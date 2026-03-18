00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساعد الرئيس الروسي: الصراع مع إيران مدمر بالنسبة لأمريكا
مساعد الرئيس الروسي: الصراع مع إيران مدمر بالنسبة لأمريكا
سبوتنيك عربي
أكد مساعد الرئيس الروسي، رئيس الهيئة البحرية العليا لروسيا الاتحادية نيكولاي باتروشيف، اليوم الأربعاء، أن الصراع الحالي حول إيران مدمر للولايات المتحدة... 18.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-18T14:42+0000
2026-03-18T14:42+0000
وقال باتروشيف خلال مقابلة: "بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية نفسها، فإن هذا أمر مدمر، لأن الأمريكيين يدمرون بأيديهم مكانتهم كضامن لأمن الحلفاء في جميع أنحاء العالم".ولفت إلى أن مشروع ممر النقل الدولي "شمال - جنوب" يمتلك مستقبلا واعدا، وقال: "فيما يتعلق بممر (شمال - جنوب)، فهو ليس مجرد مشروع يخص روسيا وإيران فحسب". وأوضح أن تنفيذ هذا المشروع يصب في مصلحة العديد من الدول الأخرى في الشرق الأوسط، وجنوب وجنوب شرق آسيا، وأفريقيا. وباعتباره الطريق الأقصر لنقل البضائع من الجزء الأوروبي لروسيا إلى الهند، فإنه سيسهم في زيادة التبادل التجاري لعشرات الدول، ويعطي دفعة قوية لتطوير الموانئ البحرية وشركات الشحن. وأكمل: "الأمر نفسه ينطبق على الاعتقاد بأن التحالف مع أمريكا سينقذ من أزمة اقتصادية. وقيود إمدادات الطاقة ستؤدي حتما إلى إغلاق الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة في اليابان وأستراليا والاتحاد الأوروبي".وتابع: "الصراع يتوسع بالفعل خارج الخليج، ومن أبرز الأمثلة على ذلك استهداف غواصة أمريكية بطوربيد فرقاطة إيرانية في المحيط الهندي، مشيرا إلى أنها هي أول حادثة من نوعها منذ أكثر من 40 عاما، أيام حرب الفوكلاند".ولفت إلى أن العملية ضد إيران أصبحت في الواقع شرارة إعادة تقسيم سوق الطاقة العالمي وانهيار اللوجستيات البحرية.وتابع: "لسنوات، كان مضيق هرمز، حلقة وصل في سلاسل التوريد العالمية التي دُمرت في الوقت الحالي إلى حد كبير. إنه يتحول إلى منطقة مواجهة تشكل خطراً على الملاحة. ويبدو أن الصراع الحالي سيعيد نظام العلاقات التجارية والاقتصادية العالمية القائم سنوات إلى الوراء".وفي السياق ذاته، أكد أن خطر التهديدات الإرهابية والتخريبية ضد السفن المتجهة إلى الموانئ الروسية لا يزال قائما، وأنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
مساعد الرئيس الروسي: الصراع مع إيران مدمر بالنسبة لأمريكا

14:42 GMT 18.03.2026
© REUTERS Mohammed Salemتصاعد الدخان بعد أنباء عن هجمات صاروخية إيرانية، في أعقاب ضربات أمريكية وإسرائيلية على إيران، كما شوهد من الدوحة، قطر، 1 مارس/ آذار 2026
تصاعد الدخان بعد أنباء عن هجمات صاروخية إيرانية، في أعقاب ضربات أمريكية وإسرائيلية على إيران، كما شوهد من الدوحة، قطر، 1 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2026
أكد مساعد الرئيس الروسي، رئيس الهيئة البحرية العليا لروسيا الاتحادية نيكولاي باتروشيف، اليوم الأربعاء، أن الصراع الحالي حول إيران مدمر للولايات المتحدة الأمريكية، إذ يقوض مكانتها كضامن لأمن حلفائها في جميع أنحاء العالم.
وقال باتروشيف خلال مقابلة: "بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية نفسها، فإن هذا أمر مدمر، لأن الأمريكيين يدمرون بأيديهم مكانتهم كضامن لأمن الحلفاء في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "إيران شريك استراتيجي لروسيا، تربطنا معها علاقات صداقة طويلة الأمد وتعاون مثمر. أنا على ثقة من حل النزاع، وأن الشعب الإيراني سيواصل مسيرته السيادية نحو التنمية".

ولفت إلى أن مشروع ممر النقل الدولي "شمال - جنوب" يمتلك مستقبلا واعدا، وقال: "فيما يتعلق بممر (شمال - جنوب)، فهو ليس مجرد مشروع يخص روسيا وإيران فحسب".
وأوضح أن تنفيذ هذا المشروع يصب في مصلحة العديد من الدول الأخرى في الشرق الأوسط، وجنوب وجنوب شرق آسيا، وأفريقيا. وباعتباره الطريق الأقصر لنقل البضائع من الجزء الأوروبي لروسيا إلى الهند، فإنه سيسهم في زيادة التبادل التجاري لعشرات الدول، ويعطي دفعة قوية لتطوير الموانئ البحرية وشركات الشحن.

وأشار إلى أن الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى تلاشي الثقة بشكل واضح في قدرة القواعد العسكرية الغربية على ضمان أمن الدول التي تتواجد فيها، وقال: "الثقة في قدرة القواعد العسكرية الغربية على ضمان أمن الدول التي تتواجد فيها تتلاشى بشكل واضح".

وأكمل: "الأمر نفسه ينطبق على الاعتقاد بأن التحالف مع أمريكا سينقذ من أزمة اقتصادية. وقيود إمدادات الطاقة ستؤدي حتما إلى إغلاق الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة في اليابان وأستراليا والاتحاد الأوروبي".
وتابع: "الصراع يتوسع بالفعل خارج الخليج، ومن أبرز الأمثلة على ذلك استهداف غواصة أمريكية بطوربيد فرقاطة إيرانية في المحيط الهندي، مشيرا إلى أنها هي أول حادثة من نوعها منذ أكثر من 40 عاما، أيام حرب الفوكلاند".
ولفت إلى أن العملية ضد إيران أصبحت في الواقع شرارة إعادة تقسيم سوق الطاقة العالمي وانهيار اللوجستيات البحرية.

وقال: "في الواقع، أصبحت عملية "الغضب الملحمي" شرارة إعادة تقسيم سوق الطاقة العالمي وانهيار اللوجستيات البحرية. ولا توجد أي "ملحمية" في هذا "الغضب" بل يشهد العالم بدلا من ذلك مأساة ذات عواقب إنسانية واقتصادية لا يمكن التنبؤ بها".

وتابع: "لسنوات، كان مضيق هرمز، حلقة وصل في سلاسل التوريد العالمية التي دُمرت في الوقت الحالي إلى حد كبير. إنه يتحول إلى منطقة مواجهة تشكل خطراً على الملاحة. ويبدو أن الصراع الحالي سيعيد نظام العلاقات التجارية والاقتصادية العالمية القائم سنوات إلى الوراء".
وفي السياق ذاته، أكد أن خطر التهديدات الإرهابية والتخريبية ضد السفن المتجهة إلى الموانئ الروسية لا يزال قائما، وأنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.

وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
