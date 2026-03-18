موسكو: روسيا في حوار مع الدول المعنية بشأن المفاوضات حول أوكرانيا

موسكو: روسيا في حوار مع الدول المعنية بشأن المفاوضات حول أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين، الخميس، أن روسيا تواصل الحوار مع جميع الدول المعنية بشأن المفاوضات حول أوكرانيا، مشددًا على تمسك موسكو بالمبادئ... 18.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-18T22:16+0000

2026-03-18T22:16+0000

2026-03-18T22:16+0000

وقال غالوزين في تصريح لصحيفة "إزفستيا" في معرض تعليقه على الجولة الجديدة من المفاوضات حول أوكرانيا: "موقفنا هذا أساسي، وأكد عليه الجانب الروسي بشكل كامل في الحوار مع جميع الدول المعنية". يشار إلى أنه في يوم 15 مارس/ آذار الجاري، أفاد المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن هناك توقف في المفاوضات حول أوكرانيا، وتركز الولايات المتحدة على شيء آخر. وأشار إلى أن روسيا تتوقع جولة من المفاوضات الجديدة، لكن مكانها ووقتها غير محدد، لأسباب واضحة.ومن بداية السنة، عقد وفدا روسيا وأوكرانيا، بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية، ثلاث جولات من المفاوضات، وتمت الجولة الأخيرة في جنيف، في يومي 17 و 18 من فبراير/ شباط الماضي.ووفقًا لمصدر خاص بـ"سبوتنيك"، لم يوقع الطرفان على أي وثائق. ولا توجد حتى الآن تفاصيل محددة حول مكان وزمان الاتصالات الجديدة. وكان ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح في 10 مارس/ آذار الجاري، بأن هذه الاتصالات قد تُعقد الأسبوع المقبل.

https://sarabic.ae/20260318/الناتو-الولايات-المتحدة-تسعى-إلى-إنهاء-الحرب-في-أوكرانيا-1111631215.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا