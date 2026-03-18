المرشد الإيراني: لكل دم ثمن يجب على القتلة المجرمين دفعه قريبا

سبوتنيك عربي

توعد المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، اليوم الأربعاء، قتلة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي لاريجاني، بدفع الثمن عاجلا أم آجلا. 18.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-18T16:28+0000

2026-03-18T16:50+0000

وجاء في بيان المرشد الإيرني: "ببالغ الأسف، تلقيت النبأ المؤلم لاستشهاد السيد الدكتور علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي وممثل القيادة في ذلك المجلس، ونجله البار وبعض زملائه". وأضاف: "بلا شك، فإن اغتيال مثل هذه الشخصية يشير إلى مدى أهميته ومدى حقد أعداء الإسلام تجاهه. ليعلم أعداء الإسلام أن إراقة هذه الدماء عند شجرة النظام الإسلامي الراسخة لا تزيدها إلا قوة، وبالطبع فإن لكل دم ثمن يجب على القتلة المجرمين لهؤلاء الشهداء دفعه قريبا".وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الايرانية، عن مقتل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، وأفاد مكتب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أنه تم اغتيال علي لاريجاني مع نجله ومساعده علي رضا بيات وعدد من مرافقيه.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

https://sarabic.ae/20260318/تغطية-مباشرة-لليوم-الـ19-من-الحرب-على-إيران-اغتيال-لاريجاني-واستهداف-بوشهر-صور-وفيديو--1111607925.html

https://sarabic.ae/20260317/السلطات-الإيرانية-تؤكد-وفاة-أمين-المجلس-الأعلى-للأمن-القومي-علي-لاريجاني-1111602808.html

