كاتس: سكان جنوب الليطاني لن يعودوا إلى منازلهم حتى ضمان سلامة نظرائهم شمالي إسرائيل

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
09:18 GMT
9 د
من الملعب
نتائج كبيرة في دوري أبطال أوروبا.. وصراع عربي على الأميرة السمراء
09:27 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
10:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
14:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
14:50 GMT
10 د
خطوط التماس
منطقة العرقوب والبقاع الغربي في لبنان وصعود المقاومة الفلسطينية
15:00 GMT
46 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
15:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:00 GMT
17 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
16:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:47 GMT
16 د
ملفات ساخنة
ما مسارات الحرب على إيران في ظل غياب استراتيجية أمريكية واضحة لإنهاءها
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:33 GMT
21 د
عالم سبوتنيك
أمريكا وإيران ترفضان وقف إطلاق النار.. ومصر تبذل جهودا لخفض التصعيد
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
من التفاوض إلى التشدد: كيف يغير مجتبى خامنئي موازين الصراع بين طهران وواشنطن؟
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:15 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
قمة ثلاثية في جيبوتي مع إثيوبيا والصومال تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر
15:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
15:45 GMT
9 د
ملفات ساخنة
ما مسارات الحرب على إيران في ظل غياب استراتيجية أمريكية واضحة لإنهاءها
16:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
16:30 GMT
21 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:51 GMT
12 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
إعصار النار لإزالة أثار التلوث النفطي في البحار، وبصمة الحروب السيبرانية في حرب إيران
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
كاتس: سكان جنوب الليطاني لن يعودوا إلى منازلهم حتى ضمان سلامة نظرائهم شمالي إسرائيل
كاتس: سكان جنوب الليطاني لن يعودوا إلى منازلهم حتى ضمان سلامة نظرائهم شمالي إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، أن "العملية البرية في جنوب لبنان، التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي، ستستمر حتى يزول خطر "حزب الله"... 16.03.2026, سبوتنيك عربي
إسرائيل
أخبار حزب الله
العالم العربي
لبنان
وتأتي هذه التصريحات بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي بدء "عملية برية موجهة ضد أهداف رئيسية" في جنوب لبنان، دافعا بمزيد من القوات إلى عمق المنطقة في إطار توسيع المنطقة العازلة، وذلك عقب بدء "حزب الله"، هجماته على إسرائيل مطلع هذا الشهر، في خضم الحرب على إيران.وأضاف كاتس أن العملية في جنوب لبنان تهدف إلى "محاكاة العمليات العسكرية في غزة، خلال الحرب المستمرة منذ عامين ضد "حماس" الفلسطينية"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأضاف كاتس أنه ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أصدرا تعليمات للجيش بتدمير "البنية التحتية للإرهاب" قرب الحدود لمنع عودة "حزب الله" اللبناني، "تماما كما حدث مع حركة "حماس" الفلسطينية في رفح وبيت حانون وأنفاق الإرهاب في غزة"، وفق قوله.وتعهد وزير الدفاع الإسرائيلي بإعادة الأمن إلى سكان شمال إسرائيل، زاعمًا أن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم، يختبئ تحت الأرض، بينما تتسبب أفعاله في تشريد أكثر من مليون لبناني في وطنهم".كما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "حزب الله" اللبناني سيدفع "ثمنا باهظا" لجهوده الرامية إلى "تدمير" إسرائيل.ويشنّ "حزب الله" اللبناني، منذ الأول من مارس/ آذار الجاري، هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل، ردًا على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، إثر ضربات أمريكية إسرائيلية على إيران في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، كما أعلن في بيانات متتالية له قصف أهداف عسكرية عدة في إسرائيل، ردًا على الاعتداءات المتكررة على لبنان.كما ردت إسرائيل بضربات جوية واسعة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط إستراتيجية جنوبي لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال". ورغم الاتفاق، بقي الجيش الإسرائيلي يشنّ من حين لآخر ضربات في لبنان، يقول إنها "لإزالة تهديدات حزب الله".
كاتس: سكان جنوب الليطاني لن يعودوا إلى منازلهم حتى ضمان سلامة نظرائهم شمالي إسرائيل

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، أن "العملية البرية في جنوب لبنان، التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي، ستستمر حتى يزول خطر "حزب الله" اللبناني على سكان شمال إسرائيل"، وفق تعبيره.
وتأتي هذه التصريحات بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي بدء "عملية برية موجهة ضد أهداف رئيسية" في جنوب لبنان، دافعا بمزيد من القوات إلى عمق المنطقة في إطار توسيع المنطقة العازلة، وذلك عقب بدء "حزب الله"، هجماته على إسرائيل مطلع هذا الشهر، في خضم الحرب على إيران.
وأضاف كاتس أن العملية في جنوب لبنان تهدف إلى "محاكاة العمليات العسكرية في غزة، خلال الحرب المستمرة منذ عامين ضد "حماس" الفلسطينية"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقال كاتس، في بيان له، عقب اجتماع مع كبار القادة العسكريين: "بدأ الجيش الإسرائيلي مناورة برية في لبنان لإزالة التهديدات وحماية سكان الجليل والشمال، ولن يعود مئات الآلاف من سكان جنوب لبنان الشيعة، الذين تم إجلاؤهم أو ما زالوا يغادرون منازلهم، إلى المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني حتى يتم ضمان سلامة سكان الشمال".

وأضاف كاتس أنه ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أصدرا تعليمات للجيش بتدمير "البنية التحتية للإرهاب" قرب الحدود لمنع عودة "حزب الله" اللبناني، "تماما كما حدث مع حركة "حماس" الفلسطينية في رفح وبيت حانون وأنفاق الإرهاب في غزة"، وفق قوله.
وتعهد وزير الدفاع الإسرائيلي بإعادة الأمن إلى سكان شمال إسرائيل، زاعمًا أن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم، يختبئ تحت الأرض، بينما تتسبب أفعاله في تشريد أكثر من مليون لبناني في وطنهم".

وهدد قاسم بأنه إذا لم يلتقِ زعيم "حزب الله" بسلفه حسن نصر الله، والمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي، اللذين قُتلا على يد إسرائيل، "فسيتمكن قريبا من لقائهما في قعر الجحيم".

كما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "حزب الله" اللبناني سيدفع "ثمنا باهظا" لجهوده الرامية إلى "تدمير" إسرائيل.
ويشنّ "حزب الله" اللبناني، منذ الأول من مارس/ آذار الجاري، هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل، ردًا على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، إثر ضربات أمريكية إسرائيلية على إيران في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، كما أعلن في بيانات متتالية له قصف أهداف عسكرية عدة في إسرائيل، ردًا على الاعتداءات المتكررة على لبنان.
كما ردت إسرائيل بضربات جوية واسعة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".
وتعد هذه الهجمات هي الأولى من جانب "حزب الله" ضد إسرائيل، منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بينهما حيز التنفيذ، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وذلك بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط إستراتيجية جنوبي لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال". ورغم الاتفاق، بقي الجيش الإسرائيلي يشنّ من حين لآخر ضربات في لبنان، يقول إنها "لإزالة تهديدات حزب الله".
