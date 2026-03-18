https://sarabic.ae/20260318/البنتاغون-ننقل-معدات-عسكرية-من-أوروبا-لدعم-العملية-ضد-إيران-1111630848.html
البنتاغون: ننقل معدات عسكرية من أوروبا لدعم العملية ضد إيران
أعلن قائد القيادة الأوروبية الأمريكية والقائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أوروبا، الجنرال أليكسوس غرينكيفيتش، اليوم الأربعاء، أن وزارة الحرب...
2026-03-18T15:43+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102869/36/1028693674_0:76:1000:639_1920x0_80_0_0_3860c2295f25d67e2b1087f44eedf00c.jpg
وقال غرينكيفيتش، أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي، ردا على سؤال بشأن نقل الأصول من أوروبا إلى الشرق الأوسط في ظل العمليات ضد إيران: "نعم، وقد أكون سعيدا بتزويدكم بالتفاصيل حول ذلك في جلسة سرية".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102869/36/1028693674_24:0:976:714_1920x0_80_0_0_83b2444f3dc4ffb60b29d095d6fab20e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أعلن قائد القيادة الأوروبية الأمريكية والقائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أوروبا، الجنرال أليكسوس غرينكيفيتش، اليوم الأربعاء، أن وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون" نقلت معدات عسكرية من أوروبا بهدف دعم العملية العسكرية الجارية ضد إيران.
وقال غرينكيفيتش، أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي، ردا على سؤال بشأن نقل الأصول من أوروبا إلى الشرق الأوسط في ظل العمليات ضد إيران: "نعم، وقد أكون سعيدا بتزويدكم بالتفاصيل حول ذلك في جلسة سرية".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية
في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات
التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.