البحرين تثمن موقف مصر الداعم والمتضامن مع دول مجلس التعاون
سبوتنيك عربي
أعرب حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، عن تقديره لموقف جمهورية مصر العربية الداعم والمتضامن مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في ظل ما تعرضت له من... 15.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-15T21:38+0000
https://sarabic.ae/20260315/الجيش-الإسرائيلي-قضينا-على-نحو-70-من-منصات-إطلاق-الصواريخ-في-إيران-1111528948.html
https://sarabic.ae/20260315/بيان-خليجي-بريطاني-مشترك-بشأن-هجمات-إيران-على-المنطقة-1111528505.html
أعرب حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، عن تقديره لموقف جمهورية مصر العربية الداعم والمتضامن مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في ظل ما تعرضت له من اعتداءات إيرانية، مشيدًا بالموقف الأخوي الصادق واستعداد مصر لتقديم مختلف أشكال الدعم.
وأكد ملك البحرين أن هذا الموقف يعكس عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع مصر بدول مجلس التعاون الخليجي، ويجسد نموذجًا للتضامن العربي الأصيل في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة
، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء البحرين.
وأشار إلى أن دعم مصر يأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، وانطلاقًا من إيمانها بأن أمن الخليج يمثل جزءًا لا يتجزأ من أمنها القومي، وأن المصير العربي المشترك يفرض تعزيز التعاون وتوحيد الصفوف لمواجهة التحديات الراهنة، مؤكدًا أهمية ترسيخ مفهوم الأمن القومي العربي الجماعي بما يضمن حماية الدول العربية من أي تهديدات أو اعتداءات
وشدد على ضرورة مواصلة التنسيق الوثيق بين مصر ودول مجلس التعاون والدول العربية الشقيقة، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه المواقف الأخوية في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي، وبما يعزز جهود دعم السلام وتحقيق التنمية لشعوب المنطقة.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل
، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"ردّ غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني