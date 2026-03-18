جزر الخليج العربي كمفاصل استراتيجية واقتصادية... كيف تلعب دورا في السيطرة على المياه؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
تأثير الحرب على إيران على قطاع الطيران المدني في الشرق الأوسط
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
10:46 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
15:00 GMT
31 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
15:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:50 GMT
13 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: روسيا يمكن أن تكون فاعلا مهما في منظومة أمنية شرق أوسطية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما دلالة انعقاد أول لقاء لمبعوثي "مجلس السلام" مع حركة حماس
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجح المسارات البديلة لمضيق هرمز في تأمين سلاسل الإمداد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
48 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
10:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
قمة ثلاثية في جيبوتي مع إثيوبيا والصومال تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
16:30 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
17:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل تترك حرب إيران الشرق الأوسط بدون انترنت، ومسدس الجينات ثورة تقنية في عالم الهندسة الوراثية
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260318/جزر-الخليج-العربي-كمفاصل-استراتيجية-واقتصادية-كيف-تلعب-دورا-في-السيطرة-على-المياه؟-1111609776.html
جزر الخليج العربي كمفاصل استراتيجية واقتصادية... كيف تلعب دورا في السيطرة على المياه؟
سبوتنيك عربي
تكتسب جزر الخليج العربي أهمية متزايدة في ظل دورها المحوري في التحكم بحركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية، حيث تنتشر أكثر من 130 جزيرة بين دول الخليج وإيران،... 18.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-18T08:25+0000
2026-03-18T08:25+0000
العالم العربي
إيران
أخبار إيران
أخبار الشرق الأوسط
السعودية
أخبار الإمارات العربية المتحدة
قطر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/01/1110908102_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_9c281c63ec606f6851fade6fc9feba42.jpg
جزر تتحكم بنقاط الاختناق الاستراتيجية
https://sarabic.ae/20260316/مجلس-التعاون-الخليجي-يبحث-الإجراءات-الاحترازية-لضمان-تدفق-المنتجات-البترولية-1111569374.html
إيران
أخبار إيران
السعودية
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/01/1110908102_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_00660305d5d608ea95a15ea46e43f971.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
جزر الخليج العربي كمفاصل استراتيجية واقتصادية... كيف تلعب دورا في السيطرة على المياه؟

© REUTERS Nicolas Economouمنظر جوي للسواحل الإيرانية وجزيرة قشم في مضيق هرمز
© REUTERS Nicolas Economou
تابعنا عبر
تكتسب جزر الخليج العربي أهمية متزايدة في ظل دورها المحوري في التحكم بحركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية، حيث تنتشر أكثر من 130 جزيرة بين دول الخليج وإيران، وتتنوع بين جزر مرجانية ورسوبية وتكتونية، أبرزها جزيرة قشم الإيرانية، وبوبيان الكويتية، إضافة إلى جزر سعودية وإماراتية وقطرية وبحرينية.

جزر تتحكم بنقاط الاختناق الاستراتيجية

وتبرز أهمية هذه الجزر بشكل خاص في مضيق هرمز، الذي يعد الممر البحري الوحيد الذي يربط الخليج بالمحيط المفتوح، إذ تلعب الجزر القريبة منه مثل قشم وهرمز ولارك دورا مباشرا في مراقبة حركة ناقلات النفط، التي تمر عبر ممرات ضيقة ضمن نطاق السيطرة العسكرية المحتملة.

كما تكتسب الجزر الثلاث (طنب الكبرى، طنب الصغرى، وأبو موسى) أهمية استراتيجية إضافية، نظرا لموقعها القريب من خطوط الملاحة الدولية، ما يجعلها نقاط مراقبة متقدمة يمكن استخدامها لأغراض أمنية أو عسكرية في أوقات التوتر.

استخدام الجزر كمنصات لتصدير النفط

اقتصاديا، تتحول بعض الجزر إلى مراكز حيوية لتصدير الطاقة، إذ تمثل جزيرة خارك الإيرانية منفذا رئيسيا لصادرات النفط، حيث يمر عبرها الجزء الأكبر من الخام الإيراني، في حين تلعب جزيرة حالول في قطر وجزيرة داس في الإمارات دورا مهما في تخزين وتصدير النفط والغاز من الحقول البحرية.
ناقلة غاز بترول مسال راسية في مضيق هرمز وسط انخفاض حركة الملاحة، وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في شناص، عمان، 11 مارس/ آذار 2026
مجلس التعاون الخليجي يبحث الإجراءات الاحترازية لضمان تدفق المنتجات البترولية
16 مارس, 20:13 GMT
وفي الجانب العسكري، توفر هذه الجزر ميزات استراتيجية كبيرة، إذ تُستخدم كقواعد متقدمة لنشر أنظمة الدفاع والرادارات، ما يمنح الدول قدرة على فرض سيطرة بحرية أو إنشاء مناطق حظر في حال النزاعات، إلى جانب توسيع نطاق مياهها الإقليمية.

ويؤثر الاستقرار في هذه الجزر بشكل مباشر على أسواق الطاقة العالمية، خاصة أن نحو 20% إلى 25% من استهلاك النفط العالمي يمر عبر الخليج، ما يجعل أي توتر في المنطقة سببا مباشرا لارتفاع الأسعار وتعطل الإمدادات، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال.

اقتصاد متنوع يتجاوز النفط

ولا يقتصر دور الجزر على النفط، بل تمتد أهميتها إلى الجوانب الاقتصادية الأخرى، حيث تُستخدم كمراكز لوجستية لتزويد السفن بالوقود، وتحتضن مناطق تجارية حرة، فضلا عن دورها المتنامي في السياحة والاقتصاد الأزرق، بما يشمل الثروة السمكية ومشاريع الاستزراع البحري.
وبذلك، تمثل جزر الخليج العربي عنصرا حاسما في معادلة الأمن والطاقة والتجارة العالمية، في ظل موقعها الجغرافي الفريد وتأثيرها المباشر على أحد أهم شرايين الاقتصاد العالمي.
عراقجي يحذر: العالم كله سيشعر بتداعيات الحرب على إيران
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала