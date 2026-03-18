"الناتو": الولايات المتحدة تسعى إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرح القائد الأعلى للحلفاء في أوروبا، الجنرال أليكسوس غرينكيفيتش، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى إنهاء الصراع الأوكراني والتوصل إلى... 18.03.2026, سبوتنيك عربي

وقال الجنرال الأمريكي خلال جلسة الاستماع في مجلس النواب الأمريكي: "تبذل الولايات المتحدة كل جهودها للاتفاق بشأن إنهاء الأعمال القتالية والتوصل إلى تفاهم بين روسيا وأوكرانيا".وأفاد المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في يوم 15 مارس/ آذار الجاري، بأن هناك توقف في المفاوضات حول أوكرانيا، وتركز الولايات المتحدة على شيء آخر. وأشار إلى أن روسيا تتوقع جولة من المفاوضات الجديدة، لكن مكانها ووقتها غير محدد، لأسباب واضحة.وسأل الصحفيون بيسكوف عما إذا كان الكرملين قد اطلع على تصريحات صحيفة "فايننشال تايمز"، التي تفيد بأن "عملية السلام في أوكرانيا قد تعثرت بسبب فقدان ترامب لاهتمامه بها".ومن بداية السنة، عقد وفدا روسيا وأوكرانيا، بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية، ثلاث جولات من المفاوضات، وتمت الجولة الأخيرة في جنيف، في يومي 17 و 18 من فبراير/ شباط الماضي.ووفقًا لمصدر خاص بـ"سبوتنيك"، لم يوقع الطرفان على أي وثائق. ولا توجد حتى الآن تفاصيل محددة حول مكان وزمان الاتصالات الجديدة. وكان ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح في 10 مارس/ آذار الجاري، بأن هذه الاتصالات قد تُعقد الأسبوع المقبل.زاخاروفا: أوكرانيا المركز الأكبر لتجارة السلاح في العالمالاستخبارات الأمريكية: روسيا لا تزال قادرة على خوض صراع طويل الأمد مع أوكرانيا

