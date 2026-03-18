https://sarabic.ae/20260318/موسكو-روسيا-في-حوار-مع-الدول-المعنية-بشأن-المفاوضات-حول-أوكرانيا-1111646118.html
موسكو: روسيا في حوار مع الدول المعنية بشأن المفاوضات حول أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين، الخميس، أن روسيا تواصل الحوار مع جميع الدول المعنية بشأن المفاوضات حول أوكرانيا، مشددًا على تمسك موسكو بالمبادئ...
2026-03-18T22:16+0000
أخبار روسيا اليوم
روسيا
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلاح روسيا
أخبار روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_0722e86c63dfc2c7083a1a15d2cc0288.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين، الخميس، أن روسيا تواصل الحوار مع جميع الدول المعنية بشأن المفاوضات حول أوكرانيا، مشددًا على تمسك موسكو بالمبادئ التي أعلنتها سابقًا.
وقال غالوزين في تصريح لصحيفة "إزفستيا" في معرض تعليقه على الجولة الجديدة من المفاوضات حول أوكرانيا: "موقفنا هذا أساسي، وأكد عليه الجانب الروسي بشكل كامل في الحوار مع جميع الدول المعنية".
يشار إلى أنه في يوم 15 مارس/ آذار الجاري، أفاد المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن هناك توقف في المفاوضات حول أوكرانيا، وتركز الولايات المتحدة على شيء آخر
. وأشار إلى أن روسيا تتوقع جولة من المفاوضات الجديدة، لكن مكانها ووقتها غير محدد، لأسباب واضحة.
ومن بداية السنة، عقد وفدا روسيا وأوكرانيا، بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية، ثلاث جولات من المفاوضات، وتمت الجولة الأخيرة في جنيف، في يومي 17 و 18 من فبراير/ شباط الماضي.
ووفقًا لمصدر خاص بـ"سبوتنيك"، لم يوقع الطرفان على أي وثائق. ولا توجد حتى الآن تفاصيل محددة حول مكان وزمان الاتصالات الجديدة. وكان ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح في 10 مارس/ آذار الجاري، بأن هذه الاتصالات قد تُعقد الأسبوع المقبل.