https://sarabic.ae/20260317/طائرات-مسيرة-تستهدف-السفارة-الأمريكية-في-بغداد-فيديو-1111572793.html
طائرات مسيرة تستهدف السفارة الأمريكية في بغداد.. فيديو
أفاد مراسل "سبوتنيك" في العراق، اليوم الثلاثاء، بإسقاط طائرتين مسيرتين حاولتا استهداف السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد.
2026-03-17T04:36+0000
العالم العربي
العراق
أخبار العراق اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0c/1101602717_0:0:2939:1654_1920x0_80_0_0_bfb5ec94afd6b80c795dff8fdfb9386c.jpg
العراق
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0c/1101602717_378:0:2939:1921_1920x0_80_0_0_d691afbf5b4ed27d79dc0f6bef7ebab8.jpg
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
00:46 GMT 17.03.2026 (تم التحديث: 04:36 GMT 17.03.2026)
أفاد مراسل "سبوتنيك" في العراق، اليوم الثلاثاء، بإسقاط طائرتين مسيرتين حاولتا استهداف السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد.
وقال المراسل، إن "4 طائرات مسيرة حاولت استهداف السفارة الأمريكية في بغداد، وقد تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط اثنين منها".
وأشار إلى أن الهجوم لم يسفر عن وقوع أضرار مادية أو بشرية
.
وتداول رواد المواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة أظهرت قوات من الجيش العراقي تلتقط فيديو لتصدي منظومات الدفاع الجوي للسفارة الأمريكية "سيرام" للمسيرات.
وعلى جانب آخر، أفاد مراسل "سبوتنيك" في العراق، أن صاروخا أصاب منزلا داخل المربع الرئاسي في منطقة الجادرية في بغداد.
وأظهرت مشاهد متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي اشتعال النيران في المنزل المستهدف.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط
.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.