باريس: مشاركة فرنسا في عملية مضيق هرمز قد تعني دخولها في النزاع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
تأثير الحرب على إيران على قطاع الطيران المدني في الشرق الأوسط
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
10:46 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
15:00 GMT
31 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
15:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:50 GMT
13 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: روسيا يمكن أن تكون فاعلا مهما في منظومة أمنية شرق أوسطية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما دلالة انعقاد أول لقاء لمبعوثي "مجلس السلام" مع حركة حماس
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجح المسارات البديلة لمضيق هرمز في تأمين سلاسل الإمداد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
48 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
10:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
قمة ثلاثية في جيبوتي مع إثيوبيا والصومال تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
16:30 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
17:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: اغتيال لاريجاني ضربة قاسمة لإيران
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ينذر بتداعيات خطيرة على جميع دول المنطقة
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل تترك حرب إيران الشرق الأوسط بدون انترنت، ومسدس الجينات ثورة تقنية في عالم الهندسة الوراثية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260318/باريس-مشاركة-فرنسا-في-عملية-مضيق-هرمز-قد-تعني-دخولها-في-النزاع-1111626577.html
باريس: مشاركة فرنسا في عملية مضيق هرمز قد تعني دخولها في النزاع
سبوتنيك عربي
2026-03-18T14:27+0000
2026-03-18T14:28+0000
العالم
أخبار فرنسا
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/16/1109510921_0:221:3072:1948_1920x0_80_0_0_bb6636a9e44ec68c4f6179b0beb44b5f.jpg
دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، 14 مارس/آذار 2026، الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا والبلاد الأخرى إلى إرسال سفنها إلى مضيق هرمز لإعادة الحركة السفن الأمنية.وأكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم الثلاثاء، بأن فرنسا لن تشارك في عملية رفع الحصارعن مضيق هرمز، في ظل التصعيد في الشرق الأوسط.وأضافت في الوقت نفسه، فرنسا تتخذ الإجراءات، في سياق التصعيد في الشرق الأوسط.وتابعت: روفو أن حاملة الطائرات الفرنسية الوحيدة "شارل ديغول" تقع في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث وصلت لدعم شركاء فرنسا وجمهورية قبرص، بشكل خاص، مشيرة إلى أن السفن الفرنسية تضمن أمن حركة السفن في البحر الأحمر، في إطار بعثة "أسبيدس" لدى الاتحاد الأوروبي.في 28 فبراير/شباط، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف أهداف في إيران، بما فيها طهران، ما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وتشن إيران بدورها ضربات انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، فضلاً عن استهدافها أهدافاً عسكرية أمريكية في الشرقوقد أدى التصعيد حول إيران إلى فرض حصار فعلي على مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من الخليج العربي إلى الأسواق العالمية، كما أثر على صادرات وإنتاج النفط في المنطقة.وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، توقفت حركة الشحن عبر مضيق هرمز - وهو طريق رئيسي لإمداد النفط والغاز الطبيعي المسال من الخليج العربي إلى السوق العالمية - بشكل شبه كامل، وبدأت شركات التأمين في رفع أقساط التأمين ومراجعة التغطية وسط تزايد التهديدات الأمنية.
https://sarabic.ae/20260317/الاتحاد-الأوروبي-يتفاوض-مع-إيران-بشأن-مضيق-هرمز-1111585739.html
أخبار فرنسا
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/16/1109510921_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_207e5f4f0f189d74d436b70dc834bd50.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
باريس: مشاركة فرنسا في عملية مضيق هرمز قد تعني دخولها في النزاع

14:27 GMT 18.03.2026 (تم التحديث: 14:28 GMT 18.03.2026)
© AP Photo / Markus Schreiberيظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، يوم الثلاثاء 20 يناير 2026.
يظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، يوم الثلاثاء 20 يناير 2026. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
تابعنا عبر
أعلنت مبعوثة وزارة الدفاع الفرنسية، أليس روفو، اليوم الأربعاء، أن مشاركة فرنسا في عملية ضمان حركة السفن في مضيق هرمز قد تعني دخول باريس في النزاع بالشرق الأوسط.
دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، 14 مارس/آذار 2026، الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا والبلاد الأخرى إلى إرسال سفنها إلى مضيق هرمز لإعادة الحركة السفن الأمنية.
وأكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم الثلاثاء، بأن فرنسا لن تشارك في عملية رفع الحصارعن مضيق هرمز، في ظل التصعيد في الشرق الأوسط.

وقالت روفو: "إن هذه (المشاركة في العملية في مضيق هرمز) قد تعني مشاركة فرنسا في الهجوم (على إيران)، ولكننا لم نختر الحرب التي تقوم بها إسرائيل والولايات المتحدة، ولذلك ليست لدى فرنسا الأسباب للمشاركة فيها."

وأضافت في الوقت نفسه، فرنسا تتخذ الإجراءات، في سياق التصعيد في الشرق الأوسط.
وتابعت: روفو أن حاملة الطائرات الفرنسية الوحيدة "شارل ديغول" تقع في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث وصلت لدعم شركاء فرنسا وجمهورية قبرص، بشكل خاص، مشيرة إلى أن السفن الفرنسية تضمن أمن حركة السفن في البحر الأحمر، في إطار بعثة "أسبيدس" لدى الاتحاد الأوروبي.
الاتحاد الأوروبي يتفاوض مع إيران بشأن مضيق هرمز
أمس, 13:17 GMT
في 28 فبراير/شباط، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف أهداف في إيران، بما فيها طهران، ما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وتشن إيران بدورها ضربات انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، فضلاً عن استهدافها أهدافاً عسكرية أمريكية في الشرق
وقد أدى التصعيد حول إيران إلى فرض حصار فعلي على مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من الخليج العربي إلى الأسواق العالمية، كما أثر على صادرات وإنتاج النفط في المنطقة.
وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، توقفت حركة الشحن عبر مضيق هرمز - وهو طريق رئيسي لإمداد النفط والغاز الطبيعي المسال من الخليج العربي إلى السوق العالمية - بشكل شبه كامل، وبدأت شركات التأمين في رفع أقساط التأمين ومراجعة التغطية وسط تزايد التهديدات الأمنية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала