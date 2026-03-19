الاتحاد الأوروبي يفشل بالاتفاق بشأن منح قرض بقيمة 90 مليار يورو لكييف
سبوتنيك عربي
أقر الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، بعدم التوصل إلى قرار بشأن قرض بقيمة 90 مليار يورو لكييف خلال القمة الأوروبية، إلا أنه لا يزال يعول على الاتفاق بشأن تخصيصه،... 19.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-19T14:01+0000
https://sarabic.ae/20260319/كالاس-المجر-ستوافق-على-القرض-لأوكرانيا-تحت-ضغط--قمة-الاتحاد-الأوروبي---1111661418.html
أقر الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، بعدم التوصل إلى قرار بشأن قرض بقيمة 90 مليار يورو لكييف خلال القمة الأوروبية، إلا أنه لا يزال يعول على الاتفاق بشأن تخصيصه، وذلك وفقاً للوثيقة الختامية لقمة الاتحاد الأوروبي.
وجاء في نص الوثيقة المنشورة على موقع المفوضية الأوروبية: "عقب قرارها الصادر في كانون الأول/ديسمبر 2025 ، بشأن تقديم قرض دعم لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو لعامي 2026 و2027، يرحب المجلس الأوروبي باعتماد هذا القرض من قبل المشرعين المشاركين، ويعرب عن أمله في أن تتم الدفعة الأولى لأوكرانيا بحلول بداية نيسان/أبريل".
يشار إلى أن نص الوثيقة لم يشر إلى أي قرارات جديدة بخصوص هذا القرض.
وصرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الخميس، بأن بلاده لن تدعم أوكرانيا، إلا بعد أن تتوقف عن عرقلة وصول إمدادات النفط الروسي عبر خط أنابيب "دروجبا" النفطي.
وقال أوربان للصحفيين قبل قمة الاتحاد الأوروبي، ردا على سؤال حول ما إذا كانت المجر سترفع حق النقض (الفيتو) بشأن قرض لكييف بقيمة 90 مليار يورو: "موقف المجر واضح جدا. نحن على استعداد لدعم أوكرانيا بمجرد استلام نفطنا الذي عرقلت وصوله".
وصرح مفوض الشؤون الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، يوم 10 مارس/ آذار الجاري،، بأن بروتوكول الاتفاقية بين المفوضية الأوروبية وأوكرانيا بشأن قرض بقيمة 90 مليار يورو لكييف لم يكتمل بعد.
وقال دومبروفسكيس في مؤتمر صحفي: "نعمل مع السلطات الأوكرانية على وضع اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية المالية والبروتوكول، الذي يحدد شروط القرض. سيسمح ذلك بصرف الأموال بعد استكمال الإجراءات التشريعية. هناك إجماع واسع بين الدول الأعضاء على ضرورة الإسراع بتقديم هذا القرض لأوكرانيا".