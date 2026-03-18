الاستخبارات الأمريكية: روسيا لا تزال قادرة على خوض صراع طويل الأمد مع أوكرانيا

الاستخبارات الأمريكية: روسيا لا تزال قادرة على خوض صراع طويل الأمد مع أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أكدت تولسي غابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن روسيا لا تزال تمتلك قدرات عسكرية وصناعية كبيرة ضرورية لخوض صراع طويل الأمد مع...

2026-03-18T15:35+0000

2026-03-18T15:35+0000

2026-03-18T15:35+0000

وقالت غابارد خلال جلسة استماع في الكونغرس: "لا تزال روسيا تمتلك احتياطيات عسكرية وصناعية كبيرة، فضلا عن العزيمة الوطنية اللازمة لخوض حرب طويلة الأمد، كما يتضح من الصراع الحالي في أوكرانيا".وأوضحت أن روسيا حافظت على تفوقها في الصراع مع أوكرانيا خلال العام الماضي، وقالت:"حافظت روسيا على تفوقها في الصراع مع أوكرانيا خلال العام الماضي".كما أشارت وكالة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، في تقرير نشر اليوم الأربعاء، إلى ارتفاع مستوى الجاهزية القتالية للقوات المسلحة الروسية مقارنة بما قبل الصراع في أوكرانيا. وقال تسيمرمان أمام جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي: "إن الوزارة منفتحة على الحوار العسكري مع روسيا، بما في ذلك دعم المفاوضات التي تقودها وزارة الخارجية بشأن انتهاء معاهدة "نيو ستارت"، والحوار العسكري الرفيع المستوى الذي أعلن عنه الشهر الماضي".

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا