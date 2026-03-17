القوات الروسية تحرر بلدة سوبيتش في مقاطعة سومي - وزارة الدفاع

أفادت وزارة الدفاع الروسية، عبر بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الروسية حررت بلدة سوبيتش في مقاطعة سومي. 17.03.2026, سبوتنيك عربي

وجاء في البيان: "نتيجة لعمليات عسكرية نشطة، حررت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، بلدة سوبيتش في مقاطعة سومي".وأكد البيان أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 65 جنديًا و12 مركبة، في منطقة سيطرة قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، خلال الـ 24 الساعة الماضية".وتابع: "ألحقت قوات "دنيبر" الروسية خسائر في الأفراد والمعدات التابعة للواء ميكانيكي من القوات المسلحة الأوكرانية ولواء دفاع إقليمي في بلدات عدة في مقاطعة زابوروجيه وأنتونوفكا في مقاطعة خيرسون".وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "المركز" الروسية، قال البيان: "حسّنت وحدات مجموعة "المركز" الروسية مواقعها التكتيكية، وألحقت خسائر في القوى البشرية والمعدات بـ3 ألوية ميكانيكية، ولواء من المشاة الآلية (ياغر)، ولواء مشاة، وفوج هجومي من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء من مشاة البحرية، ولواءين للدفاع الإقليمي، ولواء من الحرس الوطنيفي عدة بلدات بجمهورية دونيتسك الشعبية، ودنيبروبتروفسك، وقد خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 280 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و10 مركبات، ومدفعين ميدانيين، أحدهما مدفع ذاتي الدفع من طراز "بالادين" عيار 155 ملم أمريكي الصنع، و3 محطات حرب إلكترونية". وأكد أن "القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر بلغت 270 جنديا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و13 مركبة، ومدفعا، و3 محطات حرب إلكترونية، ومحطة مضادة للبطاريات من طراز"RADA RPS-42" إسرائيلية الصنع، كما دمر مستودعان للذخيرة و8 مستودعات إمداد".وقال بيان وزارة الدفاع الروسية: "تكبّد العدو خسائر تجاوزت 255 جنديًا، بالإضافة إلى مركبة قتالية مدرعة، و12 مركبة، و3 قطع مدفعية ميدانية، من بينها وحدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "بوغدانا" عيار 155 ملم، في منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشرق" الروسية".وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، أوضح البيان: "تم هزيمة 3 فرق ميكانيكية، ولواء مشاة آلي، ولواء هجوم تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية، في بلدات عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتكبد العدو خسائر بلغت نحو 200 جندي، ومركبة قتالية مدرعة، وناقلة جند مدرعة من طراز M113 أمريكية الصنع، و10 مركبات، و4 قطع مدفعية ميدانية. كما تم تدمير مستودعين للذخيرة و6 مستودعات إمداد". وأضاف: "خسر العدو أكثر من 170 جنديا، ومركبة قتالية مدرعة، وناقلتي جند مدرعتين من طراز "M113" أمريكيتي الصنع، و25 مركبة، ومدفع ميداني. كما تم تدمير 5 مستودعات للذخيرة".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مقاتلات "ميغ-31 إي" تطلق صواريخ "كينجال" في بحر اليابان - الدفاع الروسيةالقوات الروسية تسقط مقاتلة "سو-27" أوكرانية- وزارة الدفاع

https://sarabic.ae/20260317/تدمير-206-طائرات-مسيرة-خلال-الليل-فوق-أراضي-عدة-مقاطعات-روسية--وزارة-الدفاع-1111574773.html

https://sarabic.ae/20260312/القوات-الروسية-تستهدف-البنية-التحتية-لمنشآت-الطاقة-والنقل-التي-تدعم-الجيش-الأوكراني---وزارة-الدفاع-1111391170.html

https://sarabic.ae/20260311/الدفاع-الروسية-هدف-ضربات-أوكرانيا-على-محطة-غاز-روسكايا-هو-قطع-إمدادات-الغاز-عن-الأوروبيين----1111348903.html

