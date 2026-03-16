https://sarabic.ae/20260316/الدنمارك-واشنطن-لم-تعد-أقرب-حلفائنا-1111543308.html
الدنمارك: واشنطن لم تعد أقرب حلفائنا
صرّحت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن، المرشحة لولاية جديدة، خلال مناظرة انتخابية، بأنها لم تعد تعتبر الولايات المتحدة أقرب حلفاء بلادها، مشيرة إلى أن... 16.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-16T10:00+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0c/1109155121_0:50:1334:800_1920x0_80_0_0_3bcb953ab1df037ffeb1b2633d81b206.jpg
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0c/1109155121_55:0:1239:888_1920x0_80_0_0_6440e98f989e7039b01ef75efdf2d4ca.jpg
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
صرّحت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن، المرشحة لولاية جديدة، خلال مناظرة انتخابية، بأنها لم تعد تعتبر الولايات المتحدة أقرب حلفاء بلادها، مشيرة إلى أن أقرب حلفائها الآن "أوروبا وشركاء آخرين، مثل كندا"، وفق تعبيرها.
وقالت فريدريكسن، ردًا على سؤال حول إذا ما كانت واشنطن تعد أقرب الحلفاء للدنمارك: "لا، لم يعد بإمكاني تسميتهم كذلك".
وأشارت إلى أنها "ما تزال تعتبر الولايات المتحدة أهم حليف لأوروبا، ولكن ليس للدنمارك".
وأضافت: "لذا عندما تسألون- من هو أقرب حلفائنا اليوم؟ فالإجابة هي أوروبا، ودول الشمال، وشركاء مثل كندا. للأسف".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرّح بأنه يريد ترتيب لقاءات مع الدنمارك، في أقرب وقت ممكن، من أجل الحصول على جزيرة غرينلاند.
وقال ترامب، في خطاب ألقاه أمام المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي: "لن أستخدم القوة لضم غرينلاند، ولكننا نطالب بها لأنها كانت في حوزتنا وأعدناها إلى الدنمارك"، مشيرًا إلى أن "واشنطن لن تتمكن من الدفاع عن غرينلاند إذا اكتفيت باستئجار الجزيرة".
وأضاف الرئيس الأمريكي: "لحمايتها، يجب امتلاكها. لا يمكن حمايتها باستئجارها. أولًا من الناحية القانونية، من المستحيل تماما حمايتها. وثانيًا، من الناحية النفسية، من ذا الذي يرغب في الدفاع عن اتفاقية ترخيص أو عقد إيجار عندما نتحدث عن كتلة جليدية ضخمة في وسط المحيط، حيث سيدور جزء كبير من القتال على تلك الكتلة الجليدية نفسها في حال نشوب حرب؟".