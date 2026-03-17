مستشار في البيت الأبيض: ناقلات نفط بدأت عبور مضيق هرمز

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
تأثير الحرب على إيران على قطاع الطيران المدني في الشرق الأوسط
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
10:46 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
15:00 GMT
31 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
15:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:50 GMT
13 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: روسيا يمكن أن تكون فاعلا مهما في منظومة أمنية شرق أوسطية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما دلالة انعقاد أول لقاء لمبعوثي "مجلس السلام" مع حركة حماس
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجح المسارات البديلة لمضيق هرمز في تأمين سلاسل الإمداد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
48 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
10:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
نبض افريقيا
قمة ثلاثية في جيبوتي مع إثيوبيا والصومال تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
16:30 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
17:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل تترك حرب إيران الشرق الأوسط بدون انترنت، ومسدس الجينات ثورة تقنية في عالم الهندسة الوراثية
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260317/مستشار-في-البيت-الأبيض-ناقلات-نفط-بدأت-عبور-مضيق-هرمز-1111587169.html
مستشار في البيت الأبيض: ناقلات نفط بدأت عبور مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
وأوضح هاسيت، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية، أن "الولايات المتحدة نسّقت مع 35 دولة للإفراج عن الاحتياطات النفطية الاستراتيجية، في خطوة تهدف إلى استقرار الأسواق العالمية".وأشار إلى "وجود مؤشرات على أن بعض دول الشرق الأوسط قد تتجه إلى تقليص صادراتها النفطية"، لافتًا إلى أن واشنطن وضعت خطة للتعامل مع أي خفض محتمل في الإمدادات الموجهة إليها.وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قي منشورته، على منصة "تروت سوشيال"، الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا ودول أخرى إلى إرسال سفنها إلى مضيق هرمز.ونتيجة للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وردّ طهران عليها، توقفت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل شبه كامل، ما أثّر بشكل كبير على أسعار الطاقة.وتشهد أسعار الغاز ارتفاعا ملحوظا، لا سيما في الدول الأوروبية، حيث قفزت أسعار الصرف، منذ نهاية فبراير/ شباط الماضي، بأكثر من 100%.دميترييف يتوقع ارتفاع أسعار النفط إلى رقم قياسي خلال الأسابيع المقبلة
13:23 GMT 17.03.2026
© REUTERS Benoit Tessierناقلة غاز بترول مسال راسية في مضيق هرمز وسط انخفاض حركة الملاحة، وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في شناص، عمان، 11 مارس/ آذار 2026
ناقلة غاز بترول مسال راسية في مضيق هرمز وسط انخفاض حركة الملاحة، وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في شناص، عمان، 11 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2026
كشف المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، أن "ناقلات النفط بدأت تعبر مضيق هرمز بشكل متقطع"، معتبرا أن ذلك يعكس تراجعًا في قدرات إيران.
وأوضح هاسيت، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية، أن "الولايات المتحدة نسّقت مع 35 دولة للإفراج عن الاحتياطات النفطية الاستراتيجية، في خطوة تهدف إلى استقرار الأسواق العالمية".
وأشار إلى "وجود مؤشرات على أن بعض دول الشرق الأوسط قد تتجه إلى تقليص صادراتها النفطية"، لافتًا إلى أن واشنطن وضعت خطة للتعامل مع أي خفض محتمل في الإمدادات الموجهة إليها.
رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2026
إعلام: بريطانيا ترفض إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز
أمس, 05:13 GMT
وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قي منشورته، على منصة "تروت سوشيال"، الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا ودول أخرى إلى إرسال سفنها إلى مضيق هرمز.
ونتيجة للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وردّ طهران عليها، توقفت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل شبه كامل، ما أثّر بشكل كبير على أسعار الطاقة.
وتشهد أسعار الغاز ارتفاعا ملحوظا، لا سيما في الدول الأوروبية، حيث قفزت أسعار الصرف، منذ نهاية فبراير/ شباط الماضي، بأكثر من 100%.
دميترييف يتوقع ارتفاع أسعار النفط إلى رقم قياسي خلال الأسابيع المقبلة
