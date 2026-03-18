إيران تعلن تعيين علي رضا أعرافي عضوا في مجلس صيانة الدستور ضمن المجلس القيادي المؤقت
إيران تعلن تعيين علي رضا أعرافي عضوا في مجلس صيانة الدستور ضمن المجلس القيادي المؤقت
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني عن اختيار، علي رضا أعرافي، عضوا في مجلس صيانة الدستور، ضمن المجلس القيادي المؤقت الذي يضم عددا من الشخصيات... 18.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-18T18:13+0000
2026-03-18T18:13+0000
2026-03-18T18:40+0000
ويضم المجلس القيادي المؤقت كلا من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وغلام حسين محسني إيجي، إلى جانب آية الله أعرافي، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات السياسية والدينية خلال المرحلة الحالية.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
إيران تعلن تعيين علي رضا أعرافي عضوا في مجلس صيانة الدستور ضمن المجلس القيادي المؤقت
18:13 GMT 18.03.2026 (تم التحديث: 18:40 GMT 18.03.2026)
أعلن المتحدث باسم مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني عن اختيار، علي رضا أعرافي، عضوا في مجلس صيانة الدستور، ضمن المجلس القيادي المؤقت الذي يضم عددا من الشخصيات السياسية والدينية البارزة في إيران.
ويضم المجلس القيادي المؤقت كلا من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وغلام حسين محسني إيجي، إلى جانب آية الله أعرافي، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات السياسية والدينية خلال المرحلة الحالية.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.