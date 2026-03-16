ترامب يضغط لإنشاء "تحالف هرمز" لفتح "بوابة الطاقة"... هل ينجح بتنفيذ المهمة؟
سبوتنيك عربي
يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تشكيل تحالف من الدول لإعادة فتح مضيق هرمز، على أمل الإعلان عنه في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بحسب ما أفادت مصادر إعلامية. 16.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية (إير فورس وان) في إشارة إلى المضيق: "أطالب هذه الدول بالمشاركة وحماية أراضيها، لأن هذه أراضيها".
الدول التي دعاها ترامب للمشاركة
وفي منشور على منصة "تروث سوشال"، يوم السبت، قال ترامب إن الولايات المتحدة وعددًا من الدول الأخرى سترسل سفنًا حربية لإعادة فتح خطوط الملاحة التجارية، داعيا الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة إلى المساعدة.
ضغوط على بكين وحلفاء الناتو
ومن المقرر أن يناقش ترمب، يوم الخميس، مع رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي مسألة إيران، والعبور الآمن لناقلات النفط خلال زيارتها الرسمية الأولى للبيت الأبيض.
كما يضغط ترمب على الصين للالتزام بالانضمام إلى التحالف قبل سفره إلى بكين لحضوره قمة مرتقبة مع نظيره الصيني شي جين بينغ في نهاية الشهر.
وفي تصريح أدلى به، يوم أمس الأحد، للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، قال ترامب إنه "يطالب" دول حلف شمال الأطلسي وغيرها من الدول المستوردة للنفط، بما في ذلك الصين، بمساعدة الولايات المتحدة في تأمين المضيق.
رفض دولي وإقليمي للمشاركة في التحالف
وقال ترامب إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع سبع دول، مشيرًا إلى أن بعضها رفض بالفعل، مع تأكيده أن المهمة "ستكون صغيرة"، لأن إيران "لم يعد لديها إلا قدر ضئيل جدًا من القوة النارية".
وحتى الآن، لم تعلن أي دولة التزامها العلني بالمشاركة، لكن مسؤولًا كبيرًا في الإدارة الأمريكية قال إن ترامب يتوقع أن تعلن بعض الدول دعمها خلال هذا الأسبوع، بما يشكل ما يطلق عليه البيت الأبيض اسم "تحالف هرمز".
آمال أمريكية لاستجابة بعض الدول
وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن معظم النفط الذي يمر عبر المضيق يتجه إلى دول أخرى وليس إلى الولايات المتحدة، مضيفا: "إذا كانوا يريدون هذا النفط ويريدون خفض الأسعار، فعليهم أن يساعدوا".
بدائل ترامب للخروج من المأزق
وبحسب مسؤولين أمريكيين، يدرس ترامب أيضا خيار السيطرة على جزيرة خرج الإيرانية، التي تعد المركز الرئيسي لتصدير النفط الإيراني، في حال استمر احتجاز ناقلات النفط داخل الخليج. ويشير هؤلاء المسؤولون إلى أن مثل هذه الخطوة قد تتطلب نشر قوات أمريكية على الأرض.
يذكر أن إيران هددت باستهداف أي سفينة تابعة للولايات المتحدة أو إسرائيل أو الدول الداعمة لعمليتهما العسكرية ضد إيران.
بدوره، دعا ترامب الدول التي تعتمد على التوريدات عبر مضيق هرمز إلى أرسال سفنها إلى المنطقة لمرافقة السفن التجارية.