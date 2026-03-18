هل تترك حرب إيران الشرق الأوسط من دون إنترنت؟
مع تصاعد وتيرة الحرب بين أمريكا وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، امتدت المواجهة إلى مجالات غير تقليدية، وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض الكابلات البحرية... 18.03.2026, سبوتنيك عربي
جيهان لطفي سليمان
17:53 GMT 18.03.2026
جيهان لطفي سليمان
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
مع تصاعد وتيرة الحرب بين أمريكا وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، امتدت المواجهة إلى مجالات غير تقليدية، وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض الكابلات البحرية المغذية للشرق الأوسط بالإنترنت لأعمال تخريب، في ظل امتلاك إيران قدرات قد تتيح لها استهداف هذه البنية التحتية الحيوية إذا قررت ذلك.
وفي حديثه لإذاعة ”سبوتنيك”، قال خبير تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، المهندس وليد حجاج، اليوم الأربعاء: إن "غالبية كابلات الإنترنت البحرية في المنطقة تمر من أوروبا عبر البحر المتوسط، ثم تعبر إلى البحر الأحمر من خلال باب المندب، ومنها إلى بحر العرب، قبل أن تتفرع نحو الخليج عبر مضيق هرمز أو تمتد إلى آسيا".
وأوضح أن "هناك 3 نقاط ضعف رئيسية من الناحية الهندسية؛ أولها المناطق ذات المياه الضحلة، إذ تصبح الكابلات أكثر عرضة للتلف نتيجة مراسي السفن أو الحوادث العرضية، رغم كونها مدعمة بطبقات حماية. أما النقطة الثانية فتتمثل في محطات الإنزال على اليابسة، والتي تعد نقطة حساسة لتجميع الكابلات قبل توزيعها، ما يجعلها عرضة للتعطل الكامل في حال استهدافها. فيما تكمن النقطة الثالثة في غرف التفتيش الساحلية التي تنتقل فيها الكابلات من البحر إلى البر".
وأشار حجاج إلى "وجود اختناقات جغرافية شديدة الأهمية في مضيقي باب المندب وهرمز، حيث تمر نسبة تتراوح بين 17 و30% من حركة الإنترنت العالمية، ما يجعل هذه المسارات أهدافا استراتيجية بالغة الحساسية".
ولفت إلى أن "الدول تعتمد عادة على أكثر من كابل بحري، إذ يتم التحويل التلقائي لحركة البيانات في حال حدوث انقطاع، إلا أن ذلك يؤدي غالبا إلى تكدس شديد وبطء ملحوظ في الخدمة، بينما قد تستغرق عمليات الإصلاح فترات تتراوح بين أسابيع وعدة أشهر".
وأوضح خبير تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، المهندس وليد حجاج، أن "البدائل الأرضية أو الاعتماد على الأقمار الصناعية تظل محدودة السعة، ولا تمثل سوى حلول مؤقتة في حالات الطوارئ القصوى"، محذرا من أن "أي انقطاع واسع للكابلات قد يؤدي إلى تباطؤ الخدمات السحابية، وتعطل قطاعات حيوية مثل البنوك والمستشفيات والطيران، فضلًا عن اضطراب الأسواق العالمية، وقد يصل الأمر إلى عزل جزئي لبعض الدول".
يشار إلى أن الكابلات البحرية تمثل العمود الفقري للبنية التحتية الرقمية عالميا، إذ يمر عبرها أكثر من 90% من حركة البيانات الدولية، فيما تشكل مناطق مثل قناة السويس وباب المندب ومضيق هرمز نقاط عبور استراتيجية بالغة الأهمية.
