إيران تعلن تعيين علي رضا أعرافي عضوا في مجلس صيانة الدستور ضمن المجلس القيادي المؤقت

سبوتنيك عربي

أعلن المتحدث باسم مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني عن اختيار، علي رضا أعرافي، عضوا في مجلس صيانة الدستور، ضمن المجلس القيادي المؤقت الذي يضم عددا من الشخصيات... 18.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-18T18:13+0000

ويضم المجلس القيادي المؤقت كلا من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وغلام حسين محسني إيجي، إلى جانب آية الله أعرافي، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات السياسية والدينية خلال المرحلة الحالية.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

