تدمير 206 طائرات مسيرة خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات روسية- وزارة الدفاع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 206 طائرات مسيرة خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات. 17.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-17T05:39+0000
وصرحت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية من الساعة 8:00 مساءً بتوقيت موسكو يوم 16 آذار/ مارس إلى الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت موسكو يوم 17 مارس، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 206 طائرة مسيرة أوكرانية".وأردفت الوزارة: "(تم إسقاط) 62 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بريانسك وتم اعتراض 43 طائرة مسيرة فوق منطقة موسكو، بما في ذلك 40 طائرة مسيرة في طريقها إلى موسكو. كما تم إسقاط 28 طائرة مسيرة فوق إقليم كراسنودار، و18 فوق شبه جزيرة القرم، و12 فوق منطقة سمولينسك، وتسع فوق منطقة كالوغا، وثماني فوق منطقة بيلغورود، وستة فوق منطقة روستوف، وأربع فوق منطقة لينينغراد، وثلاث فوق منطقة أستراخان، وواحدة فوق جمهورية أديغيا. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 12 طائرة مسيرة فوق بحر آزوف".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيّرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يستهدف مرافق البنية التحتية للطاقة والنقل الداعمة للقوات الأوكرانية - وزارة الدفاع
