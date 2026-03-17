قطر والأردن يؤكدان أهمية تكثيف الجهود لخفض التصعيد في الشرق الأوسط

أعلن الديوان الأميري القطري، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني وملك الأردن عبدالله الثاني خلال جلسة مباحثات بينهما، أكدا أهمية تكثيف...

2026-03-17T12:12+0000

وجاء في البيان: "شدد الجانبان على ضرورة الوقف الفوري لكافة الأعمال العسكرية التي من شأنها توسيع دائرة الصراع وتعريض أمن الدول وشعوبها للخطر، كما شددا على أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد واحتواء التوتر القائم، والعمل عبر القنوات الدبلوماسية والحوار لمعالجة الأزمات القائمة بما يسهم في تجنيب المنطقة مزيدا من التدهور ويعزز فرص الأمن والاستقرار فيها".وبدوره، أشار ملك الأردن إلى "تضامن بلاده ودعمها الكامل لكل ما تتخذه دولة قطر من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.الجيش الإسرائيلي: قضينا على نحو 70% من منصات إطلاق الصواريخ في إيران

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

