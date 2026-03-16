ترامب يضغط لإنشاء "تحالف هرمز" لفتح "بوابة الطاقة"... هل ينجح بتنفيذ المهمة؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
09:18 GMT
9 د
من الملعب
نتائج كبيرة في دوري أبطال أوروبا.. وصراع عربي على الأميرة السمراء
09:27 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
10:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
14:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
14:50 GMT
10 د
خطوط التماس
منطقة العرقوب والبقاع الغربي في لبنان وصعود المقاومة الفلسطينية
15:00 GMT
46 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
15:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:00 GMT
17 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
16:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:47 GMT
16 د
ملفات ساخنة
ما مسارات الحرب على إيران في ظل غياب استراتيجية أمريكية واضحة لإنهاءها
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:33 GMT
21 د
عالم سبوتنيك
أمريكا وإيران ترفضان وقف إطلاق النار.. ومصر تبذل جهودا لخفض التصعيد
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
من التفاوض إلى التشدد: كيف يغير مجتبى خامنئي موازين الصراع بين طهران وواشنطن؟
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:15 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
قمة ثلاثية في جيبوتي مع إثيوبيا والصومال تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر
15:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
15:45 GMT
9 د
ملفات ساخنة
ما مسارات الحرب على إيران في ظل غياب استراتيجية أمريكية واضحة لإنهاءها
16:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
16:30 GMT
21 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:51 GMT
12 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
إعصار النار لإزالة أثار التلوث النفطي في البحار، وبصمة الحروب السيبرانية في حرب إيران
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
ترامب يضغط لإنشاء "تحالف هرمز" لفتح "بوابة الطاقة"... هل ينجح بتنفيذ المهمة؟
ترامب يضغط لإنشاء "تحالف هرمز" لفتح "بوابة الطاقة"... هل ينجح بتنفيذ المهمة؟
سبوتنيك عربي
يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تشكيل تحالف من الدول لإعادة فتح مضيق هرمز، على أمل الإعلان عنه في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بحسب ما أفادت مصادر إعلامية. 16.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-16T08:23+0000
2026-03-16T08:23+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية (إير فورس وان) في إشارة إلى المضيق: "أطالب هذه الدول بالمشاركة وحماية أراضيها، لأن هذه أراضيها".الدول التي دعاها ترامب للمشاركةوفي منشور على منصة "تروث سوشال"، يوم السبت، قال ترامب إن الولايات المتحدة وعددًا من الدول الأخرى سترسل سفنًا حربية لإعادة فتح خطوط الملاحة التجارية، داعيا الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة إلى المساعدة.ضغوط على بكين وحلفاء الناتوومن المقرر أن يناقش ترمب، يوم الخميس، مع رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي مسألة إيران، والعبور الآمن لناقلات النفط خلال زيارتها الرسمية الأولى للبيت الأبيض.كما يضغط ترمب على الصين للالتزام بالانضمام إلى التحالف قبل سفره إلى بكين لحضوره قمة مرتقبة مع نظيره الصيني شي جين بينغ في نهاية الشهر.وفي تصريح أدلى به، يوم أمس الأحد، للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، قال ترامب إنه "يطالب" دول حلف شمال الأطلسي وغيرها من الدول المستوردة للنفط، بما في ذلك الصين، بمساعدة الولايات المتحدة في تأمين المضيق.رفض دولي وإقليمي للمشاركة في التحالفوقال ترامب إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع سبع دول، مشيرًا إلى أن بعضها رفض بالفعل، مع تأكيده أن المهمة "ستكون صغيرة"، لأن إيران "لم يعد لديها إلا قدر ضئيل جدًا من القوة النارية".آمال أمريكية لاستجابة بعض الدولوأشار المسؤول الأمريكي إلى أن معظم النفط الذي يمر عبر المضيق يتجه إلى دول أخرى وليس إلى الولايات المتحدة، مضيفا: "إذا كانوا يريدون هذا النفط ويريدون خفض الأسعار، فعليهم أن يساعدوا".بدائل ترامب للخروج من المأزقوبحسب مسؤولين أمريكيين، يدرس ترامب أيضا خيار السيطرة على جزيرة خرج الإيرانية، التي تعد المركز الرئيسي لتصدير النفط الإيراني، في حال استمر احتجاز ناقلات النفط داخل الخليج. ويشير هؤلاء المسؤولون إلى أن مثل هذه الخطوة قد تتطلب نشر قوات أمريكية على الأرض.بدوره، دعا ترامب الدول التي تعتمد على التوريدات عبر مضيق هرمز إلى أرسال سفنها إلى المنطقة لمرافقة السفن التجارية.
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران

