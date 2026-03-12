https://sarabic.ae/20260312/روسيا-تدعو-منظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-لإدانة-الهجوم-الأوكراني-الصاروخي-على-بريانسك-1111401543.html
روسيا تدعو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لإدانة الهجوم الأوكراني الصاروخي على بريانسك
صرح مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، دميتري بوليانسكي، اليوم الخميس، بأن "موسكو دعت الهياكل المعنية في المنظمة إلى إدانة استهداف القوات المسلحة الأوكرانية بصواريخ "ستورم شادو" لمقاطعة بريانسك، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا بين المدنيين".
وقال بوليانسكي خلال اجتماع المجلس الدائم للمنظمة: "ننتظر من الهيئات المعنية في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إدانة هذه الجريمة التي ارتكبها زيلينسكي وداعموه، الذين أثبتوا مرة أخرى استهتارهم بالقانون الدولي الإنساني".وكانت أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن الجهات الغربية الداعمة لنظام كييف تتحمل المسؤولية الكاملة عن الضربة التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على بريانسك، والتي ما كانت لتتم لولا مشاركة خبراء أجانب.ووفقًا لآخر البيانات الصادرة عن السلطات الإقليمية، أسفر الهجوم الصاروخي عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 42 آخرين.
وأشار إلى أن "داعمي زيلينسكي أثبتوا مرارًا أنهم سيغضون الطرف عن أي من جرائمه إذا ارتكبت ضد الشعب الروسي، سواء في روسيا أو في أوكرانيا".
وكان حاكم منطقة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، أفاد في وقت سابق، بأن الإرهابيين الأوكرانيين استهدفوا بريانسك يوم الثلاثاء الفائت، بـ7 صواريخ من طراز "ستورم شادو".
ووفقًا لآخر البيانات الصادرة عن السلطات الإقليمية، أسفر الهجوم الصاروخي عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 42 آخرين.