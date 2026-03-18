الأمم المتحدة: لم نسجل أي حركة جماعية للاجئين من الشرق الأوسط باتجاه الاتحاد الأوروبي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
تأثير الحرب على إيران على قطاع الطيران المدني في الشرق الأوسط
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
10:46 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
15:00 GMT
31 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
15:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:50 GMT
13 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: روسيا يمكن أن تكون فاعلا مهما في منظومة أمنية شرق أوسطية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما دلالة انعقاد أول لقاء لمبعوثي "مجلس السلام" مع حركة حماس
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجح المسارات البديلة لمضيق هرمز في تأمين سلاسل الإمداد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
48 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
10:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
قمة ثلاثية في جيبوتي مع إثيوبيا والصومال تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
16:30 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
17:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل تترك حرب إيران الشرق الأوسط بدون انترنت، ومسدس الجينات ثورة تقنية في عالم الهندسة الوراثية
19:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
الأمم المتحدة: لم نسجل أي حركة جماعية للاجئين من الشرق الأوسط باتجاه الاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
أعلنت الأمم المتحدة أن أوروبا لم تشهد أي حركة جماعية للاجئين حتى اليوم الأربعاء، على خلفية الصراع في الشرق الأوسط. 18.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال لوكاس جيركه، مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في بروكسل: "لا نرى أي نزوح مستمر يثير القلق في الوقت الحالي".وبحسب جيركه، أُجبر أكثر من مليون شخص على الفرار من منازلهم في لبنان عقب الغارات الجوية الإسرائيلية على البلاد. وفيما يتعلق بالوضع في إيران، يرى أن الكثير من الأمور تتوقف على كيفية تطور الصراع في الشرق الأوسط ومدة استمراره. وأشارت صحيفة "فايننشال تايمز" إلى أن الدول الأوروبية على اتصال مع المنظمة الدولية للهجرة بشأن الاحتياجات الإنسانية في المنطقة وربما خارج تدفقات الهجرة.وفي وقت سابق، أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها بشأن الوضع في الشرق الأوسط عقب اجتماع مجلس الأمن التابع لها.في عام 2015، واجهت دول الاتحاد الأوروبي، بما فيها ألمانيا، أكبر تدفق للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية، نتيجة للحروب وانعدام الأمن في سوريا والعراق وأفغانستان وشمال أفريقيا. ووفقا لتقديرات مختلفة، وصل ما بين مليون ومليون و800 شخص إلى الاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى كارثة إنسانية في البحر الأبيض المتوسط ​​وانقسام سياسي داخل الاتحاد الأوروبي.وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قد بدأتا في 28 شباط/فبراير شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وعلى ما قالت إنها منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.ومن جهته، استأنف "حزب الله" عملياته العسكرية النشطة ضد إسرائيل، في الثاني من مارس/ آذار الجاري، وسط تصاعد الصراع في المنطقة وتكثيف الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران، كذلك كثّف الجيش الإسرائيلي هجماته على لبنان، مستهدفًا الضاحية الجنوبية لبيروت، فضلًا عن المناطق الشرقية والجنوبية من البلاد.
الأمم المتحدة: لم نسجل أي حركة جماعية للاجئين من الشرق الأوسط باتجاه الاتحاد الأوروبي

أعلنت الأمم المتحدة أن أوروبا لم تشهد أي حركة جماعية للاجئين حتى اليوم الأربعاء، على خلفية الصراع في الشرق الأوسط.
وقال لوكاس جيركه، مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في بروكسل: "لا نرى أي نزوح مستمر يثير القلق في الوقت الحالي".
وبحسب جيركه، أُجبر أكثر من مليون شخص على الفرار من منازلهم في لبنان عقب الغارات الجوية الإسرائيلية على البلاد. وفيما يتعلق بالوضع في إيران، يرى أن الكثير من الأمور تتوقف على كيفية تطور الصراع في الشرق الأوسط ومدة استمراره.
قتل واعتقال وضم وتهجير.. دلالات ومخاطر التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية
قتل واعتقال وضم وتهجير.. دلالات ومخاطر التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية
أمس, 13:46 GMT
وأشارت صحيفة "فايننشال تايمز" إلى أن الدول الأوروبية على اتصال مع المنظمة الدولية للهجرة بشأن الاحتياجات الإنسانية في المنطقة وربما خارج تدفقات الهجرة.
وفي وقت سابق، أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها بشأن الوضع في الشرق الأوسط عقب اجتماع مجلس الأمن التابع لها.
في عام 2015، واجهت دول الاتحاد الأوروبي، بما فيها ألمانيا، أكبر تدفق للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية، نتيجة للحروب وانعدام الأمن في سوريا والعراق وأفغانستان وشمال أفريقيا. ووفقا لتقديرات مختلفة، وصل ما بين مليون ومليون و800 شخص إلى الاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى كارثة إنسانية في البحر الأبيض المتوسط ​​وانقسام سياسي داخل الاتحاد الأوروبي.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قد بدأتا في 28 شباط/فبراير شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وعلى ما قالت إنها منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
ومن جهته، استأنف "حزب الله" عملياته العسكرية النشطة ضد إسرائيل، في الثاني من مارس/ آذار الجاري، وسط تصاعد الصراع في المنطقة وتكثيف الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران، كذلك كثّف الجيش الإسرائيلي هجماته على لبنان، مستهدفًا الضاحية الجنوبية لبيروت، فضلًا عن المناطق الشرقية والجنوبية من البلاد.
