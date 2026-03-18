وزير الدفاع الروسي يتفقد قوات مجموعة "الشمال"
15:12 GMT 18.03.2026 (تم التحديث: 15:56 GMT 18.03.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، قام بجولة في منطقة العملية الخاصة تفقد خلالها وحدات من قوات مجموعة "الشمال".
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 17 آذار/مارس 2026، وخلال زيارة عمل إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة، تفقد وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، وحدات من قوات مجموعة "الشمال" واستمع في مركز القيادة إلى تقارير عن سير العمليات القتالية".
🔸ويؤكد خلال جولته على توسيع المنطقة الأمنية في مقاطعتي سومي وخاركوف وتعزيز الدفاعات على طول حدود البلاد
وأضاف: "أشار القائد (وزير الدفاع) إلى زيادة كفاءة التصدي للطائرات المسيرة المعادية، وبفضل تحسين التنسيق والتدريب لأطقم طائرات الاعتراض ذات الرؤية الأمامية، تحسنت كفاءة تدمير الطائرات المسيرة البعيدة المدى بشكل ملحوظ".
وأشار البيان إلى أن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف تفقد تجمع القوات اليوم، حيث "أبلغ قائد مجموعة قوات "الشكال" العقيد الجنرال يفغيني نيكيفوروف وزير الدفاع بالعمليات الناجحة للوحدات منذ بداية العام الجاري. ونتائج للعمل الدقيق للوحدات، وقد تم رصد وتدمير سبعة منصات إطلاق صواريخ "هيمارس" و"إم إل آر إس" أمريكية الصنع".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من مجموعة "الغرب" التابعة لها، حررت بلدة ألكساندروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، بعد عمليات استباقية مكثفة.
وتابع البيان: "عززت وحدات من مجموعة "الشمال" مواقعها على طول الجبهة الأمامية، وتمكنت من دحر أفراد وتدمير معدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي بالقرب من بلدات نوفايا سيتش، وميروبيليا، ولوزكي، ومارينو، وكوندراتوفكا في مقاطعة سومي".