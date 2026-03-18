مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
تأثير الحرب على إيران على قطاع الطيران المدني في الشرق الأوسط
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
10:46 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
15:00 GMT
31 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
15:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:50 GMT
13 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: روسيا يمكن أن تكون فاعلا مهما في منظومة أمنية شرق أوسطية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما دلالة انعقاد أول لقاء لمبعوثي "مجلس السلام" مع حركة حماس
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجح المسارات البديلة لمضيق هرمز في تأمين سلاسل الإمداد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
48 د
الكرملين: ندين بشدة الأعمال التي تهدف إلى اغتيال ممثلي القيادة الإيرانية
استنكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بشدة أي أعمال تهدف إلى الإضرار بصحة أعضاء القيادة الإيرانية ذات السيادة، ولا سيما اغتيالهم. 18.03.2026, سبوتنيك عربي
استنكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بشدة أي أعمال تهدف إلى الإضرار بصحة أعضاء القيادة الإيرانية ذات السيادة، ولا سيما اغتيالهم.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما إذا كان اغتيال القيادة السياسية يعد جريمة حرب، وما إذا كانت روسيا تعتبر اغتيال علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وغيره من أعضاء القيادة الإيرانية، جريمة حرب: "إننا ندين بشدة أي أعمال تهدف إلى الإضرار بصحة أعضاء القيادة الإيرانية ذات السيادة، ولا سيما اغتيالهم وتصفيتهم، فضلاً عن دول أخرى".
وصرّح بيسكوف، بأن الغالبية العظمى من التقارير الإعلامية المتعلقة بالصراع الإيراني أخبار كاذبة.

تنتشر تقارير عديدة ومتضاربة حول هذه الحرب، معظمها مجرد تسريبات مضللة، لذلك، لا نرى ضرورة للتعليق على كل تقرير من هذه التقارير.

دميتري بيسكوف
المتحدث باسم الكرملين
وأشار بيسكوف أيضا، إلى وجود تعليقات حول هذه المسألة من مسؤولين أمريكيين، والذين قالوا بدورهم إنهم "لا يملكون أي معلومات حول هذا الموضوع".
وأعلنت السلطات الايرانية، اليوم الثلاثاء، عن اغتيال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني.
وأفاد مكتب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أنه تم اغتيال علي لاريجاني مع نجله ومساعده علي رضا بيات وعدد من مرافقيه.
وشغل علي لاريجاني منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي منذ 5 أغسطس/آب 2025، وهو أحد أبرز الشخصيات السياسية في إيران. وقد سبق له أن تولّى رئاسة البرلمان بين عامي 2008 و2020، كما شغل المنصب ذاته في المجلس الأعلى للأمن القومي بين 2005 و2007، إضافة إلى رئاسته لهيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قد بدأتا، في 28 فبراير/شباط، شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وعلى ما قالت إنها منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
