مجتبى خامنئي: أفشلنا مساعي تقسيم البلاد ويجب الاستمرار في إغلاق مضيق هرمز
روسيا تدعو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لإدانة الهجوم الأوكراني الصاروخي على بريانسك
روسيا تدعو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لإدانة الهجوم الأوكراني الصاروخي على بريانسك
وقال بوليانسكي خلال اجتماع المجلس الدائم للمنظمة: "ننتظر من الهيئات المعنية في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إدانة هذه الجريمة التي ارتكبها زيلينسكي وداعموه، الذين أثبتوا مرة أخرى استهتارهم بالقانون الدولي الإنساني".وكانت أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن الجهات الغربية الداعمة لنظام كييف تتحمل المسؤولية الكاملة عن الضربة التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على بريانسك، والتي ما كانت لتتم لولا مشاركة خبراء أجانب.ووفقًا لآخر البيانات الصادرة عن السلطات الإقليمية، أسفر الهجوم الصاروخي عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 42 آخرين.الخارجية الروسية: الغرب يتحمل المسؤولية عن عواقب الضربة الجوية الأوكرانية على بريانسكالخارجية الروسية: الهجوم على بريانسك جريمة وحشية أخرى ارتكبتها كييف ضد المدنيين
صرح مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، دميتري بوليانسكي، اليوم الخميس، بأن "موسكو دعت الهياكل المعنية في المنظمة إلى إدانة استهداف القوات المسلحة الأوكرانية بصواريخ "ستورم شادو" لمقاطعة بريانسك، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا بين المدنيين".
وقال بوليانسكي خلال اجتماع المجلس الدائم للمنظمة: "ننتظر من الهيئات المعنية في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إدانة هذه الجريمة التي ارتكبها زيلينسكي وداعموه، الذين أثبتوا مرة أخرى استهتارهم بالقانون الدولي الإنساني".

وأشار إلى أن "داعمي زيلينسكي أثبتوا مرارًا أنهم سيغضون الطرف عن أي من جرائمه إذا ارتكبت ضد الشعب الروسي، سواء في روسيا أو في أوكرانيا".

سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو: الغرب مسؤول عن مقتل المدنيين في بريانسك
أمس, 22:32 GMT
وكانت أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن الجهات الغربية الداعمة لنظام كييف تتحمل المسؤولية الكاملة عن الضربة التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على بريانسك، والتي ما كانت لتتم لولا مشاركة خبراء أجانب.

وكان حاكم منطقة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، أفاد في وقت سابق، بأن الإرهابيين الأوكرانيين استهدفوا بريانسك يوم الثلاثاء الفائت، بـ7 صواريخ من طراز "ستورم شادو".

ووفقًا لآخر البيانات الصادرة عن السلطات الإقليمية، أسفر الهجوم الصاروخي عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 42 آخرين.
الخارجية الروسية: الغرب يتحمل المسؤولية عن عواقب الضربة الجوية الأوكرانية على بريانسك
الخارجية الروسية: الهجوم على بريانسك جريمة وحشية أخرى ارتكبتها كييف ضد المدنيين
