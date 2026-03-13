عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ14 من الحرب على إيران.. تعطيل "لينكولن" و80 إصابة في الجليل.. صور وفيديو
الخارجية الروسية تستدعي السفيرين البريطاني والفرنسي عقب هجوم أوكراني على بريانسك بصواريخ فرنسية بريطانية
الخارجية الروسية تستدعي السفيرين البريطاني والفرنسي عقب هجوم أوكراني على بريانسك
الخارجية الروسية تستدعي السفيرين البريطاني والفرنسي عقب هجوم أوكراني على بريانسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، في بيان لها، بأنه تم استدعاء السفيرين البريطاني والفرنسي إلى وزارة الخارجية الروسية عقب الضربة التي شنتها القوات... 13.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-13T13:32+0000
2026-03-13T14:01+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg
وقال البيان الذي نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية الإلكتروني: "في 13 مارس/آذار، تم استدعاء السفير البريطاني لدى موسكو، نايجل كيسي، والسفير الفرنسي لدى موسكو، نيكولا دي ريفيير، إلى وزارة الخارجية الروسية لتقديم احتجاج شديد اللهجة على الضربة التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على بريانسك في 10 مارس باستخدام صواريخ كروز من إنتاج شركة "إم بي دي إيه" الفرنسية البريطانية المشتركة".وتابع: "من الواضح لنا أن الهجوم الصاروخي على بريانسك كان مستحيلا لولا مشاركة خبراء بريطانيين وفرنسيين، فضلا عن تزويد النظام النازي الجديد في كييف بالمعلومات الاستخبارية".صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن رد روسيا على الضربة التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على بريانسك، سيُحدد من قبل الجيش الروسي.وأضاف: "إنهم (الجيش الروسي) يعملون بشكل منهجي، العملية العسكرية الخاصة تمضي قدما، يجب أن تمضي قدما وتكلل بالنجاح حتى لا تتكرر مثل هذه الأعمال أبدا".وسائط الدفاع الجوية الروسية تسقط 80 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260312/روسيا-تدعو-منظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-لإدانة-الهجوم-الأوكراني-الصاروخي-على-بريانسك-1111401543.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_da92d22e5e92b452e22639a1bdbc6e9a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي

الخارجية الروسية تستدعي السفيرين البريطاني والفرنسي عقب هجوم أوكراني على بريانسك

13:32 GMT 13.03.2026 (تم التحديث: 14:01 GMT 13.03.2026)
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2026
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، في بيان لها، بأنه تم استدعاء السفيرين البريطاني والفرنسي إلى وزارة الخارجية الروسية عقب الضربة التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على بريانسك باستخدام صواريخ فرنسية بريطانية مشتركة.
وقال البيان الذي نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية الإلكتروني: "في 13 مارس/آذار، تم استدعاء السفير البريطاني لدى موسكو، نايجل كيسي، والسفير الفرنسي لدى موسكو، نيكولا دي ريفيير، إلى وزارة الخارجية الروسية لتقديم احتجاج شديد اللهجة على الضربة التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على بريانسك في 10 مارس باستخدام صواريخ كروز من إنتاج شركة "إم بي دي إيه" الفرنسية البريطانية المشتركة".

وأضاف: "طالب الجانب الروسي بريطانيا وفرنسا بتقديم رد فعل علني واضح يتضمن إدانة حازمة ولا لبس فيها للعمل الإرهابي الذي نفذته القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة بريانسك، إن غياب هذا الرد سيعتبر تضامنا مع الأساليب الإرهابية، وهو أمر مخزٍ للدول التي تتمتع بالعضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي".

وتابع: "من الواضح لنا أن الهجوم الصاروخي على بريانسك كان مستحيلا لولا مشاركة خبراء بريطانيين وفرنسيين، فضلا عن تزويد النظام النازي الجديد في كييف بالمعلومات الاستخبارية".

وأشار إلى أنه "في حال استمرار تواطؤ لندن وباريس في جرائم الحرب التي يرتكبها نظام كييف، فإن مسؤولية العواقب المدمرة للنزاع المسلح وتصعيد التوتر ستقع تحديدًا على عاتق هاتين العاصمتين الأوروبيتين".

منظمة الأمن والتعاون في أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2026
روسيا تدعو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لإدانة الهجوم الأوكراني الصاروخي على بريانسك
أمس, 12:47 GMT

وكان قد أعلن حاكم منطقة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، أن القوات المسلحة الأوكرانية شنت هجومًا صاروخيًا على بريانسك، باستخدام 7 صواريخ "ستورم شادو"، ما أسفر عن مقتل 42 شخصا.

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن رد روسيا على الضربة التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على بريانسك، سيُحدد من قبل الجيش الروسي.
وأضاف: "إنهم (الجيش الروسي) يعملون بشكل منهجي، العملية العسكرية الخاصة تمضي قدما، يجب أن تمضي قدما وتكلل بالنجاح حتى لا تتكرر مثل هذه الأعمال أبدا".
وسائط الدفاع الجوية الروسية تسقط 80 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
