كالاس: المجر ستوافق على القرض لأوكرانيا تحت ضغط قمة الاتحاد الأوروبي

سبوتنيك عربي

صرحت رئيسة قسم الدبلوماسية الأوروبية، كايا كالاس، اليوم الخميس، أن قادة الاتحاد الأوروبي سيناقشون في القمة كيفية إجبار المجر على الموافقة على قرض لأوكرانيا. 19.03.2026, سبوتنيك عربي

وقالت كالاس في مؤتمر صحفي قبل قمة قادة الاتحاد الأوروبي: "لدينا أيضاً بند في اتفاقياتنا ينص على التعاون بحسن نية، وهذا ليس هو الحال بالتأكيد. لكن السؤال بالنسبة لنا هو كيف يمكننا إجبار (المجر) على تنفيذ الاتفاقية التي توصلنا إليها في ديسمبر".وفي وقت سابق من يوم الخميس، قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، متحدثاً عن قرض الاتحاد الأوروبي لكييف بقيمة 90 مليار يورو، إن بودابست لن تدعم أوكرانيا إلا بعد أن تتوقف عن عرقلة عبور النفط الروسي عبر خط أنابيب "دروجبا".وفي 5 مارس/آذار، قال أوربان إن المجر لن تتنازل لأوكرانيا بشأن حصار "دروجبا"، وستجبر الأوكرانيين على استئناف الضخ "بالقوة".أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو أن الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا قد أعدا خطة لفرض حصار طاقة على المجر بهدف إجبارها على تغيير السلطة. وتتهم بودابست كييف بالتدخل في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في أبريل/نيسان.المجر تتهم أوكرانيا بنشر معلومات مضللة والتدخل في الانتخاباتأوربان: لن تسمح المجر بحرمانها من إمدادات الطاقة المربحة من روسيا

