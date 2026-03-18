جزر الخليج العربي كمفاصل استراتيجية واقتصادية... كيف تلعب دورا في السيطرة على المياه؟
تكتسب جزر الخليج العربي أهمية متزايدة في ظل دورها المحوري في التحكم بحركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية، حيث تنتشر أكثر من 130 جزيرة بين دول الخليج وإيران،... 18.03.2026, سبوتنيك عربي
تكتسب جزر الخليج العربي أهمية متزايدة في ظل دورها المحوري في التحكم بحركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية، حيث تنتشر أكثر من 130 جزيرة بين دول الخليج وإيران، وتتنوع بين جزر مرجانية ورسوبية وتكتونية، أبرزها جزيرة قشم الإيرانية، وبوبيان الكويتية، إضافة إلى جزر سعودية وإماراتية وقطرية وبحرينية.
جزر تتحكم بنقاط الاختناق الاستراتيجية
وتبرز أهمية هذه الجزر بشكل خاص في مضيق هرمز، الذي يعد الممر البحري الوحيد الذي يربط الخليج بالمحيط المفتوح، إذ تلعب الجزر القريبة منه مثل قشم وهرمز ولارك دورا مباشرا في مراقبة حركة ناقلات النفط، التي تمر عبر ممرات ضيقة ضمن نطاق السيطرة العسكرية المحتملة.
كما تكتسب الجزر الثلاث (طنب الكبرى، طنب الصغرى، وأبو موسى) أهمية استراتيجية إضافية، نظرا لموقعها القريب من خطوط الملاحة الدولية، ما يجعلها نقاط مراقبة متقدمة يمكن استخدامها لأغراض أمنية أو عسكرية في أوقات التوتر.
استخدام الجزر كمنصات لتصدير النفط
اقتصاديا، تتحول بعض الجزر إلى مراكز حيوية لتصدير الطاقة، إذ تمثل جزيرة خارك الإيرانية منفذا رئيسيا لصادرات النفط، حيث يمر عبرها الجزء الأكبر من الخام الإيراني، في حين تلعب جزيرة حالول في قطر وجزيرة داس في الإمارات دورا مهما في تخزين وتصدير النفط والغاز من الحقول البحرية.
وفي الجانب العسكري، توفر هذه الجزر ميزات استراتيجية كبيرة، إذ تُستخدم كقواعد متقدمة لنشر أنظمة الدفاع والرادارات، ما يمنح الدول قدرة على فرض سيطرة بحرية أو إنشاء مناطق حظر في حال النزاعات، إلى جانب توسيع نطاق مياهها الإقليمية.
ويؤثر الاستقرار في هذه الجزر بشكل مباشر على أسواق الطاقة العالمية، خاصة أن نحو 20% إلى 25% من استهلاك النفط العالمي يمر عبر الخليج، ما يجعل أي توتر في المنطقة سببا مباشرا لارتفاع الأسعار وتعطل الإمدادات، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال.
اقتصاد متنوع يتجاوز النفط
ولا يقتصر دور الجزر على النفط، بل تمتد أهميتها إلى الجوانب الاقتصادية الأخرى، حيث تُستخدم كمراكز لوجستية لتزويد السفن بالوقود، وتحتضن مناطق تجارية حرة، فضلا عن دورها المتنامي في السياحة والاقتصاد الأزرق، بما يشمل الثروة السمكية ومشاريع الاستزراع البحري.
وبذلك، تمثل جزر الخليج العربي عنصرا حاسما في معادلة الأمن والطاقة والتجارة العالمية، في ظل موقعها الجغرافي الفريد وتأثيرها المباشر على أحد أهم شرايين الاقتصاد العالمي.