موسكو: أي تصعيد صاروخي من طوكيو تجاه الأراضي الروسية ستقابله إجراءات مضادة

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن ظهور تهديدات صاروخية جديدة من اليابان على الأراضي الروسية سيستلزم اتخاذ إجراءات انتقامية للحفاظ... 18.03.2026, سبوتنيك عربي

وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: "لا شك أن ظهور تهديدات صاروخية إضافية على الأراضي الروسية سيستلزم ردا من جانبنا، بما في ذلك الحاجة إلى اتخاذ تدابير تعويضية للحفاظ على مستوى كافٍ من القدرات الدفاعية". ولطالما أثر غياب معاهدة السلام سلبًا على العلاقات بين روسيا واليابان، ويتمثل موقف موسكو في أن جزر الكوريل، أصبحت جزءًا من الاتحاد السوفييتي بعد الحرب العالمية الثانية، وأن سيادة روسيا عليها أمر لا جدال فيه.وشملت الإجراءات إنهاء السفر دون تأشيرة للمواطنين اليابانيين إلى جزر الكوريل الجنوبية، وانسحاب روسيا من الحوار مع اليابان بشأن إقامة نشاط اقتصادي مشترك في جزر الكوريل الجنوبية.الكرملين: استحالة بحث معاهدة السلام مع اليابان في ظل غياب الحوارزاخاروفا: محاولات اليابان ربط أوكرانيا بأمن شرق آسيا استفزازية

https://sarabic.ae/20260220/الكرملين-العلاقات-مع-اليابان-معدومة-ولا-يمكن-بحث-معاهدة-السلام-في-ظل-غياب-الحوار-1110565666.html

