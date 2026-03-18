الكرملين: ندين بشدة الأعمال التي تهدف إلى اغتيال ممثلي القيادة الإيرانية
سبوتنيك عربي
استنكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بشدة أي أعمال تهدف إلى الإضرار بصحة أعضاء القيادة الإيرانية ذات السيادة، ولا سيما اغتيالهم. 18.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-18T10:20+0000
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما إذا كان اغتيال القيادة السياسية يعد جريمة حرب، وما إذا كانت روسيا تعتبر اغتيال علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وغيره من أعضاء القيادة الإيرانية، جريمة حرب: "إننا ندين بشدة أي أعمال تهدف إلى الإضرار بصحة أعضاء القيادة الإيرانية ذات السيادة، ولا سيما اغتيالهم وتصفيتهم، فضلاً عن دول أخرى".
وصرّح بيسكوف، بأن الغالبية العظمى من التقارير الإعلامية المتعلقة بالصراع الإيراني أخبار كاذبة.
تنتشر تقارير عديدة ومتضاربة حول هذه الحرب، معظمها مجرد تسريبات مضللة، لذلك، لا نرى ضرورة للتعليق على كل تقرير من هذه التقارير.
دميتري بيسكوف
المتحدث باسم الكرملين
وأشار بيسكوف أيضا، إلى وجود تعليقات حول هذه المسألة من مسؤولين أمريكيين، والذين قالوا بدورهم إنهم "لا يملكون أي معلومات حول هذا الموضوع".
وأعلنت السلطات الايرانية، اليوم الثلاثاء، عن اغتيال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني.
وأفاد مكتب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أنه تم اغتيال علي لاريجاني مع نجله ومساعده علي رضا بيات وعدد من مرافقيه.
وشغل علي لاريجاني
منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي منذ 5 أغسطس/آب 2025، وهو أحد أبرز الشخصيات السياسية في إيران. وقد سبق له أن تولّى رئاسة البرلمان بين عامي 2008 و2020، كما شغل المنصب ذاته في المجلس الأعلى للأمن القومي بين 2005 و2007، إضافة إلى رئاسته لهيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قد بدأتا، في 28 فبراير/شباط، شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين
، وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وعلى ما قالت إنها منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.