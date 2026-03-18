https://sarabic.ae/20260318/البنتاغون-الولايات-المتحدة-منفتحة-على-مواصلة-الحوار-العسكري-مع-روسيا-1111628520.html
"البنتاغون": الولايات المتحدة منفتحة على مواصلة الحوار العسكري مع روسيا
سبوتنيك عربي
صرّح مساعد وزير الحرب الأمريكي للشؤون الدولية، دانيال تسيمرمان، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة منفتحة على مواصلة الحوار العسكري مع روسيا، بما في ذلك بشأن... 18.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-18T14:55+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104466/27/1044662797_0:83:1200:758_1920x0_80_0_0_51e9a9c8c4abc096933b06badedbfd41.jpg
وقال تسيمرمان أمام جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي: "إن الوزارة منفتحة على الحوار العسكري مع روسيا، بما في ذلك دعم المفاوضات التي تقودها وزارة الخارجية بشأن انتهاء معاهدة "نيو ستارت"، والحوار العسكري الرفيع المستوى الذي أعلن عنه الشهر الماضي".وكانت روسيا، بحسب ما أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكدت في خريف عام 2025، أنها ستواصل لمدة عام الالتزام بالقيود المنصوص عليها في المعاهدة. وحتى الآن، لم تتلق موسكو ردا رسميا من واشنطن على مبادرتها، لكنها ستتصرف بشكل متزن ومسؤول.
https://sarabic.ae/20260317/البنتاغون-جنرال-أمريكي-يفقد-وثائق-سرية-في-أوكرانيا-بعد-تناول-فودكا-تشاتشا-1111578658.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104466/27/1044662797_189:0:1200:758_1920x0_80_0_0_d62b4a10d2ab94d42455806a08be9224.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
صرّح مساعد وزير الحرب الأمريكي للشؤون الدولية، دانيال تسيمرمان، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة منفتحة على مواصلة الحوار العسكري مع روسيا، بما في ذلك بشأن انتهاء معاهدة "نيو ستارت"".
وقال تسيمرمان أمام جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي: "إن الوزارة منفتحة على الحوار العسكري مع روسيا، بما في ذلك دعم المفاوضات التي تقودها وزارة الخارجية بشأن انتهاء معاهدة "نيو ستارت"، والحوار العسكري الرفيع المستوى الذي أعلن عنه الشهر الماضي".
وانتهت، في الخامس من فبراير/ شباط الفائت، مدة سريان معاهدة "نيو ستارت" الخاصة بخفض الأسلحة النووية الاستراتيجية بين روسيا وأمريكا، وسط تأكيد موسكو أنها ستواصل الالتزام بالقيود لمدة عام رغم غياب رد رسمي من واشنطن.
وكانت روسيا، بحسب ما أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكدت في خريف عام 2025، أنها ستواصل لمدة عام الالتزام بالقيود المنصوص عليها في المعاهدة. وحتى الآن، لم تتلق موسكو ردا رسميا من واشنطن على مبادرتها
، لكنها ستتصرف بشكل متزن ومسؤول.