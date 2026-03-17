راجمة غراد" تدمر معقلا للقوات الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وحدات المدفعية الصاروخية الروسية نفذت ضربات نارية قوية، أسفرت عن تدمير معقل محصن للقوات المسلحة الأوكرانية في... 17.03.2026, سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وحدات المدفعية الصاروخية الروسية نفذت ضربات نارية قوية، أسفرت عن تدمير معقل محصن للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه.
وجاء في بيان نشرته وزارة الدفاع الروسية عبر قناتها في تطبيق "تلغرام": "قاذفة صواريخ "غراد" تابعة لقوات مجموعة "الشرق" تدمر معقلاً للعدو ومعداته في مقاطعة زابوروجيه".
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، عبر بيان لها، أن القوات المسلحة الروسية حررت بلدة سوبيتش في مقاطعة سومي.
وأضاف: "ألحقت طائرات العمليات التكتيكية، والطائرات المسيّرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية أضرارًا بمنشآت البنية التحتية للطاقة والنقل التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، فضلًا عن مواقع الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 149 منطقة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.