مستشار في البيت الأبيض: ناقلات نفط بدأت عبور مضيق هرمز
كشف المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، أن "ناقلات النفط بدأت تعبر مضيق هرمز بشكل متقطع"، معتبرا أن ذلك يعكس تراجعًا في قدرات إيران. 17.03.2026, سبوتنيك عربي
وأوضح هاسيت، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية، أن "الولايات المتحدة نسّقت مع 35 دولة للإفراج عن الاحتياطات النفطية الاستراتيجية، في خطوة تهدف إلى استقرار الأسواق العالمية".
وأشار إلى "وجود مؤشرات على أن بعض دول الشرق الأوسط قد تتجه إلى تقليص صادراتها النفطية"، لافتًا إلى أن واشنطن وضعت خطة للتعامل مع أي خفض محتمل في الإمدادات الموجهة إليها.
وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قي منشورته، على منصة "تروت سوشيال"، الصين
وفرنسا
واليابان
وكوريا الجنوبية
وبريطانيا
ودول أخرى إلى إرسال سفنها إلى مضيق هرمز.
ونتيجة للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وردّ طهران عليها، توقفت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل شبه كامل، ما أثّر بشكل كبير على أسعار الطاقة.
وتشهد أسعار الغاز ارتفاعا ملحوظا، لا سيما في الدول الأوروبية، حيث قفزت أسعار الصرف، منذ نهاية فبراير/ شباط الماضي، بأكثر من 100%.