الكرملين: ندين بشدة الأعمال التي تهدف إلى اغتيال ممثلي القيادة الإيرانية

الكرملين: ندين بشدة الأعمال التي تهدف إلى اغتيال ممثلي القيادة الإيرانية

سبوتنيك عربي

استنكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بشدة أي أعمال تهدف إلى الإضرار بصحة أعضاء القيادة الإيرانية ذات السيادة، ولا سيما اغتيالهم.

2026-03-18T10:20+0000

2026-03-18T10:20+0000

2026-03-18T10:20+0000

وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما إذا كان اغتيال القيادة السياسية يعد جريمة حرب، وما إذا كانت روسيا تعتبر اغتيال علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وغيره من أعضاء القيادة الإيرانية، جريمة حرب: "إننا ندين بشدة أي أعمال تهدف إلى الإضرار بصحة أعضاء القيادة الإيرانية ذات السيادة، ولا سيما اغتيالهم وتصفيتهم، فضلاً عن دول أخرى".وصرّح بيسكوف، بأن الغالبية العظمى من التقارير الإعلامية المتعلقة بالصراع الإيراني أخبار كاذبة.وأشار بيسكوف أيضا، إلى وجود تعليقات حول هذه المسألة من مسؤولين أمريكيين، والذين قالوا بدورهم إنهم "لا يملكون أي معلومات حول هذا الموضوع".وأعلنت السلطات الايرانية، اليوم الثلاثاء، عن اغتيال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني.وشغل علي لاريجاني منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي منذ 5 أغسطس/آب 2025، وهو أحد أبرز الشخصيات السياسية في إيران. وقد سبق له أن تولّى رئاسة البرلمان بين عامي 2008 و2020، كما شغل المنصب ذاته في المجلس الأعلى للأمن القومي بين 2005 و2007، إضافة إلى رئاسته لهيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية.وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قد بدأتا، في 28 فبراير/شباط، شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وعلى ما قالت إنها منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.عراقجي يحذر: العالم كله سيشعر بتداعيات الحرب على إيران

سبوتنيك عربي