ترامب يضغط لإنشاء "تحالف هرمز" لفتح "بوابة الطاقة"... هل ينجح بتنفيذ المهمة؟

08:23 GMT 16.03.2026
© REUTERS Stringerناقلات النفط تبحر في الخليج العربي، بالقرب من مضيق هرمز، كما يُرى من شمال رأس الخيمة، قرب الحدود مع محافظة مسندم العمانية، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، 11 مارس/ آذار 2026
ناقلات النفط تبحر في الخليج العربي، بالقرب من مضيق هرمز، كما يُرى من شمال رأس الخيمة، قرب الحدود مع محافظة مسندم العمانية، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، 11 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2026
يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تشكيل تحالف من الدول لإعادة فتح مضيق هرمز، على أمل الإعلان عنه في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بحسب ما أفادت مصادر إعلامية.
وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية (إير فورس وان) في إشارة إلى المضيق: "أطالب هذه الدول بالمشاركة وحماية أراضيها، لأن هذه أراضيها".

الدول التي دعاها ترامب للمشاركة

وفي منشور على منصة "تروث سوشال"، يوم السبت، قال ترامب إن الولايات المتحدة وعددًا من الدول الأخرى سترسل سفنًا حربية لإعادة فتح خطوط الملاحة التجارية، داعيا الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة إلى المساعدة.
إعلام: بريطانيا ترفض إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز
ضغوط على بكين وحلفاء الناتو

ومن المقرر أن يناقش ترمب، يوم الخميس، مع رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي مسألة إيران، والعبور الآمن لناقلات النفط خلال زيارتها الرسمية الأولى للبيت الأبيض.
كما يضغط ترمب على الصين للالتزام بالانضمام إلى التحالف قبل سفره إلى بكين لحضوره قمة مرتقبة مع نظيره الصيني شي جين بينغ في نهاية الشهر.
وفي تصريح أدلى به، يوم أمس الأحد، للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، قال ترامب إنه "يطالب" دول حلف شمال الأطلسي وغيرها من الدول المستوردة للنفط، بما في ذلك الصين، بمساعدة الولايات المتحدة في تأمين المضيق.

رفض دولي وإقليمي للمشاركة في التحالف

وقال ترامب إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع سبع دول، مشيرًا إلى أن بعضها رفض بالفعل، مع تأكيده أن المهمة "ستكون صغيرة"، لأن إيران "لم يعد لديها إلا قدر ضئيل جدًا من القوة النارية".

وحتى الآن، لم تعلن أي دولة التزامها العلني بالمشاركة، لكن مسؤولًا كبيرًا في الإدارة الأمريكية قال إن ترامب يتوقع أن تعلن بعض الدول دعمها خلال هذا الأسبوع، بما يشكل ما يطلق عليه البيت الأبيض اسم "تحالف هرمز".

آمال أمريكية لاستجابة بعض الدول

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن معظم النفط الذي يمر عبر المضيق يتجه إلى دول أخرى وليس إلى الولايات المتحدة، مضيفا: "إذا كانوا يريدون هذا النفط ويريدون خفض الأسعار، فعليهم أن يساعدوا".
إعلام: ترامب يتطلع إلى "تحالف هرمز" والاستيلاء على جزيرة "خرج" الإيرانية
بدائل ترامب للخروج من المأزق

وبحسب مسؤولين أمريكيين، يدرس ترامب أيضا خيار السيطرة على جزيرة خرج الإيرانية، التي تعد المركز الرئيسي لتصدير النفط الإيراني، في حال استمر احتجاز ناقلات النفط داخل الخليج. ويشير هؤلاء المسؤولون إلى أن مثل هذه الخطوة قد تتطلب نشر قوات أمريكية على الأرض.
يذكر أن إيران هددت باستهداف أي سفينة تابعة للولايات المتحدة أو إسرائيل أو الدول الداعمة لعمليتهما العسكرية ضد إيران.
بدوره، دعا ترامب الدول التي تعتمد على التوريدات عبر مضيق هرمز إلى أرسال سفنها إلى المنطقة لمرافقة السفن التجارية.
