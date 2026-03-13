https://sarabic.ae/20260313/موسكو-استدعاء-السفيرين-البريطاني-والفرنسي-عقب-هجوم-أوكراني-على-بريانسك-بصواريخ-فرنسية-بريطانية-1111445992.html

الخارجية الروسية تستدعي السفيرين البريطاني والفرنسي عقب هجوم أوكراني على بريانسك

الخارجية الروسية تستدعي السفيرين البريطاني والفرنسي عقب هجوم أوكراني على بريانسك

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، في بيان لها، بأنه تم استدعاء السفيرين البريطاني والفرنسي إلى وزارة الخارجية الروسية عقب الضربة التي شنتها القوات... 13.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-13T13:32+0000

2026-03-13T13:32+0000

2026-03-13T14:01+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار روسيا

العالم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg

وقال البيان الذي نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية الإلكتروني: "في 13 مارس/آذار، تم استدعاء السفير البريطاني لدى موسكو، نايجل كيسي، والسفير الفرنسي لدى موسكو، نيكولا دي ريفيير، إلى وزارة الخارجية الروسية لتقديم احتجاج شديد اللهجة على الضربة التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على بريانسك في 10 مارس باستخدام صواريخ كروز من إنتاج شركة "إم بي دي إيه" الفرنسية البريطانية المشتركة".وتابع: "من الواضح لنا أن الهجوم الصاروخي على بريانسك كان مستحيلا لولا مشاركة خبراء بريطانيين وفرنسيين، فضلا عن تزويد النظام النازي الجديد في كييف بالمعلومات الاستخبارية".صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن رد روسيا على الضربة التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على بريانسك، سيُحدد من قبل الجيش الروسي.وأضاف: "إنهم (الجيش الروسي) يعملون بشكل منهجي، العملية العسكرية الخاصة تمضي قدما، يجب أن تمضي قدما وتكلل بالنجاح حتى لا تتكرر مثل هذه الأعمال أبدا".وسائط الدفاع الجوية الروسية تسقط 80 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع

https://sarabic.ae/20260312/روسيا-تدعو-منظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-لإدانة-الهجوم-الأوكراني-الصاروخي-على-بريانسك-1111401543.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي