https://sarabic.ae/20260318/الاستخبارات-الأمريكية-روسيا-لا-تزال-قادرة-على-خوض-صراع-طويل-الأمد-مع-أوكرانيا-1111630298.html
الاستخبارات الأمريكية: روسيا لا تزال قادرة على خوض صراع طويل الأمد مع أوكرانيا
الاستخبارات الأمريكية: روسيا لا تزال قادرة على خوض صراع طويل الأمد مع أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكدت تولسي غابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن روسيا لا تزال تمتلك قدرات عسكرية وصناعية كبيرة ضرورية لخوض صراع طويل الأمد مع... 18.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-18T15:35+0000
2026-03-18T15:35+0000
2026-03-18T15:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/11/1097863475_0:0:3226:1814_1920x0_80_0_0_6bef994647d1561473a86ed090810545.jpg
وقالت غابارد خلال جلسة استماع في الكونغرس: "لا تزال روسيا تمتلك احتياطيات عسكرية وصناعية كبيرة، فضلا عن العزيمة الوطنية اللازمة لخوض حرب طويلة الأمد، كما يتضح من الصراع الحالي في أوكرانيا".وأوضحت أن روسيا حافظت على تفوقها في الصراع مع أوكرانيا خلال العام الماضي، وقالت:"حافظت روسيا على تفوقها في الصراع مع أوكرانيا خلال العام الماضي".كما أشارت وكالة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، في تقرير نشر اليوم الأربعاء، إلى ارتفاع مستوى الجاهزية القتالية للقوات المسلحة الروسية مقارنة بما قبل الصراع في أوكرانيا. وقال تسيمرمان أمام جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي: "إن الوزارة منفتحة على الحوار العسكري مع روسيا، بما في ذلك دعم المفاوضات التي تقودها وزارة الخارجية بشأن انتهاء معاهدة "نيو ستارت"، والحوار العسكري الرفيع المستوى الذي أعلن عنه الشهر الماضي".
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/11/1097863475_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_a7ea6e829083783781b3e541f8d689da.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
الاستخبارات الأمريكية: روسيا لا تزال قادرة على خوض صراع طويل الأمد مع أوكرانيا
أكدت تولسي غابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن روسيا لا تزال تمتلك قدرات عسكرية وصناعية كبيرة ضرورية لخوض صراع طويل الأمد مع أوكرانيا.
وقالت غابارد خلال جلسة استماع في الكونغرس: "لا تزال روسيا تمتلك احتياطيات عسكرية وصناعية كبيرة، فضلا عن العزيمة الوطنية اللازمة لخوض حرب طويلة الأمد، كما يتضح من الصراع الحالي في أوكرانيا".
وأشارت إلى أن موسكو تمتلك أيضا أكبر ترسانة نووية في العالم، وتواصل تحديث وتنويع قواتها وأسلحتها النووية.
وأوضحت أن روسيا حافظت على تفوقها في الصراع مع أوكرانيا خلال العام الماضي، وقالت:"حافظت روسيا على تفوقها في الصراع مع أوكرانيا خلال العام الماضي".
كما أشارت وكالة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، في تقرير نشر اليوم الأربعاء، إلى ارتفاع مستوى الجاهزية القتالية للقوات المسلحة الروسية مقارنة بما قبل الصراع في أوكرانيا.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، صرح مساعد وزير الحرب الأمريكي للشؤون الدولية، دانيال تسيمرمان، بأن الولايات المتحدة منفتحة على مواصلة الحوار العسكري مع روسيا، بما في ذلك بشأن انتهاء معاهدة "نيو ستارت".
وقال تسيمرمان أمام جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي: "إن الوزارة منفتحة على الحوار العسكري مع روسيا، بما في ذلك دعم المفاوضات التي تقودها وزارة الخارجية بشأن انتهاء معاهدة "نيو ستارت"، والحوار العسكري الرفيع المستوى الذي أعلن عنه الشهر الماضي".