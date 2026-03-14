https://sarabic.ae/20260314/ترامب-هزمنا-إيران-ودمرناها-بشكل-كامل-1111499967.html

ترامب: هزمنا إيران ودمرناها بشكل كامل

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأن الولايات المتحدة "هزمت إيران ودمرتها بشكل كامل اقتصادياً وعسكرياً وبكل الطرق". 14.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-14T20:05+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

دونالد ترامب

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/05/1111115096_0:5:1001:568_1920x0_80_0_0_724b405dba4d3878b4ff2d869ae441d7.jpg

وأكد ترامب، أن بلاده "ستنسق مع الدول المعنية لضمان سير الأمور بسرعة وسلاسة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية لنقل النفط والتجارة العالمية".وأضاف أن "على الدول الأخرى أن تعتني بالممر الملاحي في مضيق هرمز لضمان استمرار حركة الملاحة بشكل طبيعي، في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة".وكان ترامب قد كشف أن عدداً من الدول، وخصوصاً تلك المتضررة من أي محاولة لإغلاق مضيق هرمز، ستقوم بإرسال سفن حربية بالتنسيق مع الولايات المتحدة لضمان بقاء المضيق آمناً أمام حركة الملاحة.وأعرب عن أمله في أن "تشارك عدة دول في تأمين المضيق، من بينها الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا"، مؤكداً أن "الهدف هو منع تحول مضيق هرمز إلى مصدر تهديد للملاحة الدولية".ونفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، يوم الجمعة الماضي، تقريرا أمريكيا يزعم أن الولايات المتحدة قللت من شأن استعداد إيران للسيطرة على مضيق هرمز الاستراتيجي، ردا على الحملة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية.وكتبت ليفيت على منصة "إكس": "هذه القصة أخبار كاذبة تماما، الحقيقة هي أن البنتاغون كان يخطط لإغلاق إيران اليائس والمتهور لمضيق هرمز لعقود، وكان ذلك جزءا من تخطيط إدارة ترامب قبل إطلاق عملية "الغضب الملحمي" بفترة طويلة".وأكدت أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اطلع على الأمر بالكامل، ولن يسمح لإيران بعرقلة حرية الملاحة وتدفق الطاقة عبر المضيق.وتوقفت حركة الملاحة في مضيق هرمز تقريبا، بعد أن شنت أمريكا وإسرائيل غارات جوية على أهداف في إيران في 28 فبراير/ شباط 2026، مما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وردت إيران بشن غارات على أراضٍ إسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في أنحاء الشرق الأوسط.وفي وقت سابق، صرح المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرفاني بأن إيران لا تنوي إغلاق مضيق هرمز، لكن من حقها الحفاظ على السلام في هذا الممر المائي الحيوي.

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

