواصل محادثاتها مع روسيا بشأن معاهدة " نيو ستارت"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала