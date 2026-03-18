هل تترك حرب إيران الشرق الأوسط من دون إنترنت؟

سبوتنيك عربي

مع تصاعد وتيرة الحرب بين أمريكا وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، امتدت المواجهة إلى مجالات غير تقليدية، وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض الكابلات البحرية...

2026-03-18T17:53+0000

وفي حديثه لإذاعة ”سبوتنيك”، قال خبير تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، المهندس وليد حجاج، اليوم الأربعاء: إن "غالبية كابلات الإنترنت البحرية في المنطقة تمر من أوروبا عبر البحر المتوسط، ثم تعبر إلى البحر الأحمر من خلال باب المندب، ومنها إلى بحر العرب، قبل أن تتفرع نحو الخليج عبر مضيق هرمز أو تمتد إلى آسيا".وأشار حجاج إلى "وجود اختناقات جغرافية شديدة الأهمية في مضيقي باب المندب وهرمز، حيث تمر نسبة تتراوح بين 17 و30% من حركة الإنترنت العالمية، ما يجعل هذه المسارات أهدافا استراتيجية بالغة الحساسية".وأضاف: أن "إيران تمتلك قدرات بحرية غير تقليدية، تشمل غواصات صغيرة، وغواصات غير مأهولة، إلى جانب فرق من الغواصين المدربين للعمل في مناطق مثل الخليج ومضيق هرمز"، مؤكدا أن "منع أي عمليات تخريب بشكل كامل يعد أمرا بالغ الصعوبة، نظرا لإمكانية التمويه وضعف المراقبة في بعض المناطق، إلا أن تقنيات القياس الحديثة قادرة على تحديد موقع الانقطاع فور حدوثه".ولفت إلى أن "الدول تعتمد عادة على أكثر من كابل بحري، إذ يتم التحويل التلقائي لحركة البيانات في حال حدوث انقطاع، إلا أن ذلك يؤدي غالبا إلى تكدس شديد وبطء ملحوظ في الخدمة، بينما قد تستغرق عمليات الإصلاح فترات تتراوح بين أسابيع وعدة أشهر".يشار إلى أن الكابلات البحرية تمثل العمود الفقري للبنية التحتية الرقمية عالميا، إذ يمر عبرها أكثر من 90% من حركة البيانات الدولية، فيما تشكل مناطق مثل قناة السويس وباب المندب ومضيق هرمز نقاط عبور استراتيجية بالغة الأهمية.

جيهان لطفي سليمان https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg

