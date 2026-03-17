البنتاغون: جنرال أمريكي يفقد وثائق سرية في أوكرانيا بعد تناول فودكا "تشاتشا"
سبوتنيك عربي
2026-03-17T09:49+0000
ترامب: التعامل مع بوتين بشأن التسوية الأوكرانية أسهل بكثير من التعامل مع زيلينسكي
كشف تقرير صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تفاصيل حادثة تتعلق بجنرال أمريكي أثناء وجوده في العاصمة الأوكرانية كييف، تضمنت سقوطه عدة مرات وفقدانه وثائق سرية.
وبحسب ما ورد في التقرير، فإن الجنرال أنطونيو أغوتو، الذي كان يشغل منصب منسق المساعدات لأوكرانيا، تناول كميات كبيرة من مشروب "تشاتشا" الكحولي خلال عشاء في مايو/أيار 2024، قبل أن يسقط ويصطدم رأسه بالحائط.
وفي اليوم التالي، كان من المقرر أن يعقد أغوتو اجتماعا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلا أنه رفض تأجيل اللقاء رغم حالته. وخلال توجهه إلى الاجتماع، ترنح وسقط مجددًا وارتطم فكه بالأرض، ما أدى إلى إصابته.
13 أكتوبر 2025, 05:47 GMT
وأشار التقرير إلى أن الحادثة لم تتوقف عند هذا الحد، إذ اصطحب الجنرال وثائق سرية معه خلال رحلة بالقطار، لكنه نسي مجموعة من الخرائط الحساسة داخل إحدى العربات في بولندا.
وأضافت المعطيات أن الوثائق المفقودة تم العثور عليها وإعادتها بعد نحو يوم واحد، دون توضيح مزيد من التفاصيل حول ملابسات استعادتها أو مدى تأثر سريتها.