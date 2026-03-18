https://sarabic.ae/20260318/تصويت-هل-نقل-واشنطن-لمعدات-عسكرية-من-أوروبا-إلى-الشرق-الأوسط-مؤشر-على-وجود-أزمة-تسليح؟-1111631543.html
تصويت... هل نقل واشنطن لمعدات عسكرية من أوروبا إلى الشرق الأوسط مؤشر على وجود أزمة تسليح؟
أعلن القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أوروبا، الجنرال أليكسوس غرينكيفيتش، أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" قامت بنقل معدات عسكرية من... 18.03.2026, سبوتنيك عربي
استطلاعات الرأي
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
إسرائيل
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/07/07/1049498113_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_abea0d2ba92704ee97134584bb6ec9ee.jpg
ويرى مراقبون أن نقل المعدات العسكرية من أوروبا إلى الشرق الأوسط قد يشير إلى وجود ضغط على الموارد العسكرية الأمريكية، وربما نقص نسبي في الجاهزية أو الحاجة لإعادة توزيع عاجلة بسبب تعدد بؤر التوتر. هذا التحرك قد يعكس أيضا أن المخزون الأمريكي من السلاح غير كاف، مما اضطر واشنطن إلى سحب تجهيزات من مناطق أخرى.
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/07/07/1049498113_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_28346365c133f2f57006efa9ecb74132.jpg
تصويت... هل نقل واشنطن لمعدات عسكرية من أوروبا إلى الشرق الأوسط مؤشر على وجود أزمة تسليح؟
أعلن القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أوروبا، الجنرال أليكسوس غرينكيفيتش، أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" قامت بنقل معدات عسكرية من أوروبا إلى الشرق الأوسط لدعم العمليات العسكرية الجارية ضد إيران. وقد أثار هذا القرار تساؤلات حول دلالاته، وما إذا كان يعكس أزمة في توزيع أو توفر التسليح لدى الولايات المتحدة.
ويرى مراقبون أن نقل المعدات العسكرية من أوروبا إلى الشرق الأوسط قد يشير إلى وجود ضغط على الموارد العسكرية الأمريكية، وربما نقص نسبي في الجاهزية أو الحاجة لإعادة توزيع عاجلة بسبب تعدد بؤر التوتر. هذا التحرك قد يعكس أيضا أن المخزون الأمريكي من السلاح غير كاف، مما اضطر واشنطن إلى سحب تجهيزات من مناطق أخرى.
في المقابل، يعتبر آخرون أن هذا الإجراء طبيعي ضمن الاستراتيجية العسكرية الأمريكية، حيث يتم إعادة توزيع القوات والمعدات بحسب الأولويات والتهديدات. ولا يعني ذلك بالضرورة وجود أزمة تسليح، بل يعكس مرونة وقدرة على التحرك السريع والاستجابة للتطورات الميدانية.
