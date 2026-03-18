مصر تحذر من حملات إعلامية تستهدف علاقاتها العربية وتلوح بإجراءات قانونية
سبوتنيك عربي
أصدرت وزارة الدولة للإعلام في مصر، بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، بيانا مشتركا حذرت فيه من ممارسات... 18.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-18T14:18+0000
https://sarabic.ae/20260315/البحرين-تثمن-موقف-مصر-الداعم-والمتضامن-مع-دول-مجلس-التعاون-1111532256.html
أصدرت وزارة الدولة للإعلام في مصر، بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، بيانا مشتركا حذرت فيه من ممارسات إعلامية سلبية تضر بالعلاقات بين مصر وعدد من الدول العربية، مؤكدة أن محاولات المساس بهذه الروابط تمثل "جريمة" تستوجب التحرك القانوني.
وجاء البيان بدعوة من وزير الدولة للإعلام المصري، ضياء رشوان، مشيرًا إلى متابعة الجهات لما وصفته بـ"تجاوزات إعلامية تسيء للعلاقات التاريخية بين مصر والدول العربية الشقيقة".
وأكد البيان أن العلاقات بين مصر ودول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وسلطنة عمان والكويت والعراق والأردن هي علاقات راسخة تقوم على وحدة المصير والتاريخ المشترك، محذرًا من محاولات الوقيعة وإثارة الفتنة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وفقا لبوابة
"الأهرام" المصرية.
كما دعت الوزارة الجهات الإعلاميين والمواطنين إلى تحرّي الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، مع التأكيد على اتخاذ إجراءات قانونية لضبط الأداء الإعلامي، ومطالبة الدول الشقيقة باتخاذ خطوات مماثلة للحفاظ على تماسك العلاقات العربية.