إسلام أباد ترفض تصريحات أمريكية حول التهديد المحتمل للقدرات الصاروخية الباكستانية
سبوتنيك عربي
رفضت باكستان تصريح مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية الذي يزعم وجود تهديد محتمل من القدرات الصاروخية الباكستانية، مؤكدة أن قدراتها الاستراتيجية دفاعية بحتة... 19.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-19T21:13+0000
إسلام أباد – سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، طاهر حسين أندرابي، في بيان " ترفض باكستان رفضا قاطعا الادعاء الأخير الصادر عن مسؤول أمريكي والذي يزعم وجود تهديد محتمل من القدرات الصاروخية الباكستانية، وتؤكد باكستان أن قدراتها الاستراتيجية دفاعية بحتة، تهدف إلى حماية سيادتها الوطنية والحفاظ على السلام والاستقرار في جنوب آسيا".
https://sarabic.ae/20260315/باكستان-تتجه-لتصدير-المواد-الغذائية-إلى-دول-الخليج-وسط-اضطرابات-سلاسل-الإمداد-1111532027.html
رفضت باكستان تصريح مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية الذي يزعم وجود تهديد محتمل من القدرات الصاروخية الباكستانية، مؤكدة أن قدراتها الاستراتيجية دفاعية بحتة وتهدف إلى حماية سيادتها الوطنية والحفاظ على السلام والاستقرار في جنوب آسيا.
إسلام أباد – سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، طاهر حسين أندرابي، في بيان " ترفض باكستان رفضا قاطعا الادعاء الأخير الصادر عن مسؤول أمريكي والذي يزعم وجود تهديد محتمل من القدرات الصاروخية الباكستانية، وتؤكد باكستان أن قدراتها الاستراتيجية دفاعية بحتة، تهدف إلى حماية سيادتها الوطنية والحفاظ على السلام والاستقرار في جنوب آسيا".
وأضاف المتحدث ان" برنامج باكستان الصاروخي الذي لا يزال دون المدى العابر للقارات، يستند إلى مبدأ الردع الأدنى الموثوق به تجاه الهند. في المقابل، يعكس تطوير الهند لقدرات صاروخية تتجاوز مداها 12 ألف كيلومتر مساراً يتجاوز الاعتبارات الأمنية الإقليمية، وهو بلا شكّ مصدر قلق للجوار وخارجه".
كما أكد أندرابي إلتزام باكستان بالانخراط البنّاء مع الولايات المتحدة، القائم على الاحترام المتبادل، وعدم التمييز، والدقة في عرض الحقائق.
وحثّ المتحدث على اتباع نهج أكثر تروياً وتأملاً يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية لجنوب آسيا، ويعزز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، بحسب البيان.
وجاءت تصريحات المتحدث باسم الخارجية الباكستانية ردا على تصريحات مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية، تولسي غابارد، التي قالت إن القدرات الصاروخية الباكستانية تُشكل تهديدا كبيرا للولايات المتحدة، محذرة المشرعين الأميركيين من أن قدرات إسلام آباد الصاروخية المتطورة قد تجعل الأراضي الأمريكية في مرمى نيرانه.