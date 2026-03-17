قطر والأردن يؤكدان أهمية تكثيف الجهود لخفض التصعيد في الشرق الأوسط
أعلن الديوان الأميري القطري، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني وملك الأردن عبدالله الثاني خلال جلسة مباحثات بينهما، أكدا أهمية تكثيف... 17.03.2026, سبوتنيك عربي
وجاء في البيان: "شدد الجانبان على ضرورة الوقف الفوري لكافة الأعمال العسكرية التي من شأنها توسيع دائرة الصراع وتعريض أمن الدول وشعوبها للخطر، كما شددا على أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد واحتواء التوتر القائم، والعمل عبر القنوات الدبلوماسية والحوار لمعالجة الأزمات القائمة بما يسهم في تجنيب المنطقة مزيدا من التدهور ويعزز فرص الأمن والاستقرار فيها".وبدوره، أشار ملك الأردن إلى "تضامن بلاده ودعمها الكامل لكل ما تتخذه دولة قطر من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها".
أعلن الديوان الأميري القطري، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني وملك الأردن عبدالله الثاني خلال جلسة مباحثات بينهما، أكدا أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد واحتواء التوتر القائم عبر القنوات الدبلوماسية، مشددين على ضرورة الوقف الفوري لكافة الأعمال العسكرية.
وجاء في البيان: "شدد الجانبان على ضرورة الوقف الفوري لكافة الأعمال العسكرية التي من شأنها توسيع دائرة الصراع وتعريض أمن الدول وشعوبها للخطر، كما شددا على أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد واحتواء التوتر القائم، والعمل عبر القنوات الدبلوماسية والحوار لمعالجة الأزمات القائمة بما يسهم في تجنيب المنطقة مزيدا من التدهور ويعزز فرص الأمن والاستقرار فيها".
وأكد أمير قطر "تضامن بلاده مع المملكة الأردنية إزاء كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن سيادتها وأمنها وضمان سلامة مواطنيها".
وبدوره، أشار ملك الأردن إلى "تضامن بلاده ودعمها الكامل لكل ما تتخذه دولة قطر من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران
، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"ردّ غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران
رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.