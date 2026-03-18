متخصص في الدراسات الإيرانية: الرد العسكري الإيراني على اغتيال لاريجاني "أولي"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
تأثير الحرب على إيران على قطاع الطيران المدني في الشرق الأوسط
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
10:46 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
15:00 GMT
31 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
15:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:50 GMT
13 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: روسيا يمكن أن تكون فاعلا مهما في منظومة أمنية شرق أوسطية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما دلالة انعقاد أول لقاء لمبعوثي "مجلس السلام" مع حركة حماس
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجح المسارات البديلة لمضيق هرمز في تأمين سلاسل الإمداد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
48 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
10:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
قمة ثلاثية في جيبوتي مع إثيوبيا والصومال تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
16:30 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
17:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل تترك حرب إيران الشرق الأوسط بدون انترنت، ومسدس الجينات ثورة تقنية في عالم الهندسة الوراثية
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260318/متخصص-في-الدراسات-الإيرانية-الرد-العسكري-الإيراني-على-اغتيال-لاريجاني-أولي-1111612372.html
متخصص في الدراسات الإيرانية: الرد العسكري الإيراني على اغتيال لاريجاني "أولي"
سبوتنيك عربي
تناول المتخصص اللبناني في الدراسات الإيرانية ورئيس قسم اللغة الفارسية في الجامعة اللبنانية، الدكتور حسن حيدر، من بيروت، تداعيات اغتيال الأمين العام لمجلس الأمن... 18.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-18T09:39+0000
إيران
أخبار إيران
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0f/1111512277_0:181:1741:1160_1920x0_80_0_0_38be6e310378c6174124a989b474177c.jpg
وأشار إلى "رمزية هذا الرجل ومكانته الكبيرة الممتدة على طول تاريخ الجمهورية الإسلامية منذ تأسيسها، وما يتمتع به من ثقل سياسي ومعنوي وفكري وعقائدي، باعتباره من الشخصيات البارزة في إيران على المستويات العلمية والفلسفية والسياسية، وقد تبوأ مناصب رفيعة وساهم في رسم السياسية الخارجية الإيرانية".وأوضح حيدر، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنه "لا تأثير كبيرا لاغتيال لاريجاني على الثوابت الإيرانية في دولة مؤسساتية كإيران".وشدد حيدر على أن "الحضور الجماهيري الشعبي بعد اغتيال لاريجاني قطع الطريق على الدعوات الكبيرة التي أطلقتها المعارضة الإيرانية للنزول إلى الشوارع في ما يُسمى بيوم الضوء والنار مع نهاية العام الإيراني، مما حال دون تحقيق أهداف الاغتيال في تحريض الشارع ودفعه إلى تنفيذ انقلاب على المؤسسات الحكومية".وأشار إلى أن "من أبرز أهداف هذه الاغتيالات إزاحة الشخصيات القادرة على إعادة بناء إيران ورؤيتها السياسية بعد الحرب، وإدارة التفاوض وتدوير الزوايا".
https://sarabic.ae/20260318/طهران-نتوقع-ردا-من-مجلس-الأمن-الدولي-على-العدوان-الأمريكي-والإسرائيلي-المستمر-ضد-إيران-1111610253.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0f/1111512277_94:0:1641:1160_1920x0_80_0_0_a57487e56ba39d82c7c721593d86d0ef.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, تقارير سبوتنيك
إيران, أخبار إيران, تقارير سبوتنيك

09:39 GMT 18.03.2026
© REUTERS Tyrone Siuخطوط من الضوء تضيء السماء خلال محاولة اعتراض وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، كما شوهدت من تل أبيب، إسرائيل، 15 مارس/ آذار 2026
خطوط من الضوء تضيء السماء خلال محاولة اعتراض وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، كما شوهدت من تل أبيب، إسرائيل، 15 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2026
© REUTERS Tyrone Siu
تابعنا عبر
تناول المتخصص اللبناني في الدراسات الإيرانية ورئيس قسم اللغة الفارسية في الجامعة اللبنانية، الدكتور حسن حيدر، من بيروت، تداعيات اغتيال الأمين العام لمجلس الأمن القومي علي لاريجاني، وقدرة إيران على الرد على هذا الاغتيال.
وأشار إلى "رمزية هذا الرجل ومكانته الكبيرة الممتدة على طول تاريخ الجمهورية الإسلامية منذ تأسيسها، وما يتمتع به من ثقل سياسي ومعنوي وفكري وعقائدي، باعتباره من الشخصيات البارزة في إيران على المستويات العلمية والفلسفية والسياسية، وقد تبوأ مناصب رفيعة وساهم في رسم السياسية الخارجية الإيرانية".

وأوضح حيدر، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنه "لا تأثير كبيرا لاغتيال لاريجاني على الثوابت الإيرانية في دولة مؤسساتية كإيران".

واعتبر حيدر أن "الرد العسكري الإيراني على عملية الاغتيال هو رد أولي عبر إطلاقات صاروخية كبيرة موجهة إلى عمق إسرائيل، إلا أن الرد الأساسي سيكون عبر الحفاظ على بنية النظام، وتعزيز الدعم الشعبي، وخروج إيران قادرة على فرض شروطها في أي عملية تفاوضية لوقف إطلاق النار".

العاصمة الإيرانية طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2026
طهران: نتوقع ردا من مجلس الأمن الدولي على العدوان الأمريكي والإسرائيلي المستمر ضد إيران
08:40 GMT
وشدد حيدر على أن "الحضور الجماهيري الشعبي بعد اغتيال لاريجاني قطع الطريق على الدعوات الكبيرة التي أطلقتها المعارضة الإيرانية للنزول إلى الشوارع في ما يُسمى بيوم الضوء والنار مع نهاية العام الإيراني، مما حال دون تحقيق أهداف الاغتيال في تحريض الشارع ودفعه إلى تنفيذ انقلاب على المؤسسات الحكومية".
وأشار إلى أن "من أبرز أهداف هذه الاغتيالات إزاحة الشخصيات القادرة على إعادة بناء إيران ورؤيتها السياسية بعد الحرب، وإدارة التفاوض وتدوير الزوايا".
عراقجي يحذر: العالم كله سيشعر بتداعيات الحرب على إيران
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала