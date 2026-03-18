أوربان يكشف عن سبب قيام روسيا بـ"العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا
صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الأربعاء، أن الغرب غيّر النظام الأمني في أوروبا دون التنسيق مع روسيا، من خلال إعلان رغبته في ضم أوكرانيا إلى حلف... 18.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-18T11:30+0000
https://sarabic.ae/20260317/دميترييف-يعلق-على-انتقادات-ترامب-لحلف-الناتو--1111595989.html
صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الأربعاء، أن الغرب غيّر النظام الأمني في أوروبا دون التنسيق مع روسيا، من خلال إعلان رغبته في ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مشيرًا إلى أن العملية العسكرية الخاصة كانت رد روسيا على هذه الإجراءات.
وأضاف أوربان في مقابلة مع قناة "جي بي نيوز" البريطانية: "لقد أوضح الروس منذ البداية، أنه إذا تحرك الناتو باتجاه الحدود الروسية، بقبوله أوكرانيا كعضو، فسيكون ذلك سبباً... لقد تجاهلنا هذا الموقف الروسي. نحن غيّرنا، في الواقع، غيرنا النظام الأمني في أوروبا، دون التنسيق مع روسيا في هذا الشأن، وقد ردوا هم على ذلك... هذا ما أفهمه".
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن عدوان حلف شمال الأطلسي (الناتو) على روسيا يتصاعد في السنوات الأخيرة بشكل واضح وعلني.
وقالت زاخاروفا في تصريح لإذاعة "سبوتنيك": الناتو تحالف عدواني، وعدوانه موجه بوضوح ضد روسيا، في السنوات الأخيرة، شهدنا توسع هذه الطموحات.
وأوضحت زاخاروفا: "حيث لم تعد (هذه الطموحات التوسعية) موجهة فقط ضد الجناح الغربي لروسيا، بل أيضا إلى مناطق نفوذها الداخلية، وبأسلوب أكثر شمولا، ويشمل ذلك جنوب روسيا والشرق الأقصى".
وأضافت أن همّ الناتو الوحيد هو إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا.