https://sarabic.ae/20260318/لماذا-ترفض-أوروبا-مطالب-واشنطن-بالانضمام-لحرب-إيران-وتشكيل-تحالف-هرمز-1111630505.html

لماذا ترفض أوروبا مطالب واشنطن بالانضمام للحرب ضد إيران وتشكيل تحالف هرمز؟

سبوتنيك عربي

تتصدر التحركات الأمريكية الأخيرة لتشكيل تحالف عسكري ضد إيران المشهد الدولي، وسط حالة من البرود الدبلوماسي غير المسبوق من قبل الحلفاء الأوروبيين التقليديين، إذ... 18.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-18T15:42+0000

تقارير سبوتنيك

حصري

مضيق هرمز

إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0f/1111513005_0:0:1578:889_1920x0_80_0_0_9b74fc0e0429cd3402b55f10e146d157.jpg

وتعكس المواقف الأوروبية الراهنة رغبة واضحة في النأي بالنفس عن الانخراط في مغامرات عسكرية غير محسومة النتائج، أو تفتقر لغطاء قانوني وسياسي دولي واضح، خاصة في ظل القناعة المتزايدة لدى العواصم الأوروبية بأن الأجندة الأمريكية الحالية قد تؤدي إلى الانزلاق نحو مستنقع من الحروب المفتوحة التي تهدد استقرار تدفقات الطاقة، والأمن القومي للقارة العجوز.وقال الخبراء إن امتناع الدول الأوروبية عن تلبية المطالب الأمريكية فيما يتعلق بحرب إيران أو تأمين مضيق هرمز، ينبع من تجارب سابقة شهدت تراجعا في التزامات واشنطن تجاه أمن أوروبا، بالإضافة إلى نجاح القارة في تأمين بدائل نفطية وتفاهمات تقنية تضمن عبور ناقلاتها بسلام.وصرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن بلاده أبلغت من قبل "الحلفاء" في حلف الناتو بأنهم لا يرغبون في الانخراط في العمليات العسكرية ضد إيران في منطقة الشرق الأوسط.وكتب ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال": "تم إبلاغ أمريكا من قبل معظم "حلفائنا" في "الناتو" بأنهم لا يرغبون في الانخراط في عمليتنا العسكرية ضد النظام الإيراني الإرهابي في الشرق الأوسط، وذلك رغم أن تقريبا كل دولة كانت تؤيد بشدة ما نقوم به، وأنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي".وتابع: "ومع ذلك، فإنني لست مندهشا من تصرفهم هذا، لأنني لطالما اعتبرت حلف الناتو، الذي ننفق فيه مئات المليارات من الدولارات سنويا لحماية هذه الدول ذاتها، بمثابة طريق ذي اتجاه واحد، فنحن نحميهم، بينما هم لا يقدمون لنا شيئا في المقابل، لا سيما في أوقات الشدة والحاجة".مركب واحدوقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن محاولات الاتحاد الأوروبي النأي بنفسه عن الصراع في الشرق الأوسط ما هي إلا تحريف للحقائق ومحاولة للتنصل من المسؤولية. وأضافت في تعليق نشر على موقع الوزارة الإلكتروني: "في الأيام الأخيرة، حاولت كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وبعض قادة أوروبا الغربية، تصوير الوضع علنا وكأنهم لا علاقة لهم بما يحدث في الشرق الأوسط، معتبرين أن هذه الحرب ليست حربهم. نحن نرفض بشدة هذا الطرح للمسألة. هذا تزييف صارخ آخر للحقائق ومحاولة لإخلاء مسؤوليتهم عن التصعيد في المنطقة".وأوضحت أن الأوروبيين هم من عرقلوا البحث عن حلول دبلوماسية في الشرق الأوسط والنخبة الحاكمة في أوروبا "في مركب واحد" مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل اللتين تشنان عدوانا على إيران. وقالت: "في الفترة التي سبقت العدوان الأمريكي والإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كانت الحكومات الأوروبية هي من عرقلت البحث عن حلول دبلوماسية، وصبت الزيت على النار، وتلاعبت بالجوانب القانونية بهدف تفعيل آلية "الرد السريع" المزعومة، وزادت من حدة التوترات. والآن يتظاهرون بأنهم "على الحياد". هذا لن يجدي نفعا".وأكدت قائلة: "النخبة الحاكمة الأوروبية في مركب واحد مع المعتدين". أسباب الرفض الأوروبييرى أستاذ الفلسفة السياسية بجامعة باريس، الدكتور رامي الخليفة العلي، أن "الدول الأوروبية ليست معنية بالاستجابة للدعوة الأمريكية الرامية لتشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة في مضيق هرمز، في خضم الحرب القائمة بين أمريكا وإسرائيل وإيران في المنطقة".وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن "الموقف الأوروبي يرجع إلى جملة من الأسباب؛ أولها رغبة هذه الدول في تجنب التورط العسكري فيما تعتبره مستنقعا، وعملية غير مدروسة تفتقر للأهداف الواضحة، فضلا عن حالة الفتور التاريخي التي تصبغ العلاقات الأوروبية الأمريكية في الوقت الراهن، والتي وصلت إلى أسوأ مستوياتها منذ سنوات طويلة".وأكد رامي الخليفة العلي أن "واشنطن ستجد نفسها مضطرة للتحرك بشكل منفرد في هذا الصدد، وقد يكون هناك وجود لبعض المشاركات الشكلية المحدودة". وشدد على أن "لا أحد يريد مساعدة أمريكا في تأمين مخرج استراتيجي من ورطة الحرب القائمة مع إيران، والتي يراها الجانب الأوروبي حربا تفتقر للمشروعية القانونية والسياسية، ولا تملك أفقا واضحا للحل، وبالتالي لا أحد يريد الانخراط فيها".فك ارتباطمن جانبه، أكد خبير الشؤون الإيرانية ورئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية، الدكتور محمد محسن أبو النور، أن "أوروبا لن تشارك في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لاعتبارات أساسية، أولها فك الارتباط مع سياسات ترامب الذي خذل الموقف الأوروبي في محطات سابقة، مثل السيطرة على غرينلاند مما وضع الأوروبيين أمام مأزق تاريخي استدعى حنكة كبيرة لتفادي التصادم المباشر مع واشنطن".ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية، أن "استهداف القواعد البريطانية في قبرص في بداية المواجهة كان عملية إسرائيلية تهدف لجر أوروبا إلى المعركة وتحويلها إلى حرب دولية ضد إيران، إلا أن الأوروبيين فهموا هذه المكيدة ولم يشاركوا فيها، مشيرًا إلى أن ترامب أعلن قدرته على كسب الحرب منفردا دون الحاجة للقواعد أو الحاملات الأوروبية، خاصة بعد رفض بريطانيا استخدام القاعدة الاستراتيجية المهمة دييغو غارسيا في المحيط". وبحسب أبو النور، فإن "امتناع بريطانيا عن تقديم قاعدتها الاستراتيجية للانطلاق منها، حرم القاذفات الأمريكية من تحقيق نجاحات عسكرية أعلى، مما يعكس حجم الفجوة في التنسيق العسكري والسياسي تجاه الملف الإيراني، ورغبة أوروبا في الحفاظ على مسافة آمنة من المغامرات العسكرية الأمريكية غير المحسوبة في المنطقة".وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أكد أن النجاح العسكري الكبير الذي تحقق يعني أن أمريكا "لم تعد بحاجة" إلى مساعدة دول الناتو، "ولا نرغب فيها — ولم نكن بحاجة إليها أصلا!"، مشيرا إلى أن الأمر ذاته ينطبق على اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبيةة.وختم منشوره بالقول: "وبصفتي رئيسا لأمريكا، أقوى دولة في العالم بلا منازع، أؤكد أننا لا نحتاج إلى مساعدة أي طرف!".وكانت أمريكا وإسرائيل قد بدأتا في 28 فبراير/ شباط 2026 شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وعلى ما قالت إنها منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

https://sarabic.ae/20260317/تصويت-برأيك-لماذا-لم-يتجاوب-حلفاء-واشنطن-مع-طلب-ترامب-تشكيل-تحالف-هرمز؟-1111586560.html

https://sarabic.ae/20260318/باريس-مشاركة-فرنسا-في-عملية-مضيق-هرمز-قد-تعني-دخولها-في-النزاع-1111626577.html

https://sarabic.ae/20260317/مستشار-في-البيت-الأبيض-ناقلات-نفط-بدأت-عبور-مضيق-هرمز-1111587169.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

وائل مجدي

الأخبار

ar_EG

